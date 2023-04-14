В суде № 2 Костаная несколько дней ведут допрос экспертов и специалистов по делу о взрыве в магазине «Оружейная палата». 6 апреля по видеосвязи допросили эксперта Толкын ШАГДАРОВУ, которая проводила экспертизу на месте ЧП, а 12 апреля в качестве специалиста выступил руководитель «Ассоциации «Корамсак» Сергей КАТНОВ.

"Сначала порох сгорел"

На скамье подсудимых директор ТОО «Сатурн-2012» Сергей БЕСКРОВНЫЙ. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сергей Бескровный (слева) и его адвокат Виктор Овсянников

Об обстоятельствах ЧП в магазине допрашивали главного эксперта РГКП «Центра судебных экспертиз» Минюста РК Толкын Шагдарову. Она проводила экспертизу в составе комиссии.

Результаты комплексной комиссионной пожарно-технической экспертизы зачитала судья Анара ШАЙМУРУНОВА:

- В помещении магазина «Оружейная палата» произошел взрыв, взрывное дефлаграционное горение бездымного пороха типа «Сокол», находившегося в металлической, стандартной и деревянной таре в подвале магазина. На первоначальной стадии распространение горения происходило на всех направлениях, преимущественно в направлении лестничного марша на 1-й этаж магазина, то есть в направлении притока воздуха.

Экспертиза не смогла установить причину, по которой порох марки «Сокол» сначала горел, а потом этот процесс привел к взрыву. Экспертам не хватило «объективных данных о действиях сотрудников магазина при загрузке емкости пороха непосредственно в момент взрыва». Эксперты исключили лишь версию о том, что взорваться мог газ из магистрального газопровода, установленного по внешней стороне восточной стены магазина. Технической причиной взрыва назвали «воспламенение сгораемых конструкций товаров и предметов вследствии горения пороха». То есть, по мнению экспертов, порох по неизвестной причине загорелся, но сгорел так быстро, что произошел взрыв.

"Мастер даже не понял, что умер"





Ранее прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА настаивала на том, что Бескровный отдал распоряжение продавцу Неводничему забрать порох у поставщика и отвезти его в магазин. У эксперта гособвинитель спросила - могло ли нарушение правил транспортировки на личном автомобиле продавца привести к взрыву?

- Понимаете, дефлаграционное горение пороха при определенных условиях происходит практически мгновенно, - ответила Шагдарова. - То есть, вы его уронили - порох воспламенился, вы его нагрели - он воспламенился. А такой длительный процесс может быть только в случае биологического саморазложения пороха в течение длительного времени. Но температура окружающей среды, конечно, будет способствовать разложению пороха на компоненты, среди которых могут быть компоненты нитрогруппы, воздействие на которых может привести к воспламенению.

Отвечая на вопросы прокурора, Шагдарова сообщила: эпицентром взрыва экспертиза считает подвал под туристическим залом. Такой вывод эксперты сделали на основании того, что на колонне, отделявшей склад от офиса директора и бухгалтера, есть большая трещина, в отличик от других колонн. Воронки на месте взрыва не было, так как горловина емкости, где хранился порох, была направлена вверх, куда и произошел выброс газов. Что именно произошло с ящиком, эксперты не знают. Версий - сотни. Почему тела продавцов оказались далеко от эпицентра взрыва, тоже неизвестно. Единственное, о чем эксперты говорят наверняка: емкость с порохом была на момент горения закрыта. При этом нет особой разницы в том, стояла емкость с порохом просто в подвале или в специальном хранилище. В хранилище взрыв мог бы быть еще сильнее.

- На мой взгляд, судя по видеозаписи обнаружения трупа оружейного мастера, он даже не понял, что умер, мгновенно произошло это, - отметила Шагдарова.

Однако мастер скончался от удушья газами. Эксперт добавила:

- Давайте проведем эксперимент - подожжем 40 кг пороха и поместим в зону поражения собаку. Посмотрим, через какое время она задохнется от пороховых газов. Потому что произойдет обгорание ее дыхательных путей. Это мое мнение. Когда мастер умер, он работал. Это видно по положению его рук.

Адвокат Виктор ОВСЯННИКОВ долго пытался выяснить, как именно проводилась экспертиза. Он обратил внимание на показания свидетеля, который рассказывал, что за несколько минут до взрыва оружейный мастер стрелял из винтовки, которую взял в ремонт, в сторону деревянных подставок. Шагдарова отметила, что пуля из воздушной винтовки не могла пробить бочку. Мог ли этот выстрел стать причиной взрыва, можно выяснить только через новый эксперимент. Но такой эксперимент будет угрожать жизни экспертов.

"Большинство магазинов хранят порох в подвалах"

Руководитель оружейной ассоциации Сергей Катнов в судебном заседании выступал в качестве специалиста со стороны защиты. В частности, он отвечал на запрос адвоката, где указывал, что оружейные магазины работают на основании приказа № 602 министра внутренних дел РК.

- Действительно ли размещение хранилища оружия и пороха в подвале магазина является нарушением? - спросил адвокат Овсянников.

- Запрета на размещение оружейных комнат в подвалах - такого требования к магазинам не было никогда, - ответил Катнов. - Все проверки оружейных магазинов идут по 602-му приказу. Владелец для получения лицензии на оборот оружия должен выполнить ряд требований, в которых нет запрета на размещение пороха в подвалах. Более того, в 55-м приказе МЧС, который вводит правила пожарной безопасности, имеется пункт, что запрещено устанавливать решетки в подвалах, за исключением оружейных комнат. То есть, этот приказ предусматривает размещение оружейных комнат в подвалах. А хранить порох где-либо, кроме этих комнат, нельзя.

По словам Катнова, нет нарушения и в том, что порох весом меньше 50 кг перевозили в легковом автомобиле. Нарушение будет, только если порох перевезут и будут хранить, игнорируя нормы закона. Катнов также подтвердил мнение эксперта Шагдаровой: условия перевозки пороха никак не связаны с тем, что порох сгорел и этот процесс привел к взрыву в подвале.

Катнов отметил, что большинство оружейных магазинов в Казахстане хранят порох в подвалах. Их проверяют полицейские и никогда еще не признавали в качестве нарушения этот пункт.

Судья Анара Шаймурунова отметила, что Катнов выходит за рамки вопросов, которые поставлены ему в адвокатском запросе.

- А разве суду не интересно? - парировал Овсянников. - Вот обвинению не интересно, что больше половины магазинов в РК находятся в подвалах. И после ЧП в Костанае МЧС и пожарные проверяли эти магазины, но нарушений не нашли!

Отвечая на вопрос судьи, Катнов пояснил, что порох хранят в подвалах магазины «Мерген», «Корган», «Анна» в Алматы, магазин «Сайга» в Павлодаре.

- Суд может отреагировать частным постановлением на проверки в данных магазинах в этой части, - сказала Шаймурунова. - Получается, магазины не проверяются пожарными из-за моратория. А когда мы допрашивали сотрудников МВД, они говорили, что пожарные правила не входят в их компетенцию.

- В приказе № 602 есть, в том числе, и требования пожарной безопасности, а полиция проверяет весь спектр требований, - добавил Катнов.

Судья предложила прокурору выяснить, каковы итоги проверок в указанных Катновым магазинах.

- Сторона защиты ссылается и правильно обращает внимание, поскольку специалист подтвердил, что есть такие магазины, где хранят порох, - сказала Шаймурунова. И позже добавила. - Давайте посмотрим, что указано в актах о проверках. Может быть, только у нас, в Костанайской области, считают, что хранение пороха в подвале является нарушением. И, возможно, действительно нужно обобщить практику и понять, что должно быть.

Судья резюмировала, что получается дилемма: прокуратура вменяет директору магазина нарушения правил пожарной безопасности, но сторона защиты мотивирует отсутствие нарушений законодательством в сфере оборота оружием. А совместного приказа между этими органами нет.

- Это очень верное замечание, потому что приказ № 55 МЧС РК (в нарушении которого обвиняют Бескровного - «НГ») противоречит большинству ведомственных приказов других министерств, - поддержал Сергей Катнов. - По нему запрещено хранить взрывчатые вещества в подвалах. Но если брать другой приказ, то подземные и углубленные склады взрывчатых материалов - они же все нарушители. Я уже молчу про гастрономы, которые хранят в подвалах те же освежители воздуха. Они тоже все нарушители! В этом 55-м приказе предусмотрено, что решетки не вешаются в подвалах оружейных комнат. То есть, одни пункты 55-го приказа противоречат другим пунктам.

Допрос экспертов продолжается. После планируют допросить подсудимого Серкея Бескровного и перейти к судебным прениям.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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