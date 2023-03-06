К этому решению пришли в ходе рабочего визита заместителя премьера-министра Алтая КУЛЬГИНОВА. Наш регион он посетил в конце прошлой недели. Гостю показали текущее состояние областной больницы.

Больница расположилась в семи зданиях общей площадью 71 000 кв. м. Мощность медучреждения - 600 койко-мест, в период пандемии количество пациентов достигало 1000 человек.

Главный врач областной больницы Юрий МОИСЕЕВ отметил, что ряд корпусов и больничных помещений морально устарели. Многие здания ввели в эксплуатацию в советский период.

Алтай Кульгинов и Юрий Моисеев



- Когда произошло объединение, я был рад, но многие лечебные учреждения Костаная находятся в прошлом веке. Может быть, рассмотреть возможность размещения их в этом медгородке, а нам построить новую больницу? - предложил Моисеев. - Почему я за это ратую? Есть проект по строительству областного перинатального центра, но его хотят построить на большом расстоянии от больницы. Но это надо вместе делать.

Главврач уточнил - необходимо расположить здание новой областной больницы в черте областного центра. Кульгинов не отрицал такую возможность. Но попросил, чтобы на местном уровне решили вопрос с выделением земельного участка.

- Локация зависит от вас, вы нам можете подсказать, где построить. Это ваше решение, - сказал вице-премьер.

Кумар Аксакалов (слева) и Алтай Кульгинов (справа)



Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ добавил, что место для строительства уже выбрано, но стоит вопрос о возможной замене имеющегося проекта по перинатальному центру на строительство новой многопрофильной больницы. Дело в том, что Костанай включен в список регионов, где за счет республиканского бюджета планируют построить современный перинатальный центр.

- В минздраве давайте обсудим, - ответил Кульгинов.

Озвучили вице-премьеру и проблему Костанайской районной больницы, у которой нет собственного здания. Больница арендует помещения, ежегодные расходы составляют 112 млн тенге. В этом году в Тобыле планируют строить поликлинику, но остро стоит вопрос увеличения площади стационара городского уровня для оказания качественных медуслуг. Предметный разговор по этому вопросу не случился.

Кульгинов перешел в целом на тему сельского здравоохранения. В ближайшие два года в селах области планируют построить всего 25 ФАП. В этом году - 7, остальные введут в 2024-м. Земельные участки по всем 25 медпунктам уже определены.

Вице-премьер рассказал о планах правительства по улучшению здравоохранения в регионе. В числе мер - направить в межрайонные больницы современные медицинские оборудования: МРТ, КТ, маммографы и УЗИ-аппараты. В нашей области две такие больницы, в Житикаре и Аркалыке, уточнили для гостя.

- В Аркалыке надо особенно строить, - добавил Кульгинов.





Он акцентировал внимание на обеспечение онкологической помощи. В республиканском бюджете предусмотрены средства для приобретения в регионы современного линейного ускорителя. Однако на местном уровне важно решить вопрос строительства бункера и отдельного помещения для установки лучевого оборудования.

В облздраве пояснили, что по линейному ускорителю наша область включена в план минздрава, его планируют приобрести для области в 2025 году. В настоящее же время решается вопрос по разработке ПСД для строительства каньона.

"НГ" попросила руководство области прокомментировать вице-премьеру ситуацию с затянувшимся на 2,5 года ремонтом в областной детской больнице. Кумар Аксакалов впервые за три месяца в должности главы костанайского региона публично озвучил этот вопрос.

- В 2020 году начался ремонт. Выиграла одна павлодарская компания. Они сделали там много работы. Потом - пандемия, увеличение стоимости материалов. И все встало, - пояснил аким. - Управление здравоохранения подало в суд о признании его недобросовестным подрядчиком, те обратно подали в суд. И сейчас к какому-то соглашению должны прийти. Там, в целом, осталось немного работы.

- А средства имеются? - поинтересовался Алтай Сейдирович.

- Средства имеются, - заверил Кумар Иргибаевич.

- На практике, к сожалению, такие моменты бывают, - продолжил Кульгинов, - когда недобросовестный подрядчик не выполняет взятые на себя обязательства.

- Но там больший объем ремонта уже сделан, - вставила реплику корреспондент "НГ".

- Но тогда вместе с акиматом, займетесь, - обратился вице-премьер к коллегам.

- Через суды мы разбираемся. Еще окончательного решения нет, - ответил Аксакалов.

Фото Сауле КУАНБЕК