Приговор по делу о взрыве в "Оружейной палате" огласили сегодня, 2 июня, в суде №2 Костаная. Директора ТОО "Сатурн-2012" Сергея БЕСКРОВНОГО признали виновным в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть 4 сотрудников магазина.

- Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях, связанных с оборотом гражданского оружия сроком на 2 года, - зачитала приговор судья Анара ШАЙМУРУНОВА. - Отбывание наказания назначить в учреждении исправительной системы минимальной безопасности. Меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить и взять под стражу немедленно в зале суда. Срок наказания исчислять со времени вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски от 25 потерпевших на 495 млн тенге суд удовлетворил частично, значительно снизив сумму ущерба. Часть ущерба должен будет выплатить работодатель - ТОО "Сатурн-2012". Сергей Бескровный выслушал приговор без эмоций, плакали некоторые сотрудники магазина "Оружейная палата", которые были признаны потерпевшими, но не согласились с виной своего начальника.

- Суд счел вину Бескровного полностью доказанной, - разъяснила приговор судья Шаймурунова. - Суд учел смягчающие обстоятельство - наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, санкция статьи предусматривала наказание от 5 до 10 лет. Суд обращает внимание, было учтено, что данное преступление совершено с неосторожной формой вины, является преступлением средней тяжести. Между тем, небрежное обращение с правилами пожарной безопасности привело к смерти 4-х людей, причинению различной тяжести вреда здоровью другим лицам и уничтожению чужого имущества. Учитывая эти обстоятельства, суд посчитал необходимым нахождение подсудимого в местах лишения свободы. Он не предпринял никаких мер для возмещения ущерба, хотя в магазине пострадали люди. Все всем понятно?

- Абсолютно нет! - отреагировал адвокат подсудимого Виктор ОВСЯННИКОВ.

- Это ваше мнение, до свидания. - ответила судья Шаймурунова.

В комментарии "НГ" Виктор Овсянников сообщил, что обязательно обжалует приговор и "если надо, дойдет до Верховного суда".

- Вы вообще хоть что-нибудь услышали из разъяснения суда, что именно нарушил Бескровный? - сказал "НГ" адвокат. - Хоть пунктик какой-нибудь она сказала? А это специально. Резолютивную часть зачитала, в общем сказала и все на этом, чтобы пресса не слушала.

Напомним, ЧП в магазине "Оружейная палата" произошло 3 сентября 2022 года. Огонь тогда охватил 8 частных домов и СТО. Погибли четверо сотрудников магазина: продавцы-консультанты Юрий Ефимов, Александр Неводничий, Темирлан Мурзабеков и оружейный мастер Вячеслав Кравченко.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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