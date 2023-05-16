Волонтер, заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА выпустила двух собак - Мышку и Бусинку - в их естественную среду обитания (ЕС), во двор дома № 49 по ул. Садовой. О том, почему программа ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат в естественную среду обитания) не работала и как ее удалось реализовать, узнал корреспондент «НГ».

Мышка (слева) и Бусинка в своей естественной среде обитания вели себя очень спокойно и дружелюбно

15 мая на территории реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» собрались зоозащитники, журналисты, представители управления ветеринарии и депутаты гормаслихата. Стерилизуют собак в Костанайской области уже 10 дней, сделали операции 89 животным в Костанае, 17-ти в Костанайском районе и 49-ти в Рудном. Кошками тоже занимаются, но их намного меньше, в основном беременные.

В феврале «НГ» писала о том, что отлов собак застопорился из-за того, что никак не могли завершить лот по стерилизации животных.

Посмотреть, как собак выпускают в ЕС, собрались волонтеры, журналисты, депутаты гормаслихата и представители ветуправления

- 27 марта прошла госзакупка, по результатам которой тендер на стерилизацию собак в Костанае, Рудном и Костанайском районе выиграло ТОО Reliable Partner 2017, в остальных 17 районах области - алматинское ТОО, - рассказала Ольга Соловьева. - Однако алматинцы были не согласны с таким результатом и хотели обслуживать всю область, они подали на костанайскую компанию в суд. Из-за этого отлов собак и задержался.

Суд решил, что в Костанае, Рудном и Костанайском районе стерилизовать собак будет местная фирма, а алматинцы - в остальных регионах области. Как пояснил «НГ» 12 мая руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарииТалгат ШАМШАДИН, первый подрядчик свои обязательства выполняет, второй пока что бездействует.

- Алматинский подрядчик сейчас не выходит на связь, мы звоним - он не берет трубку, на сообщения не отвечает, - пояснил Шамшадин. - Мы подали ему уведомление через портал госзакупок. Надеемся, что он с нами свяжется.

ОО «Надежда» сотрудничает с ТОО Reliable Partner 2017 и предоставило часть вольеров в качестве пунктов временного содержания для отловленных собак, так как город еще не построил необходимые для этого помещения.

- Лот на отлов прошел еще в январе этого года и уже тогда к нам в центр стали поступать крупногабаритные собаки: питбули, овчарки, алабаи, которых вылавливали в первую очередь. Либо это были собаки, которые проявляли агрессию, - рассказала Соловьева. - Все животные с января полностью были на обеспечении волонтеров. Проводить стерилизацию сейчас также помогает ветклиника "ВетЗабота". Государство выделило деньги на стерилизацию, но там всего около 10 000 тенге на одну особь. А на то, чтобы собака полностью прошла весь цикл ОСВВ, без вычета налогов, государство выделяет около 19 800 тенге. На корм - всего 2 000 тенге. Этого очень мало. ТОО подало заявку в облмаслихат о дополнительном финансировании, но все просьбы пока остаются без ответа. Нам катастрофически не хватает мест. И получается, что мы как были частным приютом, так и остались, а власти ставят себе галочку, что имеют ПВС, хотя это не так. Крупные породы собак не выпускаются в естественную среду обитания, они передаются на попечение и для поиска нового дома центру реабилитации.

Ольга показывает, как выглядит бирка на ухе у собаки, которая полностью прошла программу ОСВВ

Мышку и Бусинку по заявке местных жителей отловили сотрудники ТОО Reliable Partner 2017, поместили в вольеры реабилитационного центра, провели вакцинацию, стерилизацию и кастрацию, чипировали и бирковали. Всего биркованных собак, которые прошли все процедуры, около полусотни. Волонтеры начали выпускать животных по выходным дням в районы ул. Узкоколейная, Складская и Центрального рынка. В этих местах уже есть кормушки и кураторы - люди, которые присматривают за собаками. Весь процесс ОСВВ для одной собаки занимает примерно 10-15 дней.

Отлов собак реализуется тремя способами: заявка поступает через полицию, телефон горячей линии ОО «Надежда Плюс kst» или через службу iKomek. Все заявки распределяются по важности и отрабатываются в порядке очереди. НА жанный момент нужно отработать около 120 заявок. Такое количество связано с тем, что программа ОСВВ долгое время не функционировала.

Волонтер показала, как выглядят швы на собаках после стерилизации, чтобы журналисты и представители власти убедились, что животных можно выпускать. Сканером провела по спине собаки и показала, что в базу внесена вся информация о ней. На ухе у животного желтая бирка - знак, что оно прошло все процедуры ОСВВ и не агрессивно.

С помощью сканера можно узнать информацию из чипа внутри собаки

- Программа ОСВВ в Казахстане сейчас нормально работает только в трех областях: у нас, в Уральской и Акмолинской, - отмечает Ольга. - И то, там она только начала функционировать. Во всех других, если посмотреть новости в СМИ, скандалы, судебные разбирательства и издержки. Поэтому мы очень благодарны, что ТОО, которое выиграло, позволяет нам контролировать их работу и сотрудничать с ними. Управление ветеринарии нас также поддерживает. Правда, управление общественного развития не поддержало проекты в школах «Уроки добра» и не проводит работу с гражданами о законе ответственного обращения с животными, не информирует о программе ОСВВ.

И. о. руководителя отдела биологической безопасности управления ветеринарии Алик ДОСМУХАМБЕТОВ пояснил, что не во всех районах есть поставщики на лоты по идентификации и временному содержанию животных.

- Мы хотим объединить все лоты в один, чтобы их выполнял один подрядчик и чтобы он был местным для той области, где они проходят, - сообщил Досмухамбетов. - Ветеринарные врачи не должны выполнять эти процедуры, так как их главная задача - охрана здоровья людей, проведение профилактики для сельскохозяйственных животных, защита населения от инфекций. Этим должны заниматься только подрядные организации, которые выиграли лоты. У нас сейчас идет массовая ветеринарная обработка, а заявки по собакам поступают каждый день. Ветеринары в первую очередь должны не допустить распространение таких заболеваний, как сибирская язва, а у нас людей не хватает! Обращались с этими предложениями в облмаслихат, в министерство экологии. Министр приезжала недавно, мы задавали эти вопросы, сказала, что обсудят и решат.

Жительница дома № 49 по ул. Садовой Галина ФУРЦЕВА продолжит присматривать за животными. Это она обратилась к волонтерам с заявкой на отлов.

- Когда эти собаки жили в нашем дворе, я за ними ухаживала - положила одеяло, чтобы им теплее было. кормила и поила, - рассказала Галина Александровна. - Потом соседи перестали здороваться со мной, потому что собаки им мешают: лают, спать не дают, детям не дают пройти, хотя они совершенно не агрессивны.

Пока корреспондент «НГ» наблюдал за собаками, они убежали изучать район, но вскоре вернулись к подъезду, где жили. Здесь их увидели соседи из другого подъезда. Мужчина кричал, что «собаки опять будут лаять по ночам и мешать ему», а две женщины сказали, что «они здесь не нужны и лучше бы им было оставаться в приюте». За полчаса наблюдений за собаками они ни разу не проявили агрессию по отношению к людям, наоборот, подбегали к детям на детской площадке и играли с ними, но чаще лежали под деревьями в тени.

Во дворе дома №49 по ул. Садовая Ольга отловила несколько кошек и отвезла их в реабилитационный центр. Одна из них беременна

- Мы все хотим жить как в Турции, Таиланде или Германии, но при этом как-то человеческое мышление у нас до сих пор не изменяется, - подытожила Соловьева. - Почему там живут неагрессивные собаки? Потому что там отношение к ним более спокойное. Гормональный фон после проведения стерилизации у животных значительно снижается, у них пропадает агрессия, они перестают охранять потомство, нет желания его делать и стаи исчезают.

Фото Андрея СКИБЫ