Капитальный ремонт медучреждения начался в декабре 2020 года. Не завершен до сих пор. Более того, уже почти полтора года на объекте не ведутся работы. Идут судебные разбирательства между заказчиком и подрядчиком ТОО «Вершина». О текущей ситуации сообщил глава облздрава Данияр ДЖАНДАЕВ.

По словам руководителя управления здравоохранения, суть иска, направленного заказчиком, понудить подрядчика предоставить исполнительную документацию, чтобы провести корректировку проекта.

- Дело не сдвинулось, - сказал спикер. - Если помните, были встречи с представителем подрядчика с участием сенатора, областных депутатов. Вроде бы вопрос решался в положительном направлении, но к сожалению, ничего не получилось. По решению суда в 2022 году была признана необходимость корректировки проекта. Определена компания, которая должна была этим заниматься. Но она не может начать действовать, так как невозможно указать все работы, которые были выполнены по проекту. Я надеюсь, что ситуация все-таки разрешится.

На одном из последних брифингов руководства больницы 24 марта 2023 года ее главный врач Нурлан ЕРЖАНОВ заявлял, что своим приказом прекратил капитальный ремонт, а работы будут завершены в рамках текущего. Ержанов тогда пояснял журналистам, что об этом «уведомлены все заинтересованные органы».

Почему эта схема не сработала, спросила корреспондент «НГ» на брифинге.

- Да, приказ издан. Но договор с подрядчиком существует, он не отменен. Поэтому заказчик обратился с иском в суд о расторжении договора и понуждении предоставить исполнительную документацию, - сказал Джандаев.

Журналисты также спрашивали о качестве уже выполненных работ, говорили, например, о том, что в больничных помещениях сделаны слишком узкие двери, каталка не проедет.

- Это одна из претензий заказчика, но подрядчик объясняет - двери выполнены в соответствии с проектом, - сказал Джандаев.

Стоит напомнить, что еще в октябре 2021 года в редакции «НГ», а также позже в ходе нескольких судебных разбирательств представители ТОО «Вершина» заявляли о множестве погрешностей в проекте, причем куда более серьезных, чем ширина дверных проемов. Говорили, что завершить ремонт, например, системы вентиляции в соответствии с ним просто невозможно на практике. И именно подрядчик ставил вопрос о необходимости серьезной корректировки проекта. А заказчик устами бывшего главного врача детской больницы Улыкбека Асилбекова отвечал, что «проект не нуждается в корректировке».

Сейчас же все перевернулось с ног на голову.

Мы попросили Данияра Джандаева все-таки дать прогноз по окончанию ремонта.

- Пройдет суд. Потом, если подрядчик будет обжаловать решение, еще какое-то время, - ответил он. - Но надеюсь, что в этом году ремонт завершится.

Пока пациенты детской областной в основном лечатся в модульной больнице, построенной во время пандемии ковида в микрорайоне Аэропорт. По словам спикера, начался ремонт инфекционного отделения в корпусе больницы по ул. Л. Беды.

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