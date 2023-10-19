Формулировка принадлежит руководителю управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияру ДЖАНДАЕВУ. На брифинге 18 октября он выдал новый прогноз по ситуации с этим лечебным учреждением.

Капитальный ремонт здания больницы про ул. Быковского начался почти три года назад. Подрядчик и заказчик несколько лет судились.

Джандаев напомнил, что 8 августа 2023 года коллегия облсуда поддержала решение суда первой инстанции, обязывающее подрядчика ТОО «Вершина» предоставить исполнительно-техническую документацию на объем выполненных строительно-монтажных работ. Тогда же, летом, на брифинге он пояснял, что эта документация нужна для корректировки ПСД и проведения конкурсных процедур с определением нового подрядчика.

- Документация до сих пор не предоставлена... Я не знаю, почему этой документации не было у заказчика и почему бывший подрядчик не может предоставить копии, - сказал руководитель управления. - В сентябре в больнице проведено техобследование для определения объема работ, не исполненных согласно проекту. Сейчас просчитывается смета на завершение этих работ. Как только мы это определим, будет розыгрыш конкурса. Завершение ремонта плавно переходит на 2024 год.



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