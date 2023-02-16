В селе Уштобе города Аркалык сотрудники антикора ускорили строительство водопровода, в 2023 году его планируют запустить, 649 жителей будут обеспечены питьевой водой. По фактам хищения при реконструкции систем водоснабжения в с. Торгай Джангельдинского района началось досудебное производство. Предположительно ущерб составит более 26 млн тенге.

Примеры работы своего ведомства привел руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Бауыржан ҰЗЫНЖАС на брифинге в РСК сегодня, 16 февраля.

В ходе мониторинга выявили нарушения при строительстве автодороги на участке "Аркалык-Ашутасты-Шили". Ранее антикор сообщал, что в 2022 году на участке отобрали 13 проб, анализ показал, что 10 из них не соответствует нормам. Однако контрольные пробы не проводились из-за отсутствия финансирования от акимата. По закону дороги не могут быть приняты без положительного заключения Наццентра, однако некачественная работа все же принималась. Согласно заключению эксперта, общая сумма ремонтно-восстановительных работ составила 413 млн тенге, в связи с чем в акимат области направили информационное письмо для принятия мер реагирования.

Бауыржан Ұзынжас

- Получили ответы, - уточнил для "НГ" руководитель департамента. - Они устранили эти недостатки, которые были указаны в письмах. И, конечно, они взяли обязательства - в дальнейшем, если будут какие-то неполадки, устранят.

Проверки проводят и в ходе строительства. Конечно, есть сроки ремонта, указанные в договоре, однако агентство может привлечь специалистов для проверки. В случае выявления некачественного ремонта о нарушениях сообщают заказчику для исправления.

В результате по иску акимата Аркалыка ТОО "Алюминстрой" признано недобросовестным участником государственных закупок. На сегодня выявленные дефекты и нарушения устранены, а сумма предотвращенного ущерба составила 169,5 млн тенге.

По тому же принципу устранили дефекты и нарушения на отремонтированном участке дороги областного значения "Аулиеколь-Жалдама". Ответственность заказчика в описанном случае антикор не прокомментировал. При этом работа была принята...

Антикор реализует проект "Дорога бизнесу" - для защиты прав предпринимателей и устранения административных барьеров со стороны госорганов.

- В сентябре прошлого года к 6 годам лишения свободы осужден руководитель филиала "Қазтеміртранс" Усабеков, - напомнил спикер. - Он получал от предпринимателей взятки за предоставление вагонов, суммы варьировалась от 100 тысяч до 1 млн тенге. Учитывая, что в среднем в месяц по стране КТЖ осуществляет подачу почти 400 тысяч груженных вагонов, суммы незаконного вознаграждения могут достигать нескольких миллиардов тенге. Мы провели внешний анализ коррупционных рисков в деятельности филиалов КТЖ. Выявили коррупционные схемы в организации перевозки грузов.

На контроле антикора находится объект, который уже не первый год вызывает недоумение в обществе - областная детская больница, где не могут продолжить ремонт из-за неразрешенных вопросов между подрядчиком и заказчиком.

- Мы на контроле держим, дополнительно сообщим. Сейчас не могу сказать, какие меры принимаем, - прокомментировал для "НГ" Бауыржан Ұзынжас. - В процессе ремонта мы можем проверять, включая специалистов ГАСК, уполномоченные органы.

Фото Сауле КУАНБЕК