С начала 2023 года 1300 собак в Костанае, Рудном, Тобыле и Лисаковске полностью прошли программу ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Выпуск в естественную среду обитания). Об этом 21 сентября на брифинге в РСК, отвечая на вопросы журналистов, сообщил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат ШЕКТЫБАЕВ.

Чипированных, стерилизованных и вакцинированных собак выпускают на то же место, где их поймали /Фото из архива "НГ"

Он отметил, что до вступления в силу Закона «Об ответственном обращении с животными» (2 марта 2022 года) государственная служба отлова отлавливала и уничтожала до 20 000 бездомных собак в год. Сейчас же разрешен только гуманный отлов.

- А вот в сельской местности у нас проблемы, - сказал Шектыбаев. - В 17 районах по тендеру на стерилизацию победило алматинское ТОО. По закону после того, как отловили животных, их не могут содержать в ПВС (пункт временного содержания - «НГ») больше 15 дней, у нас и бюджет только на этот срок выделяется. А этому ТОО надо из Алматы приезжать и их не могут больше 15 дней ждать. Сейчас у нас с алматинским ТОО идут судебные тяжбы. Несмотря на это, наши ветстанции проводят работу по обращениям жителей, делают операции по стерилизации и кастрации за счет собственных средств и выпускают в присутствии общественности животных в естественную среду.

- Как сейчас в области реализуется чипирование кошек и собак?- спросил корреспондент «НГ». - Увеличилось ли количество бродячих животных, из-за страха хозяев, что их оштрафуют за отсутствие чипа? Хватает ли чипов и других методов идентификации животных? Увеличилось ли количество владельцев домашних животных, которые приносят своих животных на чипирование?

- Пока вести учет бездомных и домашних кошек и собак ветуправлению довольно сложно, - ответил спикер. - Например, у нас есть ИСЖ - специальная база, где мы ведем учет крупного рогатого скота. По бродячим собакам и кошкам такой системы не было. С 1 сентября вступили в силу правила об обязательном чипировании животных и теперь их владельцы обязаны идентифицировать свое животное, иначе придется платить штраф. Теперь у нас создана база учета кошек и собак Tanba, работа по их учету будет вестись. Работа только началась, и людям не нужно сильно переживать насчет штрафов. Да, правоохранительные органы этим занимаются, но в основном они отрабатывают какие-то жалобы и обращения. По нашим данным, количество бродячих собак и кошек немного увеличилось, но мы держим ситуацию под контролем: в iKomek поступают заявки от населения и служба отлова проводит свою работу.

- Волонтеры ОО «Надежда плюс kst» сообщают, что их реабилитационный центр переполнен. Обращались ли они в управление ветеринарии с этой проблемой? Планируется ли создать в городе государственный приют, чтобы разгрузить уже имеющиеся частные?

- С «Надеждой» мы всегда на связи и всегда работаем совместно, - заверил Шектыбаев. - Мы понимаем, что количество бродячих животных сейчас увеличилось, в том числе и у частных приютов. Например, когда выбросили 16 щенят возле трассы и волонтеры их забрали в свой центр. Сейчас у них также содержатся много породистых животных, которых невозможно выпустить после стерилизации в город. Эти собаки ждут в центре новых хозяев. Я видел в СМИ рубрики по поиску владельцев для таких животных, в том числе в «Нашей Газете» (рубрика «Ищу дом» - «НГ»).

Ветуправление организовало 19 пунктов временного содержания (ПВС) в районах, но строить государственные приюты по закону должны отделы ЖКХ.

- Вообще ПВС и приюты - такие, как у частников, по сути выполняют одну и ту же функцию - мы же не можем собаку или кошку там до старости держать! - сказал руководитель ветуправления. - Функция одна - регулирование численности бродячих собак и кошек

- Читательница "НГ" рассказала такую историю - она увидела на улице, что собаки напали на котенка, спасла его, привезла в частную ветклинику. Там ей сказали, что котенка нужно либо отправить на лечение в Россию, либо усыпить. Пришлось выбрать второй вариант. Заплатила 20 000 тенге. Можно ли усыпить больную собаку или кошку в государственных ветклиниках и сколько это стоит? От чего зависит цена, кто и как ее регулирует?

- В частных клиниках свой прейскурант, они его сами регулируют, мы не можем на это повлиять. В государственных ветстанциях также можно получить такую услугу, - ответил Акат Шектыбаев. - Конечно, в основном мы занимаемся сельскохозяйственными животными, но не оставим такие случаи без внимания. По цене сказать не могу, это нужно рассматривать в каждом конкретном случае.

- Ваше управление обращалось в министерство экологии с рядом предложений по поводу внедрения ОСВВ. Что вам ответили?

- Мы хотели объединить все лоты в один. Потому что сейчас в каждом выигрывает отдельный поставщик и одной собакой должны заниматься 4 разных фирмы! - напомнил Шектыбаев. - Также мы хотели, чтобы лотами занимались только подрядчики из Костанайской области. Когда выигрывают из Алматы или Шымкента, у них возникают трудности и вся программа из-за этого приостанавливается. Ответ мы пока ждем, там еще срок не вышел. Надеемся, что решится положительно. Думаю, такие предложения в минэкологии были направлены не только из нашей области, но из ветуправлений по всему Казахстану.

Фото Андрея СКИБЫ