Вопрос о том, были ли инициированы проверки по факту затягивания ремонта больницы, корреспондент "НГ" задала 20 июля на брифинге в областной прокуратуре.

- Проверка не проводилась, так как год занял судебный процесс, - ответил начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области Алмаз НИЯЗБАЕВ. - В соответствии с Законом "О статусе судей" мы не вправе брать на контроль или проводить проверочные мероприятия.

"НГ" поинтересовалась, насколько эффективно были потрачены бюджетные деньги. В прокуратуре пока не могут ответить на этот вопрос.

- Вопрос эффективности расходования бюджетных средств будет в любом случае рассмотрен, оценка будет дана, - уточнил Ниязбаев. - Первоочередная задача - завершить строительство. К сожалению, опять идут судебные разбирательства по поводу расторжения договора.

- Заказчик настаивает на предоставлении подрядчиком исполнительной документации. Должны ли быть эти документы у заказчика? - спросила корреспондент НГ.

- Да, конечно, она должна быть у заказчика. Подрядчик обязан передать документацию по завершению, - ответил начальник управленния облпрокуратуры.

- По завершению? А в течение ремонта?

- На такие тонкости сейчас не могу ответить, я же не строитель, - сказал Ниязбаев. - Есть документация, которая сдается в ходе, есть документация, которая сдается в том числе по завершению. Какая именно документация их интересует, еще раз повторюсь, мы проверку не проводили, на сегодня я вам не могу ответить

Руководство фирмы-подрядчика, ТОО «Вершина», уверено, что заказчик фиктивно перечислял бюджетные средства, предназначенные на капитальный ремонт. ТОО обратилось в республиканские правоохранительные органы с просьбой принять процессуальные решения «по многочисленным фактам нецелевого использования бюджетных средств, срыва программы по капитальному ремонту, а также воспрепятствованию предпринимательской деятельности со стороны ОДКБ и Областного управления здравоохранения, как оператора программы».

- На текущий период установлен факт незаконного перечисления средств на счет детской областной больницы из республиканского бюджета по фиктивным документам на декабрь 2020 года до передачи 50% объекта, подлежащего капитальному ремонту, в работу, - рассказал "НГ" учредитель ТОО "Вершина" Талгат ХАМИТОВ. - Данные действия происходили с ведома курирующего заместителя акима Костанайской области Ерлана Спанова. В ходе всего периода производства работ заказчиком создавались многочисленные искусственные проблемы. В частности, ни один акт выполненных работ не был оплачен своевременно, оплата по некоторым из них затягивалась до 6-9 месяцев.

Что же касается корректировки проекта, то в ТОО о ее необходимости говорили задолго до нынешних разбирательств, о чем писала "НГ". По словам Хамитова, заказчик многократно игнорировал эти предложения.

- Только в ходе проведения проверки ГАСК, судебно-строительной республиканской экспертизы и судом апелляционной инстанции был подтвержден факт необходимости ее проведения, без которой завершить капитальный ремонт и ввести объект в эксплуатацию не представляется возможным, - уточнил учредитель ТОО.

19 июня 2023 года Верховный суд РК вынес постановление, где отмечаются «надлежащее исполнение своих обязательства ТОО «Вершина» и «незаконные действия заказчика по одностороннему расторжению договора». Суд обязал заказчика провести корректировку.

- На протяжении уже 6-ти месяцев, со дня постановления апелляционной коллегии областного суда, заказчик в лице главного врача Нурлана Ержанова уклоняется от исполнения решения суда, в связи с чем ТОО «Вершина» обратилось к судебному исполнителю, - отметил директор ТОО. - В ходе судебного процесса подрядчик смог выявить и доказать в суде многочисленные нарушения в ОДКБ, по итогам которых были вынесены два частных определения, но по непонятным причинам виновных должностных лиц не привлекли к ответственности, растраченные бюджетные средства не возвращены заказчиком.

На брифинге в областной прокуратуре не стали отвечать на вопрос о персональной ответственности всех причастных к этому делу лиц. Но если определится коррупционная составляющая, то и ответственность станет очевидной.

- Можно только догадываться о причинах бездействия прокуратуры и местных исполнительных органов, - продолжил Хамитов. - Мы вынуждены констатировать вопиющие правонарушения. Например, главным врачом подписан приказ № 158-П от 17.03.2023 года об отказе им в проведении дальнейшего капитального ремонта. Данный приказ был нами обжалован в суде, основываясь на письменном ответе Комитета по делам строительства и ГАСК Костанайской области, которые прямо запрещают подобного рода действия, выходящие за рамки полномочий главного врача.

ТОО «Вершина» также задается вопросом о причастности к созавшейся тупиковой ситуации нынешнего главного врача ОДБ Нурлана Ержанова, ведь в период руководства больницей Улыкбека Асылбекова он был его заместителем.

- Ержанов утверждает, что при вступлении в должность не принял у бывшего своего шефа исполнительную документацию и ряд бухгалтерских документов - якобы они утеряны. По факту же подрядчик их своевременно передал по акту, а также представил в суд, - говорит Хамитов. - Почему руководство управления здравоохранения не инициирует служебную проверку по данному факту в отношении винновых должностных лиц?

Все действия «нового руководства» ОДКБ и курирующих местных органов в ТОО называют попыткой «воспрепятствовать предпринимательской деятельности, скрыть хищение выделенных целевых средств на капитальный ремонт и медицинское оборудование».

По словам Хамитова, корректировку проекта должно было выполнить ТОО «Строн-Холдинг». Стоимость работ составила более 22 млн тенге. Оплата прошла через небезызвестный в Костанае фонд «Жанашыр бол. КST».

- К этому фонду и его деятельности у нас много вопросов, которые мы адресовали компетентным республиканским органам, - отметил Хамитов. - Наша цель – завершить капитальный ремонт на объекте. Вместо того, чтобы создавать условия для скорейшего и качественного завершения работ, заказчик создает только проблемы. Местные исполнительные органы на протяжении уже более 2 лет преступно бездействуют. Всплески активности видны только в период выборов. Надеемся, что новое руководство области даст нам возможность быть услышанными и решит проблему в кратчайшие сроки.

Напомним, что 17 июля руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев сообщил: ремонт в здании областной детской больницы затянется еще на неопределенный срок. Причина все та же - неразрешаемый даже в суде спор между заказчиком ОДБ и подрядчиком ТОО «Вершина».

Мартовское заявление главврача больницы Нурлана Ержанова о том, что достаточно его приказа, чтобы отменить капитальный ремонт бюджетного здания, в июле стал безосновательным. Так как по-прежнему имеет юридическую силу договорные обязательства. Исполнитель у данного проекта - все то же ТОО «Вершина». Но заказчик публично заявил, что принимает односторонние решения... И вот теперь костанайская общественность снова узнает, что больница обратилась с иском в суд о расторжении договора и понуждении предоставить исполнительную документацию, без которой якобы невозможно продолжить ремонт.

В феврале эксперт Региональной палаты предпринимателей Азимхан Баимбетов предложил в качестве альтернативного решения юридических нюансов этого конфликта закрепить на портале госзакупок срок договора, тем более, что все юридические основания для этого есть.

И заказчик вроде бы как был не против продолжить капремонт с этим подрядчиком, о чем неоднократно говорили публично, а все потому что главе - интересы детей...

Но, как оказалось, все пафосные лирические отступления о здоровье и благополучии детей ничтожны. В мае, во время приезда уже бывшего заместителя премьера-министра Алтая Кульгинова, аким области Кумар Аксакалов впервые публично прокомментировал ситуацию вокруг больницы, после чего ни одного заявления по этому поводу на уровне области не звучали. ТОлько 26 июня в городском акимате Марат Жундубаев поинтересовался ходом ремонта в здании по ул. Быковского, попросил подготовить «развернутый ответ к следующему заседанию». Но, скорее всего, эта инициатива благополучно свернулась, потому что никто не обсуждал этот вопрос во время совещаний с участием СМИ.

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