Этот вопрос обсудили вечером 12 июня в актовом зале городского акимата на заседании "зеленой комиссии" под руководством акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА.

В прошлом году госзакупку на эти работы выиграло актюбинское ТОО "Актинвест-Холдинг". Выполнял их местный субподрядчик, но при этом рабочие, проводящие электрокабели, повредили корни деревьев. В итоге, по решению суда, они были наказаны административным штрафом, а трое сотрудников городского отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная получили строгие выговоры.

В тот же день, 12 июня, члены "зеленой комиссии" (биологи, экологи, общественники, чиновники и журналисты), всего около 10 человек, осмотрели деревья в Центральном сквере после зимы и сделали вывод: повреждений или погибших деревьев нет. В парке Победы аналогичный рейд провели сотрудники отдела ЖКХ. По их словам, там все деревья также прижились.

До начала заседания заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Кайрат АЛТЫНБЕКУЛЫ рассказал журналистам, что в этом году планируется на 100% осветить Центральный парк.

- Мы хотим совместить сразу три проекта: освещение, замена брусчатки и система полива. Правда, в этом году поливом будет охвачена не вся территория парка, а пока что лишь часть. В следующем году работы продолжатся, - сообщил он. - Реализация этих проектов будет проходить в рамках текущего содержания центральной части города. Ориентировочно работы по проведению системы полива будут производиться от "поющего" фонтана в сторону пр. Аль-Фараби. Освещение и работы по замене брусчатки будут охватывать всю территорию парка.

Он пояснил, что тендеры на проведение указанных работ уже проведены, определены подрядные организации.

Уже на заседании "зеленой комиссии" руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН сообщил, что работы по укладке тротуаров и дорожек в Центральном парке будет выполнять ТОО "ДК-Максат", в частности с заменой поребрика и бордюрного камня. Срок выполнения работ - до 1 августа, гарантийный срок на работу - 2 года.

- Также в рамках сложившейся экономии предлагается выполнить работы на сумму до 53-54 млн тенге по замене брусчатого покрытия по ул. Алтынсарина в границах ул. Гоголя и Толстого. Сейчас составляется проектная ведомость для определения объемов работ, - отметил Бегалин. - Освещение в Центральном сквере планируется провести на общую сумму 71 млн тенге. Протяженность планируемой линии уличного освещения - 2 400 м. Всего будет установлено 180 уличных опор и светильников.

Он добавил, что работы по проведению системы полива в парке будут выполняться ТОО "Жаңа Өмір 2012". Планируется установить 1200 форсунок.

На планах по проведению освещения в парке заострил внимание Марат Жундубаев.

- Все объемы парка мы в принципе покрываем, но у нас есть часть, которая находится в доверительном управлении без выкупа - где аттракционы. Там мы хотим принять отдельную программу. Сейчас изучаем вопрос о возврате этой части парка обратно в бюджет города и, соответственно, его нормальное обустройство, - рассказал он и отметил. - Парк Победы в прошлом году, кстати, удалось полностью осветить, очень хорошо там сделали. Но Центральный сквер у нас, как надо, не освещен, там даже 30% освещения нет. Мы можем проводить провода воздушным путем, по-старинке. Эстетика - это одно, но со временем там будет что-то вроде Таиланда! Все туда будут наматывать кабеля. Поэтому мы хотели бы провести подземные коммуникации.

Аким города решил посоветоваться в этом вопросе со старшим научным сотрудником лаборатории дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции (г. Алматы) Ингой БАБАЙ, которая отвечала на вопросы акима города по видеосвязи.

- Если вы будете копать грунт, то в любом случае будут оголяться корни. Для минимизации вредных последствий, во-первых, корни диаметром больше 1 см желательно отрезать секаторами или ножовкой, зачистить и провести дезинфекцию, - посоветовала она. - Если канава будет стоять больше двух дней, то можно проложить какой-то изолирующий материал, чтобы испарений корней было меньше. Можно положить влажные тряпки, доски. После этого можно добавить комплексные удобрения, если это будет во второй половине лета, то фосфорно-калийные, с содержанием азота. Обязателен также глубокий полив.

- Мы хотим уложить кабель сразу после того, как выкопаем траншею, в течение суток, чтобы не оставлять корни под воздействием воздуха и солнца. Уточните, в целом, можно ли разрывать корневую систему, когда мы будем копать? - уточнил у эксперта Марат Жундубаев.

- Дерево в таком случае не погибнет. Во время работ, конечно, можно задеть корни, разрубить часть ветвей. Но обязательно нужен полив и удобрения, - пояснила Инга Валерьевна.

Аким города подытожил - если минимизировать вред деревьям, то можно проводить работы. Но он все равно решил обсудить этот вопрос со всеми членами "зеленой комиссии".

- Среди всех деревьев мы нашли только одно, и то сомневались. Но говорят (специалисты ЖКХ - "НГ"), что оно не было повреждено, - пояснила Жундубаеву преподаватель биологии школы-гимназии им. Горького Наталья БУБЛИЙ. - Я думаю, что работы под брусчаткой можно проводить, думаю, что это самое безопасное место.

Своим мнением с акимом поделилась и старший преподаватель, магистр естественных наук КРУ им. Байтурсынова Аян КОЖМУХАМЕТОВА:

- Когда мы проводили обследование деревьев, то заметили, что повреждения однозначно есть - у лиственниц по ул. Байтурсынова повреждены верхние ветки, но в целом ситуация неплохая, удовлетворительная можно сказать, - отметила она. - Я думаю, что если все делать так, как говорит специалист (Инга Бабай - "НГ"), пошагово, детально, провести антистресс, и в этот же день закрывать корни, то в принципе провести такие работы возможно.

Другие участники комиссии согласились с ней, что проводить коммуникации под землей будет цивилизованно и безопасно. Отмечали также, что в центре города высохло много деревьев, например, сосны возле ТРЦ "МART".

- В апреле была аномальная жара, +28 градусов, при этом все было во льду. Все старые сосны, даже возле акимата, которые росли годами, получили ожог, - отметил Жундубаев. - Также нужно подумать, нужно ли нам сажать сосны так близко к дороге. Просто у нас нет зеленой зоны, чтобы мы могли на 5-10 метров от дороги сажать, будем думать, посоветуемся со специалистами.

Он напомнил, что на аппаратном совещании в горакимате в мае этого года корреспондент "НГ" Галина Каткова отмечала, что сейчас все хвойные деревья в городе болеют, и пояснил, что "ученые говорят, что это катаклизм". Аким подчеркнул, что наблюдал такое явление, например, в Астане.

Работы по освещению в Центральном парке будет проводить ТОО "ЛандшафтСтрой". Директор компании Станислав ЖЕЛТОВ поделился своим мнением:

- Нам в любом случае будет встречаться боковая корневая система, от нее мы не уйдем, но во время работ нам нужно учитывать, что где-то проход нужно сделать ниже корней, либо даже их удаление, так как в некоторых случаях это будет самым правильным решением, - отметил он. - Я поддерживаю его, думаю, что нанесенный деревьям ущерб нами будет компенсирован.

Марат Жундубаев подвел итоги встречи: во-первых, предложил организовать в июле-августе еще одно заседание "зеленой комиссии", чтобы обсудить, какие деревья лучше всего высаживать в Костанае, во-вторых, отметил, что так как все участники комиссии единогласно проголосовали за проведение освещения в Центральном парке под брусчаткой, то ее членам нужно сейчас хотя бы раз в неделю посещать парк и наблюдать за ходом работ. Предложил также создать, помимо технадзора, наблюдающего за правильным проведением работ, также "зеленый надзор", наблюдающий за бережным отношением к зеленым насаждениям.

Фото Андрея СКИБЫ