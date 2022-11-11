Об этом сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ в ответе на запрос "НГ об итогах экспертизы, проведенной после смерти 6-летних мальчиков в Рудном.

Публикуем ответ полностью:

- По факту гибели двух детей в городе Рудном ведется досудебное расследование: по ст. 306 УК РК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), в рамках которого проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ДП, судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт отравления детей. В рамках расследования назначена еще одна экспертиза, которая должна дать ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом.

Формулировки этих статей о ненадлежащем исполнении обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками вызвали вопросы к управлению здравоохранения. В пресс-службе сообщили, что вопросы, касающиеся расследования, не относятся к компетенции этого ведомства.

О гибели детей активно писали в соцсетях 14 октября. Уже тогда появилось множество слухов о причинах смерти. В частности, о том, что мальчиков угостил конфетами неизвестный мужчина. В другом аудиосообщении, присланном в редакцию "НГ", женщина сообщала, что мальчики ходили в их группу в детском саду и "три дня назад они по недосмотру мамы наелись таблеток". Тогда же в полиции коротко сообщили, что информация о возможном отравлении наркотическими веществами не подтверждена.

В пресс-службе управления здравоохранения тогда настаивали, что выписали детей по настоянию их матери.