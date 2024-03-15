Шестилетние мальчики умерли при странных обстоятельствах в Рудном в октябре 2022 года. Спустя почти 1,5 года расследование не завершено. Сегодня, 15 марта, начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛИН на онлайн-встрече с населением ответил на вопрос "НГ" о ходе расследования.

Дело было возбуждено по двум статьям - 306 УК РК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). В феврале 2023 года стало известно, что экспертизу по делу двойняшек будут проводить в Москве, так как казахстанская экспертиза не смогла установить причину смерти детей. Основная версия - отравление неизвестным веществом.



Тогда же адвокат Татьяна Антонова заявила о давлении на ее клиентку, маму погибших двойняшек. По ее словам, мама стала "практически подозреваемой по этому делу". В полиции сообщали, что изменение процессуального статуса связано с "изучением всех версий".





- На сегодняшний день результаты этой экспертизы у нас на руках имеются, я однозначно не могу их озвучить, - сказал Файзулин. - С ее результатами ознакомлены заинтересованные лица. Расследование продолжается.

Файзулин отметил, что полиция ждет процессуальные документы из России, которые "необходимы для обеспечения полноты и объективности следствия".

- Всё теперь зависит от сроков поступления и содержания этих документов, - резюмировал Файзулин. - Как только оно к нам поступит, расследование будет продолжено. И мы вас проинформируем.





