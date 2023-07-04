Практически все проблемы, возникающие при реализации программы по отлову, временному содержанию, идентификации, стерилизации и вакцинации бродячих собак и кошек, связаны с особенностями процедуры госзакупок.

Об этом говорили 3 июля участники заседания постоянной комиссии Костанайского областного маслихата по вопросам социальной сферы и взаимодействия с НПО.

- 2 марта прошлого года в Казахстане вступил в силу Закон РК «Об ответственном обращении с животными». В нем указано, что процедура госзакупок услуг осуществляется раздельными лотами в зависимости от применяемой программы финансирования, - пояснил и. о. руководителя управления ветеринарии Костанайской области Бауыржан БЕКЕТ. - Проблема в том, что данные мероприятия в области проводятся неполноценно из-за несогласованных действий нескольких поставщиков данных услуг. Также есть проблема некачественного исполнения договорных обязательств поставщиками, которые имеют фактические и юридические адреса вне региона обслуживания.

По словам Бекета, такие поставщики не обладают необходимой инфраструктурой, материально-технической базой и вынуждены оказывать услуги, привлекая субподрядчиков. С 8 февраля по 12 июня управление несколько раз проводило госзакупки по отлову бродячих животных в районах области, но выигравшие тендер подрядчики из Алматы не выполняли условия конкурса.

- Из-за того, что в госзакупках участвуют поставщики из других регионов, особенно из южных областей и в частности из Алматы, которые не выполняют условия конкурса, мы направили предложения в Минэкологии и Минсельхоз о том, что поставщики услуг должны находится на территории соответствующей области, на которой планируется проведение работы по регулированию численности собак и кошек, - сообщил Бекет. - На сегодня мы еще не получили ответ.

Для более эффективного выполнения программы ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Чипирование) управление также предлагает объединить все эти лоты в один.

- Мы направили еще одно предложение: в Законе РК «Об ответственном обращении с животными» и в Законе РК «О ветеринарии» указано, что ветеринарные службы управления должны заниматься отловом бродячих собак и кошек. Но это несвойственная работа для ветслужбы! Ветеринары в основном занимаются профилактикой, лечением болезней, а не отловом, - отметил Бекет. - К нам поступил «Проект о внесении дополнений и изменений в Закон РК «О ветеринарии»». Там рассматривается внесение изменений в термин «служба отлова», где удаляется слово «государственная ветеринарная организация». Когда это предложение будет рассмотрено Парламентом и когда оно будет принято, пока неизвестно.

Спикер предложить обсудить эти вопросы на сессии областного маслихата. Депутаты его поддержали и отметили, что к обсуждению нужно подключить сенаторов и мажилисменов. О этих же проблемах еще в мае сообщал «НГ» и. о. руководителя отдела биологической безопасности управления ветеринарии Алик Досмухамбетов.

Ну а пока управление будет судиться с алматинским ТОО, выигравшим тендер на стерелизацию собак и кошек в нескольких районах области, так как подрядчик не выходит на связь. Договор с ТОО будет расторгнут.

Напомним, 2 мая руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгат ШАМШАДИН сообщал «НГ»:

- Алматинский подрядчик сейчас не выходит на связь, мы звоним - он не берет трубку, на сообщения не отвечает. Мы подали ему уведомление через портал госзакупок. Надеемся, что он с нами свяжется.

Комиссия рекомендовала председателю обратиться в центральные госорганы для внесения изменений и дополнений в Закон РК «Об ответственном обращении с животными».