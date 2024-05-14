О таких намерениях сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ на совещании 13 мая. Вопрос не только в приживаемости посаженных в прошлом году сосен из башкирского питомника. Сохнут хвойные деревья, которым пять и более лет.

Яркий пример - полтора десятка засохших сосен в Сити-центре: у музея Ибрая Алтынсарина, рядом с областной прокуратурой и почтамтом.

Совершенно желтые сосны встречают тех, кто входит в Центральный сквер со стороны художественной школы. Там хвойные когда-то заменили беспощадно вырубленную аллею вязов и карагачей. И вот теперь умирают.

Засыхают молодые ели около областного акимата (со стороны бывшей филармонии).

Это наблюдения, сделанные буквально за 15 минут в центре города. А читатели «НГ» сообщают и о других местах, где пропадают взрослые хвойные деревья.

Ул. Тауелсиздик, возле бывшей филармонии. Сухая ель, а близко к ней - молодой клён. Сразу видно, что хорошо растет в условиях города

Вопрос о том, волнует ли проблема городской акимат, корреспондент «НГ» на совещании задал акиму города. Ведь хвойники - с учетом прошлогодних массовых посадок - начинают доминировать в Костанае. Что намерены делать власти: вырубить сухостой и забыть о погибших или есть другие планы?

Аким, отвечая на вопрос, начал с уровня приживаемости посадок 2023 года. С ними тоже не все благополучно. Костанайцы в соцсетях возмущаются, например, желтыми соснами на проспекте Абая.

- Предварительно мы говорили об 1% потерь, но зеленая комиссия уточнила - на сегодня их примерно 5%, - сказал Марат Жундубаев, - гарантии подрядчиков - на 24 месяца, обязательства они исполнят. Но надо действительно проанализировать, почему пропали. Одно дело где-то кизильник поломали, завалили снегом. Другое - что произошло с соснами. И по взрослым деревьям вопрос правильный. Считаю, что надо обращаться к специалистам, ученых пригласить, чтобы разобраться.

По словам акима, из-за паводка весеннюю посадку зеленых насаждений в городе не провели. А вот осенью собираются сажать много. Планировалось, что и хвойных посадят немало. Однако с учетом выводов специалистов их, возможно, нужно будет заменить деревьями лиственных пород.