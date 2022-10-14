В мессенджерах сейчас распространяют аудио, на котором женщина пересказывает новости своей знакомой и говорит, что причиной смерти могли стать наркотики. В управлении здравоохранения отметили, что причина смерти еще выясняется.

Три дня назад мама с двумя сыновьями пошла с ними в магазин, а дети остались на улице. Когда вернулись домой, у детей обнаружились конфеты, которые, по словам мальчиков, им дал неизвестный мужчина, рассказывает она.

- Ночью она положила их спать и слышит, что они смеются, что-то кричат. Зашла к ним, а они неадекватные. Она их поднимает, а они стоять не могут. Один в косяк врубился.

По словам женщины, детей забрала скорая помощь, но уже на следующий день их выписали.

- Врач который их принимал, взял анализы и сразу сказал, что это наркотическое отравление. Их подержали в больнице, откапали, а потом на следующий день выписали, - сообщила женщина на аудио.

В этот же день вечером дети дома скончались.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что скорая помощь привезла малышей в рудненскую больницу 12 октября, около 8 часов. При этом отмечает, что выписали детей по настоянию их матери.

- При поступлении были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость эмоциональную нестабильность, - сообщили в ведомстве. - Проведена инфузионная терапия. Выписаны утром с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Смерть наступила в тот же день, спустя 12 часов после выписки.

Мёртвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть у обоих детей в 21.20. Причина смерти выясняется.

Пресс-служба ДП Костанайской области сообщила:

- По факту гибели двух 6-летних детей в Рудном полиция начала досудебное расследование, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщает iagorod.kz, было установлено, что накануне, 11 октября, мальчики, находясь у себя дома под присмотром бабушки, пили "Кока-Колу", ели шоколад и бананы с темной кожурой. Уходя к себе домой, бабушка выбросила кожуру от фруктов, а также тару от напитка и упаковку от шоколада.