И поддержал сегодня, 8 августа, заказчика, то есть больницу. Апелляционная коллегия оставила в силе решение суда первой инстанции о необходимости расторгнуть договор подряда с ТОО «Вершина», которое начало капитальный ремонт почти три года назад.

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- Коллегия решила иск коммунального государственного предприятия «Костанайская областная детская больница» Костанайской области» к товариществу с ограниченной ответственностью «Вершина» о расторжении договора о государственных закупках за No 285 от 21 июля 2020 года, понуждении ответчика к передаче исполнительно-технической документации на объем выполненных строительно-монтажных работ, удовлетворить, - говорится в сообщении, распространенном облздравом. - В удовлетворении апелляционной жалобы ТОО «Вершина» отказать.

Подрядчик обжаловал решение экономического суда от 16 июня 2023 года, но, согласно постановлению коллегии, сегодня оно уже вступило в законную силу.

На недавнем брифинге руководитель управления здравоохранения пояснял, что получение исполнительной документации даст им возможность скорректировать проектно-сметную документацию, затем ремонт продолжит другой подрядчик по обновленной ПСД после проведения конкурсных процедур.

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