Вопрос о том, установлена ли конкретная причина смерти шестилетних братьев Амира и Ильяса из Рудного, корреспондент портала iagorod.kz вновь адресовала начальнику Управления полиции Рудного Булату Иманову в ходе его отчетной встречи с населением 16 февраля. Напомним, в декабре прошлого года, отвечая на наш вопрос, Иманов сообщил, что будет проводиться дополнительная экспертиза за границей. Сегодня уточнил: судебно-медицинская экспертиза проводится в Москве.

- Экспертиза, проведенная в Казахстане, не дала заключения от чего все-таки погибли дети. Мы связались с московскими коллегами. Этим вопросом занимается наш сотрудник, заместитель начальника следственного отдела Денис Бай. Он лично летал в Москву с образцами для экспертизы, - ответил Булат Иманов и передал слово своему подчиненному.

- Это оказался проблемный вопрос, тяжело определить причину отравления детей. И в порядке Минской Конвенции нами был направлен международный запрос и переданы вещественные доказательства. Сейчас экспертизу проводит Институт судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Мы надеемся, что это прольет свет на причину смерти детей. Наряду проводятся и другие мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия, - сообщил подполковник полиции Денис Бай.

В свою очередь начальник УП Рудного Булат Иманов добавил, что в начале марта текущего года запланирована повторная поездка в Москву, и есть надежда получить, наконец, долгожданное заключение.

- Вопрос этот волнует не только общественность Рудного, он на контроле в Аппарате Президента, в Генеральной прокуратуре и в МВД, - отметил Иманов.

Напомним, что вечером 13 октября 2022 года шестилетние братья были найдены мертвыми в квартире, где они проживали с мамой и старшим братом. Их обнаружила мать, когда вернулась из магазина. Еще 12 октября дети поступали на скорой в больницу, у них была слабость, тошнота и эмоциональная нестабильность. Детям оказали помощь и выписали. По факту смерти двойняшек была назначена токсикологическая экспертиза, не было исключено и отравление ядовитыми веществами. В ноябре прошлого года в Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт отравления детей, а вот чем конкретно отравились мальчики, надеемся, выяснят российские специалисты.

Фото: И. Старикова