Новые автобусы презентовали сегодня, 21 декабря. Всего на улицы Костаная обещают выпустить 37 машин, закупленных в Караганде. Большинство из них сегодня заполнили центральную площадь.

Первыми их осмотрели аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и аким области Кумар АКСАКАЛОВ. Два года назад закупали автобусы костанайской сборки на 50 человек. Маленькие автобусы вызывали недовольство горожан. Теперь же закупили автобусы на 80 человек, их которых 33 - сидячие места.

- Финансирование выкупа 59 автобусов - 3,5 млрд тенге, последние 22 автобуса доставят в январе, - сказал Жундубаев главе региона. - И было еще ваше поручение по ремонту - 50 автобусов сделаны. При стабильном финансировании по субсидиям автобусы будут обновляться ежегодно. Из 250 автобусов в хорошем и удовлетворительном состоянии 61%. Остальное старье.

- Очень важный вопрос для горожан, большинство автобусов устарели как физически, так и морально, не отвечают требованиям для перевозки горожан, - отметил Аксакалов. - Мы знаем, что очень много жалоб поступало, поэтому в начале года я дал поручение обновить автобусный парк. В этом году мы получим 59 новых автобусов. А чтобы снизить затраты перевозчиков на покупку нового транспорта, мы увеличили почти в 2 раза субсидирование. Если в 2022 году мы выплатили им 2,3 млрд тенге, то в этом году сумма выросла до 4,2 млрд. Мы готовы помогать перевозчикам по принципу "субсидии в обмен на инвестиции". В следующем году мы готовы помочь купить еще 50 новых автобусов и доведем сумму субсидий до 6 млрд. Самое главное, чтобы пассажирам было тепло, чисто и комфортно.

Отдельно аким области проверил наличие пандусов у новых автобусов. Отвечая на его вопросы, водители поясняли - внутри три печки, пять камер наблюдения, двойное отекление и специальная кабина для водителя. Аким города подчеркнул, что терминалы для оплаты картами уже смонтированы.

Кумар Аксакалов пообщался с костанайскими перевозчиками. Вопросов у предпринимателей не было, а сам Кумар Аксакалов повторил отдельно для них свою мысль про "субсидии в обмен на инвестиции".

- Много жалоб от костанайцев, что в автобусах часто не хватает мест, что в часы-пик сложно уехать. Новые автобусы помогут снизить количество жалоб? - спросил корреспондент "НГ".

- Новая техника не будет простаивать и ломаться, - ответил аким города.

Кумар Аксакалов и Марат Жундубаев высказались, что новыми автобусами довольны, так как "30% продаваемых в мире автомобилей китайского производства". Автобусы марки Youtong подходят для Костаная.

- Автобусы закупили, протестировали, вроде пока неплохо, - сказал журналистам заместитель председателя ПК "Альтаир" Андрей КОЖЕВИН. - У нас все автобусы MAN и Mercedes, в основном 1997-2013 годов выпуска. Конечно, их нужно ремонтировать. Мы и костанайской сборки автобусы закупали. Но карагандинские, конечно, лучше. Побольше и покомфортнее.

По команде акимов новые автобусы строем покинули площадь, пытаясь не задавить гуляющих по площади костанайцев. Уже завтра они должны выйти на улицы города. Судя по номерам - новые автобусы появятся на маршрутах №№2, 3, 5, 12, 13, 38.

Фото Георгия ГОВОРОВА