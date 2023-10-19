Во вторник, 17 октября, акимат Костаная организовал экстренный выезд членов «зеленой комиссии» в Центральный сквер и парк Победы.

Поводом послужили разрытые под укладку электрокабелей траншеи. Глубокие рвы вырыли впритык к деревьям, повредив корни деревьев. Госзакупку на прокладку электрокабелей для освещения выиграло актюбинское ТОО «Актинвест-Холдинг», работы производил местный субподрядчик. Но, как выяснилось, без согласования с отделом ЖКХ.

В Центральном сквере биологи насчитали 45 поврежденных деревьев, из них 14 - в критическом состоянии

Полдня биологи, представители акимата и журналисты обходили сквер и парк, оценивали нанесенный ущерб, помечали белыми лентами поврежденные деревья, чтобы весной посмотреть, выжили ли они. В Центральном сквере таких деревьев оказалось 45, из них 14 - в критическом состоянии, в парке Победы пострадали 7 деревьев. Во время обхода биологи сразу говорили о том, что траншеи нужно срочно засыпать - буквально за один-два дня, иначе деревья погибнут. Но успеют ли подрядчики положить электрокабели за такой короткий срок, или закапывать без кабелей, признав их варварские работы еще и абсолютно бесполезными?

- Если в ближайшее время засыпать все траншеи землей, то 90% деревьев выживут, - сообщила биолог, член «зеленой комиссии» Ольга БОРОДУЛИНА. - Только землю нужно хорошо утрамбовать, потом пролить водой, можно еще удобрения положить. Деревья только спасибо скажут...

Ситуацию со сквером и парком на месте объяснил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ, который сразу начал ругать субподрядчика за «варварское отношение к деревьям».

- Работы подрядчика в сквере на данный момент приостановлены, - сообщил Исмагулов. - Кабель на базе у него есть, но остальные материалы еще отсутствуют, а закапывать траншеи нужно срочно. Ему будет выставлена претензия, полиция заведет либо административное, либо уголовное дело - сейчас определяется состав преступления. Для нас главное - сохранить деревья. И продумать наши дальнейшие действия, есть ли необходимость устанавливать освещение или уже нет. Видите, хотели сделать хорошее дело, а получилось - как получилось...

Заместитель акима уточнил, что перед началом работ подрядчик не получил ордера и схемы. Поэтому будет проведено внутреннее служебное расследование по работе специалистов отдела ЖКХ, которые должны были контролировать эти работы. В парке Победы работы разрешили продолжить, но с условием, что подрядчик до конца недели положит кабель и засыплет траншеи землей.

Уже вечером 17 октября траншеи в Центральном сквере закопали

- Я сам приглашал подрядчиков, которым дал четкое и ясное поручение - провести топосъемку, пройти пешком, сделать трассировку, максимально продумать работы, проколом пройти, - объяснил заместитель акима города. - Там, где близко попадают деревья, применить ручной труд. А фактически получилось то, что видим... Контролировать подрядчика должен был заказчик - отдел ЖКХ. С себя ответственность тоже не снимаем.

Уже вечером 17 октября траншеи в сквере вручную закапывали несколько рабочих. Что в итоге будет с освещением, как накажут актюбинского подрядчика и сотрудников отдела ЖКХ, в акимате Костаная обещали разъяснить позже.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ