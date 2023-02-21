В пресс-службе ДП Костанайской области отреагировали на публикацию "НГ". В ведомстве отметили, что "считают доводы адвоката несостоятельными по нескольким причинам".

Ранее адвокат Татьяна АНТОНОВА заявила, что следователи оказывают психологическое давление на мать и нарушают ее права. По ее мнению, следователи делают все возможное чтобы убедить жителей области в вине матери, хотя пока что полиция не смогла установить, вследствие чего наступила смерть детей. Кроме того, статус матери был изменен с потерпевшей на свидетеля с правом на защиту, что по набору прав и обязанностей соответствует статусу подозреваемой. "Кто сказал, что дети вообще были отравлены, где заключение об этом, почему такая дезинформация идет?" - спрашивает адвокат.

- Версия о том, что дети погибли в результате отравления, подтверждена изначально заключением судебно-медицинской экспертизы, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДП. - Однако этиология отравления остается невыясненной, поэтому и была назначена дополнительная экспертиза в России, которая должна ответить на этот вопрос. Изменение процессуального статуса матери связано с тем, что в ходе расследования необходимо изучить все версии для обеспечения полноты расследования.

Пресс-служба ДП уверяет, что "все следственные мероприятия, проведенные в отношении нее, направлены исключительно на выяснение всех обстоятельств дела".

- Адвокат заявляет, что «правоохранительные органы усугубляют положение матери», однако все ходатайства, заявленные как матерью, так и адвокатом, рассмотрены и удовлетворены, - отметили в пресс-службе ведомства. И после уточняющих вопросов "НГ" добавили: - Согласно УПК, данные экспертизы представляются на ознакомление по ходатайству. Такого запроса в адрес следствия не поступало. Все жалобы в отношении следователя проверены и они не нашли своего подтверждения.

Адвокат Татьяна Антонова, узнав о таком ответе ДП, продолжает настаивать - результаты экспертиз ни она, ни мать погибших двойняшек не видели.