Работы в здании будут продолжать уже в рамках текущего ремонта. Об этом сегодня, 24 марта, на брифинге для СМИ сообщил главный врач Костанайской детской областной больницы Нурлан ЕРЖАНОВ.

Фото из архива "НГ"

- Мной издан приказ о прекращении работ по капитальному ремонту, - сообщил главврач журналистам. - По законодательству я, как заказчик, имею на это право.

Свое решение Ержанов пояснил тем, что подрядчик ТОО «Вершина» до сих пор не предоставил исполнительную документацию, необходимую для внесения корректировок в проектно-сметную документацию.

Фото Олега ПАКА

- Срок давали до 31 января. Март завершается. Документации нет. У них была попытка предоставить ее. Мы передали в организацию, которая должна заниматься корректировкой. Вот что мне оттуда ответили: например, предоставленные чертежи по системе отопления являются копией чертежей проектной документации, планировки в чертежах не соответствуют фактическим планировкам по этажам, не предоставлены исполнительные схемы по нескольким позициям. Просят предоставить недостающие данные, так как дальнейшая работа по проектированию невозможна без вышеперечисленных документов, - процитировал ответ Ержанов. - Тем более подрядчик постоянно нас затягивает в какие-то суды. Он не намерен идти на конструктивные решения, а мы открыты.

Главный врач пояснил журналистам, что о решении прекратить капитальный ремонт «уведомлены все заинтересованные органы». Дальше в основном здании по улице Быковского должно пройти техническое обследование, поработать в течение месяца комиссия, чтобы определить объемы работ. Затем будет объявлен конкурс на проведение уже текущего ремонта и определен новый подрядчик.