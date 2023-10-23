Об этом сегодня, 23 октября, сообщили на аппаратном совещании в акимате Костаная. И тут же чиновники и полиция прокомментировали сегодняшнюю информацию - о подобных «раскопках» на улице Карбышева.

Фото читателя "НГ"

17 октября зеленая комиссия, созданная при акимате областного центра, вынуждена была провести рейд по Центральному скверу и парку Победы. Накануне жители в соцсетях и СМИ забили тревогу по поводу того, что на территории этих рекреационных зон чьи-то рабочие копают глубокие траншеи вдоль бордюров, безжалостно калеча корни деревьев. Работы акимат заставил прекратить, но ущерб зеленым насаждениям уже был нанесен. Биологи из комиссии определили, что из 52 пострадавших деревьев 14 оказались в критическом состоянии. У остальных, если засыпать корни, уплотнить землю и хорошенько пролить, неплохие шансы выжить.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Начальник управления полиции Костаная Булат ИМАНОВ сообщил, отвечая на вопрос акима города, что в отношении обоих подрядчиков - из Актобе и из Шымкента — собраны административные материалы по ст. 381- 1 Кодекса об административных правонарушениях РК (незаконная порубка, уничтожение или повреждение дерневьев и кустарников).

Материалы направлены в суд для рассмотрения, техника, которую они использовали, изъята и находится в настоящее время на штрафстоянке, проинформировал он. Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 150 МРП по решению суда.

- Привлекайте! Это какими надо быть бестолковыми, чтобы так работать, - отреагировал глава Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Строгими выговорами наказаны и трое сотрудников отдела ЖКХ.

Не успели в городе разобраться с одними «дровосеками», как люди сообщили, что на улице Карбышева, напротив супермаркета «Солнечный», по газону вдоль деревьев кто-то действует практически так же, как в парках. Роют траншеи для кабелей.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Мы выяснили, это делали провайдеры, которые ордера на такие работы у нас не брали, - пояснил руководитель отдела ЖКХ Денис ПЕТРУХНО. - Я своих людей направил, они совместно с полицией этот факт отрабатывают.

- Надо жестко наказывать: какой-то провайдер, ордер, как положено, не берет … Это вообще ни в какие рамки не лезет, - сказал аким. - Копать, где хочется, вешать провода, куда хочется... Разберитесь! И привлекайте к ответственности однозначно.