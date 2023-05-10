Разбирательство подошло к финальной стадии - допросу подсудимого, директора ТОО «Сатурн-2012» Сергея БЕСКРОВНОГО. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности в магазине, повлекшем по неосторожности смерть четырех продавцов.

Допрос не уместился в рамки одного заседания. Сегодня, 10 мая, в суде № 2 Костаная несколько часов задавал вопросы своему подзащитному адвокат Виктор ОВСЯННИКОВ.

"Следил через программу"

Бескровный настаивает - да, были некоторые нарушения, но не они стали причиной взрыва и гибели людей.

- Директором магазина «Оружейная палата» работаю с февраля 2013 года, - рассказал подсудимый. - В штате у меня 13 человек: продавцы, товаровед, бухгалтер, кассиры, техперсонал и мой заместитель. В оружейном отделе за сохранность оружейной комнаты отвечал мой зам Олег Малкаров. Заявки по товарам, выкладка товара и ценники полностью лежали на нем.

Бескровный контролировал работу персонала на ежедневных планерках и с помощью специальной программы MAS Project.

- Чтобы не ходить за сотрудниками, я пользовался программой, где прописывал задачи, ставил сроки, - сказал Бескровный. - Если сроки не исполнялись, то это влияло на общий балл сотрудника и его зарплату. Он мог мне даже не говорить, как выполнил эту задачу. К примеру, мой зам регулярно контролировал соблюдение закона в сфере оборота оружием. У нас был свой чек-лист, где указано, что нужно проверить. Раз в месяц он проверял огнетушитель - нужно ли их заправить.

Овсянников просил приобщить скриншоты из этой программы к материалам дела, чтобы показать, как осуществлялся контроль над правилами пожарной безопасности. Против выступила прокурор, усомнившись в происхождении доказательств. Суд обещал дать оценку этим бумагам позже.

- В магазине 2 сентября, за день до взрыва, хранилось около 60 кг пороха, - сообщил Бескровный. - Это был порох марки «Сокол» в картонной упаковке. У нас был договор с ТОО «FORTIS & K» на поставку 500 кг пороха. Но в сентябре нам поставили часть от общего заказа - 40 кг. Я - человек прозапаса. Тогда на рынке пороха не хватало, поэтому я не хотел брать нерасфасованный порох, но пришлось взять его на будущее. У нас не было необходимости срочно фасовать его.

Сергей Бескровный объяснил, что у него не было плана, как фасовать порох. Этот вопрос «планировал решить после того, как порох привезут в магазин».

"Моя позиция - забрать товар утром"



По версии прокуратуры Бескровный дал прямое поручение продавцу Александру Неводничему - встретить на автозаправочной станции "Гелиос" на собственном автомобиле. Тот забрал груз вечером, отвез его домой и только утром привез в магазин. Нарушения правил перевозки и привели к трагедии.

Бескровный с такой версией не согласился. Он подтвердил, что действительно не нанимал охранника и не уведомлял полицию о перевозке пороха, что является нарушением. Но категорически опровергает, что давал поручение забрать порох именно вечером или ночью. По его словам, это нарушение было единичным, и узнал о нем директор магазина только на допросе в полиции.

- Был звонок от водителя ТОО «FORTIS & K», - вспоминает Бескровный. - Он позвонил мне и сказал, что будет в Костанае поздно вечером. Детально разговор не помню. Водитель спрашивал, может ли кто-то забрать порох вечером, но я сказал, что лучше это сделать утром. Я не даю такие указания, чтобы принимать товар в нерабочее время. То есть, если это был порох, то необходимо было открыть магазин, занести этот порох и опять поставить под сигнализацию. Водитель планировал ночевать в Костанае, поэтому моя позиция была - забрать товар утром. Я Олегу сказал, что нужно разобраться с доставкой пороха. И добавил - желательно это сделать утром. Через какое-то время Малкаров спустился в мой кабинет и сказал, что договорился, и Неводничий в субботу в 8.30 поедет на работу и на кольце заберет товар. Я согласился на этот план. Я вечером спросил у Неводничего, он пообещал утром забрать порох.





- Что вы можете сказать о том, что вы должны были назначить ответственного за перевозку, нанять охрану и уведомить полицию о перевозке пороха? - спросил адвокат Овсянников.

- Есть такой пункт в приказе. Этого не сделали, но охрана не могла предотвротить или повлиять на взрыв. Охранник нанимается для защиты, чтобы предотвратить хищения, - ответил Бескровный.

И добавил - надо было всего 3 км проехать...

Взрыв пороха или...



По словам Бескровного, во время ЧП он разговаривал по телефону и не сразу понял, что произошел взрыв.

- Какой-то хлопок и примерно 2-3 секунды была ужасная температура, телефон у меня выбило из рук, - рассказал он. - Я даже вдохнуть не успел, у меня не обожгло дыхательные пути. Меня по ощущениям вытолкнуло на улицу. По моим ощущениям хлопок произошел не из подвала, а со спины.

Адвокат попросил Бескровного прокомментировать итоги экспертизы и видеозаписи регистратора патрульной машины. Он предложил подсудимому высказать свою версию о том, что именно произошло в «Оружейной палате».

- Эксперты ссылаются, что был выброс белого и черного дыма, характерного пороху, - ответил Бескровный. - Но «Сокол» же - бездымный порох, он сам за себя говорит, что дыма быть не должно. Почему был этот дым? Поэтому у меня сомнения, что это был порох. Я не могу сказать, что именно произошло. Если эксперты утверждают, что эпицентр взрыва был внизу, то я сначала должен был какой-то толчок почувствовать. Во-вторых, огонь, по словам экспертов, вырывался с лестничных маршей. Я смотрел во время ЧП на одну из лестниц - почему тогда огонь прошелся по мне с одной стороны? Третий момент - снесло южную стену, где нет лестничного марша. Четвертый момент - свидетели свободно прошли через служебный выход, значит, там не было сброса огня.

Допрос продолжат 12 мая.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Читайте также:

Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали рассматривать в суде Костаная

Дело о взрыве в "Оружейной палате" - В суде Костаная опрашивают потерпевших

"Версий - сотни" - По делу о взрыве в магазине "Оружейная палата" начали допрос экспертов