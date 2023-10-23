Убийство собаки в Узунколе начала расследовать полиция
23 октября 2023, 12:57 | Происшествия
Видео произошедшего в Узункольском районе прислали редакцию "НГ". Неизвестные мужчины на белой "Ниве" убили собаку, после чего сели в машину и уехали.
Увидевшая произошедшее женщина высказала возмущение и напомнила мужчинам о законе об ответственном обращении с животными. На это один из мужчин лишь коротко ответил: "Вон у него разрешение есть".
- Факт зарегистрирован в полиции. Комментарий о принятых мерах предоставим после выяснения всех обстоятельств, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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