14 августа в редакцию «НГ» прислали видео: в лесопосадке по Федоровской трассе (М-36 - «НГ») нашли 16 (!) щенят, ухоженных, явно не от бродячих собак. В комментариях к посту об этом в нашем Instagram аккаунте люди были единодушны: кто-то выбросил их, чтобы не чипировать, их же много. Этим малышам повезло: их спасли волонтеры ОО «Надежда Плоюс kst». Они рассказали, «НГ» как это было.

По словам председателя ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ, о том, что в лесопосадке нашли щенят, волонтерам сообщили около недели назад. Обратившаяся женщина рассказала, что после дождей она поехала за грибами и обнаружила щенят.

- Она прислала нам видео и рассказала, что они накормили животных той едой, которая была у них с собой, и что даже ее самый младший ребенок, которому всего 4 года, отказался ее есть свою еду, чтобы накормить щенков, - рассказала «НГ» Александра. - Вообще из разных источников нам известно, что изначально щенят было 17, один был очень-очень маленький.

Волонтер отметила, что эти щенки из разных пометов, вероятно из двух-трех. Несмотря на то, что они все очень похожи, они отличаются по окрасу и размеру.

- Пока что я не могу сказать, сколько из них мальчиков и сколько девочек, мы не смотрели. 14 августа, когда мы забирали щенят, их было 16, но ребята, которые нам помогали, забрали себе одну девочку, именно поэтому у нас их сейчас 15. Но в целом на территории нашего центра сейчас 43 щенка, всего - 150 собак и 22 кошки, - пояснила Лебединская. – Но сообщения о том, что нужно забрать то или иное животное, поступают к нам ежедневно.

Девушка рассказала, что у щенята были блохи и в тот же день волонтеры их обработали, у некоторых убрали клещей. Сейчас они следят за состоянием животных и в случае, если оно ухудшится, повезут в ветклинику на обследование.

- Собаки абсолютно контактные - они выросли у людей и знают человека. Они отлично общаются с детьми. Сейчас они нуждаются в усиленном питании, для того чтобы набираться сил, - пояснила волонтер. - Эта история однозначно не связана с обязательным чипированием, я в этом уверена на 200%, потому что и до этого люди совершали такие выезды. Но здесь вопрос в том, почему собралось столько похожих, столько близких по возрасту собак. Возможно, что это какая-то «черная» передержка, что кто-то заплатил людям за содержание этих собак, а люди просто вывезли их.

Александра добавила, что у нее нет никакой информации о том, как щенята оказались в лесопосадке. Но жалко их было всем, а забрали малышей только волонтеры «Надежды».

Чтобы помочь этим щенятам и волонтерам материально или любым другим способом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst. Банковские реквизиты для помощи также указаны в Instagram.

Лебединская также поделилась с "НГ" своим мнением об обязательном чипировании с 1 сентября:

- Самым страшным бумом, когда увеличилось количество бездомных, был 2020 год, когда был карантин и пандемия. Тогда ходили легенды, что вирусом можно заразиться от кошек и собак. Сейчас чипирование превратили во что-то страшное и демоническое, хотя мои личные собаки носят в себе чипы уже около 4 лет и все это было еще до принятия закона, и это никак не вредит их здоровью. Я не перестану говорить о том, что это безопасная процедура, и лично для меня она необходима, чтобы доказать права на свое животное в разных случаях: в ДТП, если питомцы потеряются и т. д.

Она также обратилась к владельцам кошек и собак.

- Одумайтесь, прежде чем выкинуть животное! Это не так страшно: содержать животное, я понимаю, что для кого-то это финансово сложно. Пока вся ситуация с обязательным чипированием нестабильна, так как база Tanba - частная и коммерческая, и непонятно, будет ли она работать в следующем году, но, как владелец животных, как попечитель более 100 хвостатых, я бы рекомендовала это сделать, - считает девушка. – Конечно, можно повременить с этим, но было бы потрясающе, если бы каждое животное, которое живет в Казахстане, имело бы владельца и было привязано к кому-то.

Александра Лебединская добавила, что в таком случае люди, которые заводят котиков похожих на «британцев» и «шотландцев», перестали бы размножать их по своим квартирам.

- Прежде чем завести животное, человек бы задумывался, он бы понимал, что выбросить его будет наказуемо, - считает волонтер. - Так живет вся Европа, о которой мы так много и часто говорим, но, как и любое действие, которое призывает к ответственности, вызывает огромное противоречие у общества.

Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ