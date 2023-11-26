Почти два года в Казахстане действует Закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому службам отлова запрещено отстреливать бродячих собак и кошек. Однако жители Костанайской области регулярно сообщают о нарушении этой нормы. «НГ» попыталась разобраться в двух таких случаях.

«Сволочи! Вот что творят!»

23 октября жительница с. Узунколь сообщила в Instagram, что неизвестный мужчина убил на улице собаку, после чего сел в белую «Ниву» и уехал. Все это она сняла на камеру смартфона.

Сотрудник ТОО Lacon выстрелил в собаку препаратом «Адилин» на улице Узунколя / Кадр из видео

На видео женщина подходит к мужчине с пневматической винтовкой, который скрывает лицо маской и очками, и спрашивает, почему собаку убили, нарушив закон. Тот отвечает: «Вон управление (вероятно, ветеринарии - «НГ»), с ними поговорите». Подъезжает белая «Нива», сидящий на переднем пассажирском сиденье мужчина указывает на стрелка и говорит, что у него есть такое разрешение.

- Сволочи! Вот что творят! Собака в последних этих бьется! Твари! - комментирует автор снятое ею видео. - Вон они быстренько сворачиваются и быстренько-быстренько уходят! Вот что происходит, хоть и есть закон у нас!

В тот же день сотрудники полиции установили личность стрелявшего. Оказалось, что он работает в одной из частных фирм по отлову животных.

- В отношении фирмы (юридического лица) возбуждено административное производство по ст. 407-2 КоАП РК (нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными). Наложен административный штраф в размере 30 МРП, или 103 500 тенге, - сообщили тогда «НГ» в ДП Костанайской области.

Мужчина в «Ниве» пояснил, что у стрелка есть разрешение/ Кадр из видео

Руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Костанайской области Талгат ШАМШАДИН тогда же прокомментировал: костанайское ТОО Lacon, которое занимается отловом, признало вину в нарушении законодательства. Но отметил: умерщвлять все-таки можно, если делать это по правилам.

- В местный акимат поступила заявка от местных жителей, что возле школы в с. Узунколь бегает стая из 4 собак, - пояснил Шамшадин. - По закону они имеют право умерщвлять собак, если те сбились в стаю от трех и более особей. Заявку передали ТОО Lacon, которое занимается отловом. Так как поставщик не местный, то к месту отлова его сопровождали сотрудники сельской ветстанции и акимата. Они показывали дорогу и наблюдали за тем, как проходит отлов, как общественные инспекторы. На месте служба отлова отстрелила только одну собаку, так как другие разбежались.

Как сообщила «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА, изначально тендер на отлов в Узункольском районе выиграло костанайское ТОО Reliable partner 2017, однако договор с ветуправлением расторгли по обоюдному согласию. Причина в том, что лот на стерилизацию выиграла алматинская фирма, которая не выполняла свои обязанности и сейчас участвует в судебных разбирательствах. А реализовать программу ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск в естестественную среду обитания) по закону можно только в комплексе. Это если работать по тендеру. Но есть и другой вариант.

- Несмотря на отсутствие тендеров на ПВС и стерилизацию, ТОО Lacon может производить отлов, если акимат или ветстанция заключили с ним договор напрямую, - отмечает Соловьёва. - Нарушение было в том, что они произвели убийство собаки на месте, без комиссии и с применением препарата «Адилин», но их уже наказали по закону. Сотрудники акимата и ветстанции могут сопровождать службу отлова, и это очень здорово. Например, когда мы выезжаем с кинологами отлова в другие деревни или районы, очень любим, когда нас сопровождают. Это ускоряет нашу работу и вызывает меньше вопросов к нашей квалификации. Ведь лучше увидеть, как это происходит в реальной жизни, а не со стороны офисных работников.

По словам волонтера, в Костанайской области до сих пор не зарегистрирован ни один общественный инспектор, а в Казахстане не приняты нормативно-правовые акты для фиксации выявленных такими инспекторами нарушений.

- Общественные инспекторы - это волонтеры, которые делают свою работу бесплатно, поэтому они не несут никакой ответственности за действия службы отлова, - пояснила Соловьёва. И добавила: - Умерщвление собак, если бегает стая из трех и более особей, - это очень спорный момент. Это прописано в п. 9 гл. 2 Типовых правилах отлова, временного содержания и умерщвления животных. Но в самом Законе «Об ответственном обращении с животными» прописано, что они не подлежат умерщвлению. И есть очень четкие критерии, каких именно животных можно умерщвлять. При отлове кинологи пунктом 9 не руководствуются, потому что его легко оспорить в суде, так как закон выше Типовых правил. За что данное ТОО и получило наказание как юридическое лицо.

В п. 9 Типовых правил указано: при отлове животных, напавших на человека или представляющих угрозу жизни или здоровью человека, в том числе сбившихся в стаи, состоящие из не менее трех особей, допускается применение препаратов для обездвиживания животных, не запрещенных законодательством РК. Про умерщвление в нем ничего не говорится.

Эту процедуру описывает п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона: «В случае нападения животного (животных) на человека, животных и (или) иных случаях, когда животные представляют угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности». Но такого критерия, как стая, в нем ничего нет.

В той же статье указаны требования, которые должны соблюдаться при умерщвлении животных:

1) помещение должно быть отделено от помещения, где содержатся другие животные;

2) умерщвление проводится методами, исключающими предсмертные физические страдания животных;

3) запрещается применять негуманные методы умерщвления животных, приводящие к гибели от удушья, электрического тока, термического воздействия, отравления, в том числе пестицидами, и другие болевые методы. (При применении препарата «Адилин» смерть животного наступает от удушья - «НГ»).

Закон уточняет: требования п. 2 не распространяются на случаи умерщвления животных при устранении реальной угрозы жизни или здоровью человека и (или) животного, а также общественному порядку и безопасности. Были ли эти обстоятельства во время убийства собаки в Узунколе, установить невозможно. Волонтеров на месте не было. А те, кто сидел в белой «Ниве», наверняка скажут, что такая угроза была.

«Подъехали, забрали и уехали»

Вечером 18 октября завскладом ТОО «Арман-Роз» Вячеслав КАЛАБАНОВ уходил домой с работы по адресу ул. Волынова, 30 в Костанае. Обычно его провожал пес Барон, обитавший на территории соседней нефтебазы ТОО Logistic Solutions. Но в этот раз Барон не пришел.

Вячеслав Калабанов: «Охранник пояснил, что Барона убила служба отлова» / Фото Андрея СКИБЫ

- На совместной территории нашей и соседней компаний в январе этого года родились щенки. Один из них стал приходить на нашу территорию, так и подружились, - вспоминает Калабанов. - Он ждал меня по утрам и провожал. А я заботился о псе и обрабатывал его от блох и клещей, хотел провакцинировать, чипировать собаку и забрать к себе домой, но не успел... Утром 19 октября он меня тоже не встретил. Ранее такое иногда происходило, поэтому я тогда не стал искать пса. 20 октября он опять не появился. Я обошел территории двух ТОО, спросил охранника соседней компании, который пояснил, что сотрудники фирмы вызвали службу отлова.

Калабанов обзвонил приюты для животных и выяснил, что такую собаку им не привозили. Другая смена охранников рассказала, что приезжала белая «Нива» и забрала собаку. В просьбе посмотреть записи видеокамер охранники отказали. Доказательств нет, поэтому с заявлением в полицию обращаться не стал.

- Получается, что по городу разъезжают люди, вооруженные летальным оружием, заряженным ядовитыми веществами смертельного действия для живых организмов, и эти ядовитые вещества явно находятся не в свободном обороте! - возмущается Вячеслав Калабанов. - И эти люди нагло, в открытую, поправ все законы, стреляют направо и налево без разбора во все живое. Если, конечно, ветстанция не возьмет на себя ответственность за убийство Барона.

Барона хотели забрать в дом. Не успели / Фото Вячеслава КАЛАБАНОВА

Корреспонденту «НГ» охранник ТОО Logistic Solutions тоже отказал в просмотре записей.

- Приехала машина, и его забрали, - рассказал он о пропаже Барона. - Увезли. Собака - не собственность фирмы, поэтому отвечать за нее я не обязан. Подъехали, забрали пса и уехали. А какое мне дело, кто подъезжал?!

Руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгат Шамшадин сообщил «НГ», что в адрес Костанайской вестанции заявок на отлов по указанному адресу не поступало.

Тем не менее вырисовывается определенная тенденция. В сентябре застрелили собаку Шарика возле территории ТОО «Шаруа» в Костанае и увезли ее в багажнике служебного автомобиля SsangYoung Actyon Sports (пикап). Сделал это ветврач Еркин Искаков, доказать его виновность удалось благодаря записям видеокамер. Однако в протоколе допроса руководителя городской ветстанции Амангельды АУБАКИРОВА указано, что действовал Искаков во время отпуска, а служебный автомобиль числился в ремонте на СТО. Корреспондент «НГ» вновь обратился в городскую ветстанцию, напомнив про этот случай и попросив прокомментировать новый инцидент.

- Согласно Закону «Об ответственном обращении с животными», сотрудники ветстанции не имеют права отлавливать бродячих собак и кошек, - кратко прокомментировал обе ситуации Аубакиров. - Поэтому мы таким не занимаемся.

Что дальше?

Можно ли не допустить отстрела собак и кошек сотрудниками ветстанций или частных фирм? Что может сделать общество и государство, чтобы количество таких случаев снизилось до минимума?

- В первую очередь нужно проводить работу с населением, - считает Ольга Соловьёва. - Рассказывать о том, что если собака бежит по улице, играет с вами на детской площадке (если она адекватная), то не надо сразу звонить в 109 и вызывать службу отлова. Собаки живут среди нас, нужно к этому привыкнуть. Во-вторых, каждый человек должен взять на себя ответственность по стерилизации или кастрации своих питомцев. Чем больше мы оденем бирок на животных и их прочипируем, тем быстрее сможем узнать, сколько у нас животных. Сейчас же мы действуем наобум, но с реальной статистикой эта работа будет эффективнее.