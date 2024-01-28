Видео о том, как в Аркалыке, во дворе многоэтажного жилого дома, мужчина пинает собаку и забрасывает ее в кузов автомобиля, стало причиной расследования полиции, а также вызвало общественный резонанс. Волонтер ОО «Надежда Плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА считает, что доброволец, избивший собаку, и водитель машины должны понести не административное, а уголовное наказание.

Мужчина пытается закинуть собаку в кузов, где лежит еще одна / Фото из архива «НГ»

Не усыпили, а убили

Волонтер считает, что собаку не усыпили, а убили, применив препарат «Адилин».

- Я, к сожалению, неоднократно видела, как погибают собаки после действия «Адилина», - поясняет Серикова. - И с сомнением отношусь к комментарию полиции о том, что в дротиках было снотворное. Я, конечно, не биолог, но понимаю, что, когда человек принимает определенную дозу снотворного, он просто засыпает. А на видео - собака в предсмертных конвульсиях, ее добивают. Я считаю, что полиция должна была забрать дротики и провести экспертизу. Или слова президента для них не закон?

Она имеет в виду Закон РК «Об ответственном обращении с животными», подписанный президентом РК.

Анастасия Серикова считает, что виновников инцидента в Аркалыке нужно наказать по Уголовному кодексу / Фото из архива «НГ»

- Что значит «нет признаков уголовного правонарушения»?! - возмущается Анастасия Серикова. - Собака погибла! А в ст. 316 УК РК четко прописано, что «нанесение увечий, которые влекут за собой гибель животного», то есть то, что мы видим на видео, - это уголовная ответственность. Человек осознанно добивает животное. И не важно, чем он его убил, дротиком или топором. Административное наказание - если бы человек ударил собаку, но это не повлекло увечий и гибели животного. Или если бы человек не кормил свою собаку и она стала худой. Хотя истязания - это тоже может быть уголовным наказанием.

Зоозащитница направила начальнику ДП Костанайской области Ерлану Файзуллину обращение с просьбой пояснить, почему было назначено административное наказание. Департамент перенаправил его в полицию Аркалыка. Если нарушителей не привлекут к уголовной ответственности, Серикова обратится с заявлением в прокуратуру. А далее - в Администрацию президента РК и в суд.

Действовали вдвоем

Напомним, в начале января администратор паблика arkalyk.news в Instagram прислал «НГ» два видео с просьбой опубликовать их. Пояснил: кто снял видео, ему неизвестно, но это произошло днем 28 декабря во дворе дома № 80 по ул. Абая в Аркалыке.

На первом видео мужчина стоит возле собаки, которая дергается в конвульсиях. Рядом с ней на снегу - экскременты. Рядом бегает еще одна собака, предположительно, породы хаски. Через несколько секунд подъезжает белый автомобиль с кузовом, номерные знаки машины не видны. В кузове лежит другая собака, она не двигается. Мужчина тянет первую собаку по снегу за лапу, вероятно, хочет закинуть в кузов, но не может поднять. Пинает ее довольно сильно несколько раз по разным частям тела, в частности, по голове. Неподалеку во дворе играют дети. На втором видео мужчина пытается погрузить животное в кузов. Мимо проходят люди, смотрят и идут дальше.

На автомобиле «добровольцев» в Аркалыке были номерные знаки / Фото предоставлено пресс-службой ДП

Как пояснили «НГ» в пресс-службе ДП, номера на автомобиле были, но их не видно на видео.

- Водитель признался, что именно он стрелял дротиками в собак, - сообщили в ведомстве. - Мужчины - самозанятые, они самовольно приняли решение отлавливать собак в Аркалыке, так как местное население обеспокоено ситуацией с бродячими животными. Оба привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 407-2 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными (требований к отлову, временному содержанию и умерщвлению животных)», так как отловом занимались незаконно. Мужчина, который пинал собаку, также привлечен за это к ответственности по п. 1 ст. 407-1 КоАП РК «Жестокое обращение с животными, если деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния».

Водителю вынесен административный штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), а второму мужчине, кроме аналогичного штрафа, еще один - 5 МРП.

Ранее в полиции сообщали, мужчина, избивавший собаку, предложил свои услуги местной ветстанции через отдел занятости. Сейчас связь инцидента с ветстанцией и акиматом Аркалыка уже не подтверждают.

В ст. 316 УК РК указано, что уголовное наказание за жестокое обращение с животными последует: по п. 1 - если это повлекло его увечья, по п. 2 - если повлекло смерть, и по п. 3 - если это было совершено в отношении двух и более животных, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно. Так как в действиях «самозанятых мужчин» усматриваются практически все эти нарушения, «НГ» спросила: почему их наказали по административным статьям?

- Заявлений по этому инциденту в полицию не поступало, и этот факт мы выявили сами на видео, - ответили в пресс-службе ДП. - Сами установили этого мужчину и привлекли к административной ответственности. Он пояснил, что самооборонялся, что собака его пыталась укусить. Под жестоким обращением с животными, именно в рамках уголовного дела, понимается систематическое истязание животного, повлекшее его увечье, гибель и т. д. На кадрах мужчина пинает собаку, ее дальнейшую судьбу мы не знаем. Мы не можем доказать, убил он ее и были ли на ней какие-либо увечья.

В пресс-службе отметили: если бы автор видео сам написал заявление и подробно рассказал о случившемся, то, возможно, полиция действовала бы уже по-другому.

Два вопроса пока остаются без ответа. Первый: откуда у мужчин ружья с дротиками и законно ли их ношение и использование? Второй: будет ли полиция проводить дальнейшие экспертизы, чтобы узнать, мертвы собаки или нет и были ли нанесены им увечья? В пресс-службе ДП порекомендовали обратиться с официальным запросом, так как потребуются дополнительные разъяснения от нескольких служб. Запрос «НГ» направит в ближайшее время.

«У нас такой машины нет!»

Управление ветеринарии Костанайской области отрицает причастность к инциденту.

- По итогам госзакупок в прошлом году победителем по отлову, временному содержанию и идентификации был определен местный ИП «Эверест», - пояснил «НГ» руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгат ШАМШАДИН. - Несмотря на то, что инцидент произошел 28 декабря еще 2023 года, подрядчик в это время уже не выполнял свои обязанности, так как работы по отлову были завершены до 15 декабря прошлого года.

Директор ИП «Эверест» Улжан ДЮСЕМБАЕВА подтвердила эту информацию и прокомментировала резонансное видео:

- По договору с ветуправлением всего 187 собак было. И все условия мы выполнили еще в сентябре - ноябре прошлого года. На данном видео не наши сотрудники, и мы к этому отношения не имеем! У нас даже такой машины нет!

Открыт сезон охоты... на собак?!

Подобные нарушения Закона «Об ответственном обращении с животными» в Костанайской области происходят регулярно. Причем виновные за убийство животных всегда получают административное наказание, а не уголовное. А еще обычно это сотрудники либо ветстанций, либо службы отлова. Тенденция, однако...

Хроника охоты на собак Где и когда? Что произошло? Кого наказали? Костанай, сентябрь 2023 г. Убийство собаки дротиком Сотрудника ветстанции Костаная по п. 1 ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК (нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными). Штраф 20 МРП (69 000 тенге) Узунколь, октябрь 2023 г. Убийство собаки дротиком Сотрудника ТОО Lacon по ст. 407-2 КоАП РК. Штраф 30 МРП (103 500 тенге) Костанай, 18 октября 2023 г. Пропажа собаки Никого Аркалык, 28 декабря 2023 г. Избиение собаки Двоих местных жителей по п. 1 ст. 407-2 КоАП РК. Штраф 10 МРП (36 920 тенге). Одного из них - еще и по п. 1 ст. 407-1 КоАП РК (жестокое обращение с животными, если деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния). Штраф 5 МРП

В конце сентября прошлого года «находившийся в служебном отпуске» сотрудник ветстанции Костаная убил собаку Бублика дротиком возле территории ТОО «Шаруа» на окраине города.

18 октября житель Костаная Вячеслав Калабанов сообщает о пропаже его верного друга - пса по кличке Барон, который жил на территории нефтебазы по соседству с местом работы мужчины. Один охранник нефтебазы сообщил Калабанову, что сотрудники нефтебазы вызвали службу отлова. Второй позже добавил: приезжала белая «Нива» и забрала собаку. В полицию Калабанов не обращался, так как видеозапись с камер наблюдения нефтебазы ему не предоставили - доказательств нет.

В обоих случаях руководство ветстанции Костаная отрицало причастность к отлову Бублика и Барона.

В конце октября собаку дротиком убивает сотрудник частной организации, которая занимается отловом в Узункольском районе. За происходящим наблюдают сотрудники местной ветстанции и акимата, но возмущается только неравнодушная женщина, которая сняла это безобразие на телефон и сообщила «НГ».

Пока зоозащитники пытаются внедрить в Казахстане гуманное отношение к животным, жители поселков и городов сообщают об огромных стаях бродячих собак, которые представляют опасность для них и их детей. Самое простое решение проблемы - «добровольцы» берутся за ружье и, нарушая закон, убивают собак. Наказывают их только штрафом. Так что можно смело прогнозировать, что таких охотников будет больше...