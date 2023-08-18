2 марта 2022 года в Казахстане вступил в силу Закон «Об ответственном обращении с животными». И тогда же стало известно, что одна из его норм - обязательная идентификация домашних кошек и собак. Им нужно вживлять чипы или ставить бирки, а если нет, то с 1 сентября вас имеют право оштрафовать. Готовы?

Фото Ксении РЕБИК

Как чипировать и зачем

- Есть 6 способов идентификации животного: татуировка, бирка, чип, ошейник, болюс и электронная метка. Владелец может выбрать любой из них,- пояснил руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Костанайской области Талгат ШАМШАДИН. - Идентифицировать свое животное нужно в ветклинике, там же его внесут в базу данных. Если животное уже было идентифицировано, делать это заново не нужно, но следует внести в ветклинике его данные в базу и поставить на учет. Если оно умерло, то нужно сообщить об этом в ветклинику, где чипировали, и его удалят из базы.

Он пояснил, что в мировой практике уже давно применяется чипирование кошек и собак. С 2012-2013 годов такая же практика принята и в соседней России, где показала свою эффективность.

Спросил, какой способ идентификации, по мнению собеседника, лучший.

Талгат Шамшадин: «Почему многие люди не хотят чипировать питомцев, мне непонятно!» / Фото Андрея СКИБЫ

- На мой взгляд, лучше всего чипировать. Бирки теряются, ошейник можно снять, срезать, если собака украдена, а чип остается в теле, его вживляют в районе холки, дискомфорта животные с ним не ощущают, - ответил Шамшадин. - Почему-то многие считают, что за животными с помощью чипов будут следить. Но это не так. Данные чипа можно только считать с помощью специального сканера в ветклиниках и в приютах для животных.

Он пояснил, что чип - маленькая капсула размером с зерно риса. Его вводят с помощью шприца. Процедура проводится только один раз, чип будет с кошкой или собакой до конца жизни.

- Для чего вообще нужно чипирование? Какой в этом смысл?

- Если ваша собака потеряется, сбежит, но ее обнаружит служба отлова, то отсканирует чип, узнает, кому принадлежит собака и вернет ее вам. Есть другая сторона - самовыгул животных. Сейчас очень сложно установить, кто хозяин собаки, но с чипами это куда легче. Да, с прошлого года мы штрафуем хозяев и за самовыгул, но теперь к этому добавится еще и штраф за то, что у животного нет чипа, - отметил Шамшадин. - Предусмотрена административная ответственность по ст. 407-2 КоАП РК. Но каждый случай будет рассматриваться индивидуально - прежде чем кого-то штрафовать, будут изучаться все обстоятельства произошедшего.

- Нужно ли чипировать кошку или собаку, если они уже старые, например, им больше 10 лет? А если кот безвылазно сидит дома или собака во дворе всегда на цепи, нужно?

- Обязательно. Чипированию подлежат все, независимо от возраста, пола, физического состояния, - ответил собеседник, - если щенку или котенку 2-3 месяца, его уже можно чипировать.

Цены устанавливают сами

Чипированием занимаются и будут заниматься частные и государственные ветеринарные клиники, веткабинеты и ветстанции акиматов.

- Пока в области чипированием занимаются только частные ветклиники. Процедура платная, ее оплачивает владелец животного. Стоимость те, кто оказывает эту услугу, определяют сами. Это свободный рынок, мы вмешиваться не можем, - рассказал Шамшадин. - Сейчас очень большой разброс цен: в одной ветклинике чипирование стоит 2500 тенге, а в другой от 5000 до 8000 тенге, хотя один чип стоит 500-800 тенге. Мы бы очень хотели, чтобы наши ветклиники не наживались на населении и делали цены поумереннее. У нас даже таврение лошадей за 1500 тенге делают, а это намного сложнее сделать, чем чипировать.

Он добавил, что чипы ветклиники закупают сами. По информации ветуправления, сейчас их достаточно. Если же клиника не знает, где закупить чипы, бирки для идентификации животных, могут обратиться в управление ветеринарии.

Tanba - победитель

Уточняем, где будет храниться информация о чипированных животных.

- Сейчас в Казахстане есть несколько баз, но наше управление сотрудничает с базой данных Tanba, которая победила в конкурсе госзакупок, - ответил Шамшадин. - В ней будет вся информация о вашем животном (электронный паспорт): начиная от клички и окраса и заканчивая информацией о том, чипировано ли оно, вакцинировано, стерилизовано и т.д. Будут также указаны данные хозяина, например, адрес и номер телефона. - База работает практически по всему Казахстану, сейчас мы уже подписали договоры с ней и готовы предоставить туда данные. Мы уже заплатили 6 млн тенге из областного бюджета за ее обслуживание подрядчиком. Мы знаем, что ветклиники используют и другие базы, но в будущем хотим объединить все данные и сделать так, чтобы по Костанайской области была одна, единая база данных.

Зимой-весной этого года волонтеры из ОО «Надежда Плюс kst» рассказали корреспонденту «НГ», что они совместно с российскими разработчиками создали свою базу данных. Почему бы не использовать ее?

- Это тоже хорошая база, они предоставляли нам ее и мы работали в ней. Там зарегистрировано уже более 700 бездомных собак и кошек, мы будем интегрировать ее с «Танбой», - пояснил собеседник. - Но они почему-то не вышли на госзакупку, мы, конечно, хотели бы, чтобы победили наши костанайские подрядчики.

Полиция в дом не придет

9 августа республиканские СМИ дали информацию о том, что в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК завили: выявлять нарушителей будут участковые инспекторы, совершая поквартирные обходы.

- Выявление таких животных (без идентификации - «НГ») закреплено за участковыми инспекторами, которые будут ходить по домам. За нарушение норм учета статьей 407-2 КоАП РК предусмотрен соответствующий штраф. Размер штрафа на физлиц - 10 МРП (34 500 тенге, 1 МРП в 2023 г. - 3450 тенге - «НГ»), при повторе в течение года - 20 МРП (69 000 тенге), - писала пресса.

Народ заволновался. Соцсети забурлили от негатива. Комментаторы писали, что «чиновники просто хотят навариться на людях», а норма закона об обязательном чипировании сырая и непроработанная.

- Кто-то в министерстве решил заработать на чипах, - написал в Instagram-аккаунте «НГ» подписчик под ником vvd19602. - Жилище неприкосновенно, только по запросу прокурора.

И тут 10 августа приходит весть о том, что все тот же Комитет отменил свое решение насчет обходов полицейских.

Некоторых эта новость еще больше разозлила. Она будто подтвердила, что важные для многих решения принимаются спонтанно. Люди вновь отмечали, что «государство хочет заработать денег за наш счет» и что «лучше бы депутатов чипировали». Нашлись и те, кто к ситуации отнесся с юмором:

- Блин, я уже натренировал кота прятаться от стука в дверь!!! - прокомментировал пост в нашем Instagram о том, что участковые теперь не будут ходить по домам пользователь под ником soyuz_edinoborstv.

Своими глазами

14 августа корреспонденты «НГ» поехали в ветклинику VetZabota, чтобы увидеть процедуру и узнать подробности у специалистов.

Главный врач ветклиники Анастасия ТАСМУХАМБЕТОВА на ветеринарном столе чипирует щенка-спаниеля по кличке Рита и комментирует происходящее:

Анастасия Тасмухамбетова показывает чип - это капсула размером с рисовое зерно / Фото Ксении РЕБИК

- Чип находится внутри сан-шприца, к нему прилагается идентификационный номер животного, который индивидуален. Чипирование проводится в области холки, обычно укол ставится в правую лопатку, - объясняет ветврач. - После укола проверяем сканером чип. Сравниваем последние четыре цифры - они совпадают с теми, что указаны на упаковке чипа. Теперь вся информация о щенке будет занесена в базу.

Ветклиника проводит чипирование уже на протяжении многих лет, в основном для животных, владельцам которых нужно было выезжать за рубеж. За это время у животных, по словам доктора, не наблюдалось осложнений после чипирования.

Елена Кадынцева: «Люди, которые выкидывают животных, надеются, что все сделают за них» / Фото Ксении РЕБИК

- Для регистрации животных после чипирования мы сейчас используем две базы данных - международную Animal-ID и казахстанскую «Аялы Жол». В первую мы вносим обычно данные тех животных, владельцы которых хотят взять их с собой за границу, - пояснила владелица ветклиники VetZabota Елена КАДЫНЦЕВА. - Из казахстанской базы мы в таком случае вносим данные в международную базу по уже имеющемуся чипу.

Она же пояснила, что ветклиника не хочет подключаться к базе данных Tanba, несмотря на то, что ветуправление хочет сделать ее единой базой по всей области.

- Там жесткие условия и многое еще нам непонятно, очень много минусов у этой базы, и не только ветклиники, многие заводчики собак и зооклубы против «Танбы», - пояснила Елена. - Сейчас даже составляют петицию против использования этой базы данных в Казахстане, мы тоже подпишем ее.

Все данные в базу «Аялы Жол» вносили волонтеры ОО «Надежда Плюс kst», они активно сотрудничают с ветклиникой и предоставили им все данные и эту базу.

В этой клинике чипирование стоит 2800 тенге, 800 из которых идут на благотворительность - помощь волонтерам «Надежды». Кстати, за чипирование сразу двух животных будет скидка.

Сейчас чипов в ветклинике достаточно и к массовой кампании они готовы. VetZabota пока что занимается только введением чипов.

- Люди приходят и просят идентифицировать, например, с помощью ошейника, но у нас их нет. Один мужчина просил вставить чип в адресник, но сканер так чип не читает. И вообще я не вижу в этом смысла - ошейник можно снять и выкинуть, надеть на другое животное, - пояснила Кадынцева. - Кстати, в базе «Танба» можно сейчас зарегистрировать только чипированных животных. То есть даже если хозяин захочет сделать бирку или, например, клеймо, животное для внесения данных в базу все равно придется чипировать. А бирки сейчас вообще ставят только бездомным животным.

Ветклиники сегодня предлагают разный сервис. Например, за дополнительную плату ветврачи могут выехать для чипирования на дом. В том числе в районы. Людям нужно собрать в одном месте несколько десятков животных и пригласить к себе ветврачей. Но платить нужно будет в таком случае не только за чипирование, но и за топливо на дорогу.

Готовы или нет?

Поговорили мы и о самом главном риске кампании чипирования.

- Мы понимаем, что многие владельцы животных будут просто выкидывать их на улицу и там станет больше бездомных, - считает Елена Кадынцева. - Конечно, найдутся и другие люди, которые будут их забирать к себе, и у них будет, например, уже не 70 животных в приюте, а 170. Они просто не могут пройти мимо. А те, кто их выкидывает, на то и надеются, что кто-то все за них сделает.

14 августа недалеко от Федоровской трассы, в районе промзоны №7, люди выбросили 16 щенков / Фото предоставлено читателями «НГ»

Чем меньше времени остается до 1 сентября, тем больше у людей негативных оценок ситуации. Все друг с другом обсуждают: ты уже носил кота, а будешь чипировать... У меня есть знакомые, которые выходили больных бездомышей, в доме пятеро животных и чипирование всех обойдется в сумму под 30 тысяч. Это не по карману.

Кроме того, видно, что несмотря на то, что норма в законе появилась еще в марте, многие так и не успели подготовиться, некоторые вообще узнали об этом только в начале августа, когда СМИ стали напоминать.

14 августа кто-то выбросил коробку с двумя котятами возле дома №137 по ул. Дощанова в Костанае / Фото Андрея СКИБЫ

Одни относятся к чипированию негативно и не собираются идентифицировать своих Барсиков и Шариков, а другие под угрозой штрафа готовы выбросить кошек и собак на улицу. Судя по всему, к началу сентября и далее таких случаев будет все больше. В управлении ветеринарии это признают.

- Да, есть такой прогноз, - сказал «НГ» Талгат Шамшадин, - мы обсуждали ситуацию с ОО «Надежда Плюс kst», и зоозащитники отмечали, что в последнее время на улице ежедневно прибавляется породистых собак, например, алабаев. Вероятно, это связано с чипированием. Надеюсь, что это все-таки не будет массово и люди поймут, что лучше потратить 3-4 тысячи, чем выкидывать своего питомца на улицу. Жаль, если на улице станет больше бездомных собак, ведь ситуация с ними в последнее время стабилизировалась.

Нужен другой алгоритм

- Несмотря на то, что было почти 1,5 года на подготовку, ни люди, ни государство не торопились идентифицировать животных. А сейчас создают фобии, мифы и угрозы штрафов, благодаря чему на улицах стало в разы больше собак, - поделилась с «НГ» своим мнением заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Поступает много звонков и сообщений, как на горячую линию по вопросам животных, так и в службу отлова - и речь идет об упитанных, но при этом растерянных, напуганных собаках и кошках на улицах. Больше стало и сбитых машинами животных, которые не знают, что такое дорога, у них нет боязни машин.

По ее мнению, чипирование необходимо проводить в другом алгоритме. И не угрожать штрафами, а проводить разъяснительные беседы.

- На улицах Костаная все чаще встречаем алабаев, овчаров, питбулей, хаски, тазы. Если бы у них были чипы, то можно было бы установить владельца и вернуть собаку, если она потерялась или наказать, если выгнали специально, - говорит Ольга. - Я думаю, что сперва необходимо чипировать всех животных только у соцуязвимых слоев населения и у пенсионеров. Реально всех, а не ограниченное количество! Далее шли бы уже собаки особых пород, после чего чипировали бы кураторских и бездомных животных, живущих у подъездов и на улицах. И только затем стоит идентифицировать уже всех остальных животных.

Соловьёва обратилась к жителям области:

- Мы просим не выкидывать своих животных. Подумайте о них, о том, как вы будете спать потом, когда они будут умирать на улицах - не умеющие выживать и добывать себе еду! Не будет обходов по квартирам и домам, есть ветклиники, которые снижают цены на чипирование. Всегда есть выход и решение проблемы, пожалуйста, не горячитесь.