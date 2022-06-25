Школьников учат, как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и чтобы она не напугала вас. Корреспондент "НГ" побывал на встречах, которые волонтерки ОО «Надежда плюс kst» провели 23 июня в школах №№ 1 и 2 Тобыла.

Станислава Таран с Жориком (слева) и Александра Лебединская с Ульяной

- Такие уроки мы проводим уже 3 года, но в этом году они проходят при поддержке управления образования, - сообщила председатель ОО «Надежда плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - И можно сказать, что это большой шаг в будущее для наших школ. Прежде всего, это уроки доброты, на которых мы в очень доступной форме говорим о том, что такое добро, кто такой добрый человек, как по-доброму относится к братьям нашим меньшим. Ребенок, который добр к животным, никогда не причинит боль тем, кто слабее, поможет старшим.

Зоозащитницы рассказывали, как правильно гладить собаку и что нужно делать, если вы случайно встретили ее на улице.

Волонтерки рассказали и показали, как нужно обращаться с животными

- Во-первых, не гладим морду, не тянем руку, никогда резко не одергивайте, - показывает волонтерка «Надежда плюс kst» Станислава ТАРАН на своем питомце - бульдоге Жорике. - Погладили спину, потом плечо и ушки. Нельзя гладить против шерсти.

Ну а при встрече с незнакомой собакой нужно «притвориться деревом» - замереть и не двигаться, пока она пройдет мимо, Иначе вы можете спровоцировать агрессию.

Жорик дает лапу хозяйке Станиславе Таран

- А насколько практична тактика «притворится деревом»? - спросил корреспондент "НГ".

- В зарубежных странах постоянно применяют этот метод на практике, - ответила Станислава. - А у нас люди кричат и машут руками. Эта игра в дерево основывается на том, что так ты не интересен собаке, ты не привлекаешь ее внимание. Вероятность того, что собака нападет, очень маленькая. Убегать тоже ни в коем случае нельзя - собака может подумать, что вы играете с ней в догонялки, и напасть.

- Как нужно вести себя, если собака уже настроена агрессивно?

- Это очень сложный вопрос и ответ на него зависит от обстоятельств. Если это сторожевой пес, который отцепился и бегает вокруг своей территории, то для него нормально агрессивное поведение, так как он охраняет эту территорию, за это он получает еду. И любой человек, который зайдет на эту территорию, подвергнется нападению, - пояснила Станислава. - В этом случае ответственность, в первую очередь, несет хозяин собаки, потому что он не соблюдал меры безопасности. Конечно, это не та ситуация где нужно притворяться деревом, лучше всего в таких ситуациях перейти на другую сторону дороги и вообще максимально избежать встречи, лучше развернуться и уйти назад. Нет никакой гарантии, что собака тебя не тронет. Но уходить нужно спокойно, нельзя бежать ни в коем случае.

Детям очень понравилось кормить и гладить животных. Фаворитом стал бульдог Жорик

Зоозащитницы показали, как правильно кормить кошек и собак. В мастер-классах, кроме Жорика, участвовали дворняга Ульяна и кошка Тигра.

- Я увидела объявление, что люди срочно избавлялись от собаки, и забрала его себе, - рассказала Станислава о том, как у нее появился Жорик. - Как обычно - люди взяли маленького щенка, не справились, он вырос - ему было уже полгода, а это как раз у собак переходный возраст, когда из милого щеночка они превращаются в монстра. Довольно стандартная история: взяли, не оценили свои силы, время, терпение и желание. Хорошо, что не выкинули на улицу.

У новой хозяйки Жорик прошел два курса дрессировки, занимался с профессиональными кинологами. Бульдог очень любит детей и обожает с ними общаться.

Кошка Тигра не всегда давала себя гладить, но у третьеклассника Вити Фартальнова это получилось

- Это Ульяшка. Их было четыре сестренки, которых подбросили к ветклинике, - рассказывает Александра об остальных питомцах. - Там не было возможности для размещения, нам сообщили об этом и мы забрали их к себе. Выяснилось, что все собаки больны. В итоге из четырех выжила только Ульяна. К сожалению, не удалось вылечить остальных. А это Тигра, ее добрые люди принесли к моему подъезду, два котенка лежали в коробочке из-под обуви. Мальчишку забрали соседи, а Тигруля уехала ко мне. Она уже стерилизована и социализирована, она не породистая, но мы пытаемся объяснить людям, что любить нужно не только породистых.

- Мы хотим, чтобы ребята понимали: если ты добрый, ты хорошо относишься не только к людям, но и к животным, - добавляет Станислава. - Сейчас принято наоборот - быть злым. Вообще сейчас общество разделено на два лагеря: одни активно волонтерят, другие активно против всего этого выступают.

Девушки отмечают, что в социальных сетях часто сообщают о случаях жестокого обращения детей с животными, и Костанай - не исключение.

- Когда папа бьет маму, ребенок это видит и транслирует уже в свою жизнь. И если для членов семьи нормально пнуть или ударить животное, то ребенок, скорее всего, будет делать то же самое, - объясняет Александра. - Наша цель - донести до детей через такие курсы, что когда ты добрый - ты не обижаешь слабых, а наоборот их защищаешь. А еще донести мысль, что помогать животным - не значит быть каким-то убогим и нищим. Ты можешь жить полноценной жизнью, быть успешным в любой деятельности, но заниматься благотворительностью для души.

Зоозащитницы объясняют детям, что животные оказываются на улице по вине человека, а если они будут ответственно относится к своим питомцам, таких случаев станет намного меньше.

Девушки показали небольшое представление - Станислава отдавала команды Жорику, а он прилежно их выполнял: встал на задние лапы и показал «зайку», покрутился и потанцевал, дал хозяйке лапу.

- Мне очень понравилось, интересно было смотреть на собак, учиться их правильно кормить и гладить, что нужно делать, если мимо тебя идет собака, - поделилась впечатлениями ученица 4 класса Илона КУЗЬМЕНКО. - Запомнила, что нужно сложить руки на животе и опустить голову. Нам сказали, что это поза дерева и так собака может тебя не заметить. У меня дома два кота и две собаки, каждый день играю с ними, а собак еще выгуливаю.

В школе № 2 ребята после мастер-класса не хотели отпускать гостей, особенно им понравился Жорик.

Ярослав Елисеев (слева) и Максим Брожецкий

- У меня дома три кошки, а у бабушки одна собачка, Жучкой зовут. Я их кормлю, - рассказал шестиклассник Ярослав ЕЛИСЕЕВ. - Очень интересно, собачки миленькие. Их я уже кормил, ничему новому особо не научился, я и так все знал. Хотя, конечно, было интересно.

- Все было замечательно! - поделился третьеклассник Максим БРОЖЕЦКИЙ. - Я научился кормить собак! Вообще у меня их нет, только две кошки. Ухаживаю за ними.

Таисия Величкина и ее кошка Венера

- Было круто! Никогда не знала, что собаку надо гладить по-другому! - сказала девятиклассница Таисия ВЕЛИЧКИНА. - На территории школы я сегодня нашла кошку, теперь она моя. Назвала ее Венерой, будет уже седьмая, у бабушки еще есть две собаки.

- Дома у меня есть кошка Котя и собака Боня. Собака немного дрессированная и может сидеть по команде, выполняет трюки и бегает за палкой. Я ее сам научил всему, - рассказал шестиклассник Назар ФАРТАЛЬНОВ. - Я ее не покупал и продавать тоже не хочу, я ее спас - нашел на улице и взял домой. Мне понравились трюки Жорика. Боня тоже так умеет.

Волонтерки надеются, что благодаря их курсам дети станут более ответственно относиться к животным

По словам волонтерок, дети после уроков доброты подписываются на их страницу в соцсетях. И если из 1 000 детей хотя 10 последуют их примеру - это уже очень отличный результат.

Фото Андрея СКИБЫ