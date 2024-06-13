Вечером 12 июня их обследовали члены зеленой комиссии (биологи, экологи и общественники), чиновники и журналисты (всего около 10 человек). Главная задача - посмотреть, прижились ли деревья после зимы или нет.

Напомним, 17 октября прошлого года зеленая комиссия, созданная при горакимате, вынуждена была провести рейд по Центральному скверу и парку Победы. Накануне жители в соцсетях и СМИ забили тревогу: на территории этих рекреационных зон чьи-то рабочие копают глубокие траншеи вдоль бордюров, безжалостно калеча корни деревьев. Работы акимат заставил прекратить, но ущерб уже был нанесен. Биологи из комиссии определили, что из 52 пострадавших деревьев 14 оказались в критическом состоянии. У остальных, если засыпать корни, уплотнить землю и хорошенько пролить, неплохие шансы выжить.

Госзакупку на прокладку электрокабелей для освещения выиграло актюбинское ТОО «Актинвест-Холдинг», работы производил местный субподрядчик. Но, как выяснилось, без согласования с отделом ЖКХ.

23 октября на аппаратном совещании в акимате Костаная начальник УП Костаная Болат Иманов отметил, что собраны административные материалы по ст. 381- 1 Кодекса об административных правонарушениях РК (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников). Материалы направлены в суд для рассмотрения, техника, которую они использовали, изъята и находится в настоящее время на штрафстоянке, проинформировал он. Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 150 МРП по решению суда.

Строгими выговорами тогда были наказаны и трое сотрудников отдела ЖКХ.

Прошло 5 месяцев. Как пояснил 12 июня заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ, во время обхода комиссия ознакомится с состоянием деревьев в парке, а потом в акимате обсудит вместе с главой города, как будет проходить освещение сквера. Планируется, что в этом году оно будет сделано на 100%.

- Решим как мы будем идти: под землей - желательно, под брусчаткой или же поверху пустим, - пояснил Кайратулы. - Обсудим: если под землей пускать будем, повредим зеленые насаждения или нет. Наши специалисты уже проверяли участки, где в прошлом году копали, и не обнаружили погибших деревьев.

Рейд начали от памятника Ахмету Байтурсынову, прошли в сторону «Колеса обозрения» и других аттракционов. Погибших деревьев не увидели.

- Какое решение суд вынес подрядчикам, которые повредили корни деревьев в прошлом году? - спросил я у Кайрата Алтынбекулы.

- Им был назначен административный штраф. Мы сейчас видим, что все прижилось. А если бы деревья погибли, то подрядчики должны также были бы выплатить компенсацию на посадку в 20-кратном размере, - ответил он.

Направились в сторону областного акимата и вновь поврежденных или погибших деревьев не обнаружили.

Примерно в середине пути, возле «поющего» фонтана, зеленая комиссия обратила внимание на одно дерево, оно показалось поврежденным. Но Алтынбекулы пояснил, что траншей здесь не было.

При более детальном осмотре повреждений у деревьев комиссия также не обнаружила.

- А траншеи в итоге сами подрядчики закопали?

- Нет, мы сами это сделали. Подрядчик ничего не касался, мы просто договор расторгли. Траншеи закапывали подрядчики, которые занимаются текущим содержанием парка: «Таза Жол», «АБЗ Плюс», «Конгломерат KZ». Вообще в прошлом году практически весь парк в траншеях был, 80% где-то точно.

Заместитель руководителя ЖКХ подвел итог: ни одно дерево после зимы не пострадало.

Фото Андрея СКИБЫ