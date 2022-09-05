Отметим, буквально вплотную к сгоревшему оружейному магазину стоит здание компании по установке газового оборудования. В день трагедии все сотрудники компании были на работе. Корреспондент Экспресс К поговорил с одним из них — Ваган МЕГЕРЬЯН рассказал, что происходило в часы пожара.

"Когда взрыв произошел, я только подъезжал к работе. Поднялся на второй этаж на склад, видел, что у оружейного магазина горела крыша. На тот момент горело не сильно, может, удалось бы предотвратить быстрее, если бы у пожарных сразу с собой была вода. Огонь перекинулся и на мое здание. Ребята из пожарной службы молодцы, но их техника оставляет желать лучшего. Напор из шлангов никакой, у меня из крана дома сильнее", — сказал Ваган.

Он добавил, что их компании крайне повезло, что взрывная волна не пошла в их сторону.

"Люди выбегали из магазина в панике, у одного человека голова горела, он бился об асфальт, пытался потушить. Когда только взрыв произошел, весь магазин загорелся. Это все быстро происходило. У нас сгорел склад с оборудованием, рядом мои родители живут. Их дом тоже сгорел. Из наших работников никто не пострадал. Мы знали работников, иногда общались. Не сказать, что прям друзья, но знакомы были", — сказал мужчина.

Трагедия произошла утром 3 сентября. Загорелся не только оружейный магазин, но и расположенные рядом СТО и столовая. Позже в сети появилось видео взрыва, которое попало на видеорегистратор. Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров.