О бездомной рыжей собаке породы тазы волонтерам ОО «Надежда Плюс kst» сообщила жительница жилого массива Амангельды (Красный Партизан). Пенсионерка подкармливала бродяжку и очень переживала за нее.

У Лёли была анорексия, но сейчас она постепенно набирает вес



- В нашем центре она находится примерно два месяца, - рассказала "НГ" заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Собачку назвали Лёля. Она молодая - ей меньше двух лет, но уже стала мамой. У нас Лёля была с двумя щенками, которые уже обрели дом. К сожалению, если для нее не найдется хозяин, то собака будет возвращена в естественную среду - туда же, где была поймана.

Лёля стерилизована и чипирована.

- Она контактная и скромная, очень любит обнимашки,- отмесчает волонтер. - Сейчас собака отъедается - у животного была анорексия, но теперь Лёля кругленькая становится, уже тощая талия теряется.

Собака любит свободу, ее нужно содержать не на цепи, а в вольере или на огороженной территории, где Лёля могла бы ходить и при желании прятаться в будку.

Чтобы забрать Лёлю или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ