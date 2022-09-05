ЧП в оружейном магазине в Костанае: стало известно, кто погиб в трагедии
В магазине "Оружейная палата", в костанайском филиале которого при пожаре погибли 4 человека, рассказали о трагедии, сообщает Экспресс К.
Свое заявление магазин опубликовал в Instagram. Там же опубликовали фото и имена погибших четырех человек. Это — продавцы-консультанты Юрий ЕФИМОВ, Александр НЕВОДНИЧИЙ, Темирлан МУРЗАБЕКОВ и оружейный мастер Вячеслав КРАВЧЕНКО.
"Очевидно, что ни охотничий порох, ни другой товар магазина не могли послужить причиной такого мощного взрыва. На сегодняшний день обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие. К огромному сожалению, пострадали сотрудники и посетители "Оружейной палаты", — сообщили в "Оружейной палате".
Там добавили, что аварийно-спасательные работы длились 15 часов.
"Медицинская помощь была оказана восьми пострадавшим. Пятеро посетителей магазина, продавец-консультант НЕКРАСОВ Никита Юрьевич и кассир ДУЖИК Светлана Владиславовна находятся на амбулаторном лечении. Директор БЕСКРОВНЫЙ Сергей Васильевич в тяжелом состоянии находится в реанимации", — сообщили в магазине.
Уточняется, что в семьях погибших остались малолетние дети: у Александра — ребенок 1,5 года, у Юры — 7 лет, у Вячеслава — 1,6 года.
Отметим, буквально вплотную к сгоревшему оружейному магазину стоит здание компании по установке газового оборудования. В день трагедии все сотрудники компании были на работе. Корреспондент Экспресс К поговорил с одним из них — Ваган МЕГЕРЬЯН рассказал, что происходило в часы пожара.
"Когда взрыв произошел, я только подъезжал к работе. Поднялся на второй этаж на склад, видел, что у оружейного магазина горела крыша. На тот момент горело не сильно, может, удалось бы предотвратить быстрее, если бы у пожарных сразу с собой была вода. Огонь перекинулся и на мое здание. Ребята из пожарной службы молодцы, но их техника оставляет желать лучшего. Напор из шлангов никакой, у меня из крана дома сильнее", — сказал Ваган.
Он добавил, что их компании крайне повезло, что взрывная волна не пошла в их сторону.
"Люди выбегали из магазина в панике, у одного человека голова горела, он бился об асфальт, пытался потушить. Когда только взрыв произошел, весь магазин загорелся. Это все быстро происходило. У нас сгорел склад с оборудованием, рядом мои родители живут. Их дом тоже сгорел. Из наших работников никто не пострадал. Мы знали работников, иногда общались. Не сказать, что прям друзья, но знакомы были", — сказал мужчина.
Трагедия произошла утром 3 сентября. Загорелся не только оружейный магазин, но и расположенные рядом СТО и столовая. Позже в сети появилось видео взрыва, которое попало на видеорегистратор. Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров.
Изначально сообщалось о двух погибших. Позже число жертв выросло до четырех человек. Еще семь пострадали. Генеральная прокуратура взяла расследование ЧП под особый контроль.
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