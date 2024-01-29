Информация прозвучала на одном из недавних совещаний в областном акимате. В 2023 году в Костанае заменили 26 остановочных павильонов, на 11 площадках поставили теплые - они закрываются, внутри работают обогреватели.

- В наступившем году в областном центре будет установлено 50 новых остановочных павильонов, - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, - большая часть из них - открытого типа, а 15 запланировано сделать теплыми.

Напомним, что в прошлом году теплые остановки вводились в эксплуатацию с задержкой. А возможности пользоваться 4 из них горожане все еще ждут. Акимат города обещал, что работать они начнут в феврале.

Фото Галины КАТКОВОЙ