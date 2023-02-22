На прошлой неделе несколько отделений Костанайской областной детской больницы переехали в пустующее здание инфекционного центра. В облздраве заверили, что мера вынужденная и временная, пока не завершится капитальный ремонт здания больницы по ул. Быковского, 4.

Учредитель ТОО "Вершина" Талгат Хамитов уверен, что заказчик намерен столкнуть подрядчика и проверяющие органы, сняв тем самым с себя ответственность

Ремонт здесь стартовал в июле 2020 года, когда заказчик заключил договор с ТОО "Вершина" из Экибастуза, но до сих пор не завершен. Процесс затормозили судебные тяжбы, которые тянутся с лета 2021 года. За это время заказчик в одностороннем порядке расторг договор с ТОО, суд признал подрядчика недобросовестным поставщиком. Но осенью прошлого года ТОО восстановило статус добросовестного поставщика, а решение о расторжении договора в апелляционном суде признали неправомерным.

Руководство больницы заказало корректировку ПСД в проектной компании ТОО "Строн-Холдинг". Но проектировщик не может провести работу над изменениями из-за отсутствия исполнительной документации, утерянной прежним руководством ОДБ. Нынешняя администрация просит ТОО "Вершина" предоставить недостающие документы. Подрядчик готов это сделать, но после того, как будет юридически закреплен его статус, как поставщика, в качестве варианта - заключено дополнительное соглашение с указанием даты возобновления ремонта. Заказчик не уверен, что это можно сделать без каких либо рисков. За консультацией обратились в Минфин.

Пока же ТОО "Строн-Холдинг" намерено разработать новый проект реконструкции здания, потому что первоначальный вариант ПСД считает "сырым". Отметим, что вопрос о новом проекте возник спустя три года после начала капитального ремонт и сразу же после смены руководства в управлении здравоохранения и областном акимате.

"Изначально, проект был "сырой", - отмечает Нурлан Тайжанов

- Проект не соответствует нормам, - отмечает директор ТОО "Строн-Холдинг" Нурлан ТАЙЖАНОВ. - Не все работы выполнены по проекту. Видно, что были разные согласования, но это нигде не зафиксировано. Поэтому мы делаем сейчас реконструкцию всего здания с нуля. Мы не видим тех 15% невыполненных работ (на сегодня оплачены 85% ремонтных работ - "НГ").

Сейчас проектировщик обследует в здании больницы каждое помещение, а их около 150 на каждом из 6 этажей. Отдельно изучают пищеблок, прачечную, гараж.

- Объем работы оказался намного больше, чем мы первоначально представляли. Каждое помещение измеряем, в течение трех месяцев продолжаем эту работу, - сообщил Тайжанов.

В ТОО "Вершина" готовы работать коллегиально с проектировщиком, показать дефектные акты и фактически выполненные объемы работ. С несовершенством первого проекта согласны и в подрядной организации. В частности, не были предусмотрены демонтажные работы, которые по факту исполнил подрядчик на сумму 97 млн тенге. Заказчик до сих пор не оплатил эту работу.

Ситуацию прокомментировал "НГ" начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей Костанайской области Азимхан БАИМБЕТОВ.

- На портале текущий статус договора - действующий, - пояснил он. - Однако решение суда не совсем точно определено в части продолжения действия договора. Если бы изначально ТОО "Вершина" озвучило в иске требование продлить действие договора, то и в решении бы это прозвучало.



Эксперт предложил закрепить де-юре срок договора посредством технических возможностей портала госзакупок.

- Можно заказчику попробовать на портале перенести финансовый год - сначала с 2021-го на 2022 год, затем с 2022-го на 2023 год, - уточнил Баимбетов. - Технически это возможно, так как статус договора, напомню, еще действующий.

Но может возникнуть сложность потому что данная функция обычно доступна в конце года.

- Но если есть решение суда, обоснование, - продолжил эксперт, - то заказчик может обратиться с письменным обращением в Минфин, описать ситуацию. Министерство направит в Центр электронных финансов, где курируют портал, указание - дать техническую возможность. И после того, когда переведут финансовый год на текущий, можно будет продолжить ремонтные работы с тем же поставщиком.

В Палате предпринимателей уточнили, что у заказчика нет фактических оснований, чтобы объявить новый конкурс по данному проекту.

- Есть действующий договор и он не завершен. Только технические моменты им нужно решить, - добавил Азимхан Баимбетов. - Как показывает практика, многие заказчики в подобных случаях предпочитают завершить работу с первым исполнителем, чтобы тот смог доделать недоработки.

Фото Сауле КУАНБЕК

