Пассажиры жалуются, что в новых автобусах карагандинского производства водители не включают кондиционеры по их просьбе. "НГ" попросила прокомментировать ситуацию перевозчиков, санэпидконтроль и отдел ЖКХ.

21 декабря 2023 года. Презентация новых автобусов марки Yutong

- Я ехала в автобусе маршрута № 3. Жара и духота, дышать невозможно! - рассказала «НГ» читательница Галина МИХАЙЛОВА. - Попросила водителя включить кондиционер, но он просьбу проигнорировал.

Костанайцы сообщалют о таких же ситуациях на маршрутах №№ 24 и 27.

Как пояснили в пресс-службе ДСЭК Костанайской области, привлечь к ответственности за нарушение температурного режима действительно можно, но... только в холодное время года.

Салон автобусов Yutong /Фото Георгия ГОВОРОВА

- Санитарными правилами регламентированы требования к температуре воздуха в салоне (кабине) в холодный период при перевозке пассажиров (не ниже +14ºС при относительной влажности 70-75%), - пояснили в ведомстве. - При этом оптимальные и допустимые показатели микроклимата (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) в летний период не предусмотрены.

В ДСЭК также отметили, что жаловаться на водителей маршрутных автобусов можно перевозчику или в службу «iKomek» по номеру 109.

Представители перевозчиков - ИП «Брунер» и «Компании STA» - ответили одинаково: в новых автобусах марки Yutong кондиционеры не установлены.

В отделе ЖКХ акимата Костаная эту информацию нам подтвердили и пояснили, что кондиционеров в этих автобусах не было изначально, то есть они не предусмотрены производителем.

Напомним, 21 декабря прошлого года корреспондент "НГ" Георгий Говоров побывал на презентации новых автобусов акимам Костаная и области. Перевозчики тогда отмечали, что внутри автобусов есть три печки, пять камер наблюдения, двойное остекление и специальная кабина для водителя. О кондиционерах речи не было.

На презентации маленьких автобусов ISUZU летом 2021 года обещали, что они будут оборудованы кондиционерами. Но во время их тест-драйва в декабре 2021 года корреспондент «НГ» обнаружил, что кондиционеры в них не установлены.

Фото Георгия ГОВОРОВА

А вот на новых теплых остановках кондиционеры есть, но они не работают. 21 июня наш корреспондент посетил теплую остановку «ЦУМ» по пр. Абая, внутри было очень душно. О причине мы спросили в отделе ЖКХ. Пока не ответили.

Фото из архива "НГ"