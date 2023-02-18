Два дня назад по делу о смерти шестилетних братьев Амира и Ильяса из Рудного появились новые подробности. Полиция заявила, что точную причину смерти детей должна определить московская экспертиза. На эту новость отреагировала адвокат Татьяна АНТОНОВА. Она представляет интересы мамы погибших братьев. По ее словам, следователи оказывают психологическое давление на мать и нарушают ее права.

Напомним, шестилетние братья были найдены мертвыми вечером 13 октября 2022 года в квартире, где они проживали с мамой и старшим братом. Их обнаружила мать, когда вернулась из магазина. В ноябре полиция сообщала «НГ», что ведется досудебное расследование: по ст. 306 УК РК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

- Мама обратилась ко мне за помощью и пояснила, что причина смерти не установлена, но правоохранительные органы не двусмысленно дают понять: подозревают, что именно она причинила смерть своим детям, - сообщила Антонова. - В частности, она, якобы, хранила где-то в доступном месте какие-то лекарственные препараты, которых дети наглотались и умерли. Никто ее не слышал и не слушал, что каких-либо подобных препаратов она дома не держала. Были какие-то травяные таблетки от простуды, но не более того. Я вступила в дело и воочию увидела это психологическое давление, которое оказывалось на нее.

По мнению Антоновой, следователи делают все возможное чтобы убедить жителей области в вине матери, хотя пока что полиция не смогла установить, вследствие чего наступила смерть детей.

- Тем не менее, они продолжают утверждать, что дети были отравлены, - добавляет Антонова. - В частности, из уст следователя Дениса Бая следует, что не установлено, где и чем они отравлены. Кто сказал, что они вообще были отравлены? Где заключение об этом, почему такая дезинформация идет? Эта новость поступает в СМИ, а в комментариях люди пишут поклёпы на маму. У нее горе, она потеряла двух сыновей. Почему правоохранительные органы усугубляют ее положение?

Изначально мама проходила по делу в качестве потерпевшей, но уже через неделю ее статус поменялся на «свидетеля с правом на защиту».

- Это все равно, что подозреваемое лицо, до этого пол шага, потому что у подозреваемого и свидетеля с правом на защиту, согласно УПК, одни и те же обязанности и права, - отмечает адвокат. - То есть практически она - подозреваемая на сегодняшний день. Вот еще одна психотравма для матери. Она потеряла детей, а теперь должна защищаться. Хорошо, раз она свидетель с правом на защиту, она имеет право на ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз и заключениями по ним. Да, нам показывали постановления о назначении, но никто не показал результаты этих экспертиз. А их по делу уже проведено несколько, о чем мы узнаем из СМИ. Об этом я кричу процессуальному прокурору, прокурору Рудного, с последним я лично встречалась. Но ни одного ответа по существу я не получила.

У мамы следователи проводили обыск. Изъяли телефон и ноутбук, которым старший 12-летний сын пользовался в школе. Адвокат просила спустя три месяца вернуть технику под расписку о хранении, но пока этого не произошло.

- Мы ничего не знаем по делу, получаем информацию из СМИ. Я уже не говорю о поведении следователя Бая, который явно показывает свое отношение к матери как к подозреваемой, - отмечает Антонова. - Там просто идет ор, крик, очная ставка у нас проводилась в попытке расколоть мать. Старшего внука по доверенности бабушка сопровождает в школу. Однажды бабушка приходит в школу, а ребенка нет. Выясняется, что приехали сотрудники полиции и увезли ребенка в суд для депонирования, простыми словами - допроса несовершеннолетнего в суде. Мать в шоке. Да, это допускается законом, в качестве законного представителя может выступить социальный педагог или психолог из школы. Я сам допрос и не обжалую, но почему не предупредили маму и бабушку? Нам следователь дает ответ, что он имел право его допросить. Но я-то спрашиваю, почему мать не предупредили, почему ее права нарушили.

- Дальше мы из СМИ узнаем, что экспертизу не смогли провести, потому что не все изъяли образцы органов, в связи с чем необходима эксгумация, - продолжает рассказ адвокат. - Ну можно себе представить, какого это маме. Из-за чего? Из-за того, что полиция взяла не все образцы. Да, это законная процедура, но к ней прибегают крайне редко, в исключительных обстоятельствах. Но в данном случае к этим обстоятельствам привели какие-то непрофессиональные действия судебно-медицинского эксперта и следователя, который должен был это проконтролировать.

Мама погибших малышей после всех стрессов обратилась в костанайский филиал Международного бюро по правам человека. Там ей предоставили психолога и предложили пройти реабилитацию. Последние события отразились на здоровье женщины и сейчас она проходит лечение в одной из больниц.

- Следователь или процессуальный прокурор не имели контакта с мамой, хотя должны были объяснить ей необходимость той же эксгумации. Понимаете, все делается молча! - резюмирует Антонова. - Последняя моя жалоба в прокуратуру области пересылается в прокуратуру Рудного. То есть областной надзорный орган не контролирует ход расследования. Прокуратура Рудного отписывает мою жалобу процессуальному прокурору, на действия которой я собственно и жалуюсь. Ответ должен прийти до 15 марта. И до этого момента мы должны сидеть и думать - ознакомят нас с какими-нибудь постановлениями или нет. Я так понимаю, что в марте уже будет заключение эксперта из Москвы, может тогда нас с ней ознакомят. Я из СМИ узнала, что дело находится на контроле в аппарате президента. Я надеюсь, что после этого обращения аппарат президента услышит и увидит что на самом деле происходит с этим делом.

"НГ" обратилась в департамент полиции Костанайской области с просьбой прокомментировать заявление адвоката. Кроме того, редакция готовит запрос в прокуратуру.

Фото Георгия ГОВОРОВА