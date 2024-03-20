В Министерстве энергетики и АО KEGOC ответили, увеличилась ли нагрузка на электросети и потребление энергии в Казахстане после перевода часов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ответ на запросы редакции в Министерстве энергетики сообщили, что существенных изменений в потреблении электроэнергии после 1 марта не наблюдалось. Потребление энергии стабильно сохраняется на уровне 353-358 миллионов киловатт-час в сутки со снижением в выходные и праздничные дни.

На аналогичный вопрос в энергетической компании KEGOC сообщили, что они провели сравнение потребления энергии 29 февраля (до перевода времени) и 1 марта. В день перехода в новый часовой пояс, как и ожидалось, продолжительность вечернего максимума нагрузки увеличилась на час.

"Это привело к незначительному приросту суточного электропотребления величиной примерно 0,2 процента, что несущественно и намного меньше естественных суточных колебаний", - сообщили в KEGOC.

Потребление увеличилось в северной и южной энергетических зонах энергосистемы Казахстана.

В Минэнерго также сообщили, какие меры предпринимают для преодоления дефицита мощности, о котором ранее заявляло министерство. В этом году был разработан План развития электроэнергетической отрасли до 2035 года, по которому планируется ввести новые мощности на порядка 26 гигаватт.

В KEGOC также прокомментировали, что они предпринимают, чтобы не допустить дефицита. В компании считают, что сами потребители должны пользоваться электричеством ответственно.

"В жилищном секторе необходимо стимулирование энергосбережения, а именно использование современных ламп и систем освещения, установка автоматизированных тепловых пунктов и управление режимом теплопотребления, внедрение новых технологий в процессе строительства, а также рациональное использование электроприборов", - сообщили в KEGOC.

В компании заявили, что достаточно просветить население и бизнес о преимуществах энергосберегающих технологий, чтобы создать основу для общества, где будут уделять внимание экологии.