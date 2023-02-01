Допрос потерпевших по делу о ЧП в магазине "Оружейная палата" начался сегодня, 1 февраля, в суде № 2 Костаная. Первыми выступили родственники погибших продавцов и владелец расположенного по соседству жилого дома.

Фото из архива "НГ"

Это уже второе заседание по существу. На предыдущем прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА зачитала заключение, согласно которому обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, предъявлено директору ТОО "Сатурн-2012" Сергею Бескровному.

На первом заседании представитель одного из учредителей "Оружейной палаты" просил признать потерпевшим ТОО "Сатурн-2012" в лице его Вячеслава Кима, но сейчас он же попросил признать потерпевшим ТОО "Азимут Трейд". Обе фирмы понесли материальный ущерб.

- Я категорически возражаю, чтобы признать учредителя ТОО "Сатурн-2012" потерпевшим по данному делу, - заявила юристконсульт Мадина МАМЕДОВА, представляющая интересы одного из гражданских истцов. - Согласно закону о товариществах, четко расписано роли сотрудников ТОО. Учредители совместно несут ответственность за деятельность предприятия. Да, директор отвечает за безопасность, но это не исключает ответственность учредителя за произошедшее на его предприятии. Учредитель получает дивиденды. И не может так быть, чтобы директор был виновным, а учредитель потерпевшим.

Гособвинитель по этому поводу сообщила, что не может высказать свою позицию без изучения документов. Поэтому судья Анара ШАЙМУРУНОВА пока не стала соглашаться или отказываться от признания товариществ потерпевшими.

Всего в списке около 20 пострадавших. Адвокаты полчаса обращались к суду с ходатайствами признать потерпевшими тех или иных людей и допустить защитников к делу.

Первым по существу дела допросили 54-летнего индивидуального предпринимателя Вахтанга МЕГЕРЬЯНА. Он жил с семьей по соседству с "Оружейной палатой".

- Подсудимого Бескровного знаю хорошо, отношения у нас хорошие, - рассказал Мегерьян. - 3 сентября, в первой половине дня я был дома, на втором этаже. Произошел хлопок, ну или взрыв. Мы все выбежали из дома - посмотреть, что случилось. Я вообще думал, что у меня взрыв (Мегерьян торгует газовыми баллонами - "НГ"). Через окна увидели языки пламени до середины дороги на пр. Назарбаева. Пытались тушить, подключили краны, чтобы защитить другие здания. Когда тушили, соседняя СТО уже горела. А когда ветер поменялся, то и мое здание загорелось. Пожарные нас выгнали и мы наблюдали со стороны. Я только видел, как из "Оружейной палаты" выбежал один из сотрудников с ожогами.

Отвечая на вопросы, Мегерьян сообщил, что изначально был только один взрыв, но когда он уже был за лентой ограждения пожарных, слышал "какие-то хлопки, похожие на треск деревьев, но кто-то подсказал, что это так патроны взрывались".

- Вы на прошлом судебном заседании слушали предъявленное моему подзащитному обвинение, - задал вопрос адвокат Виктор ОВСЯННИКОВ. - Поясните суду свою позицию по обвинению. Причина пожара не установлена. И те нарушения правил по перевозке боеприпасов, по их хранению... Вот как вы считаете - эти нарушения находятся в причинно-следственной связи с произошедшим взрывом? В ходе досудебного производства всем задавали такие вопросы.

- С точки зрения человеческих отношений я не вправе обсуждать слова прокурора, - ответил Мегерьян. - Но дома я сам задавал себе вопрос - ну хорошо, если бы все привезли в соответствии с правилами, что бы изменилось? Как было организовано хранение, я тоже не могу сказать, не компетентен. Случилось горе. Но по человечески я понимаю - это несчастный случай, который не мог быть предумышленным. Не могу дать какую-то другую оценку.

Мегерьян подал иск о компенсации ущерба на 40 млн за дом и 12 млн за сгоревший товар, но пока не определился, кому именно предъявлять этот иск.

У Натальи НЕВОДНИЧЕЙ в пожаре погиб муж.

- Супруг работал в "Оружейной палате" около 7 лет продавцом-консультантом, - рассказала она. - 1 сентября муж отвез меня с сыном в деревню к родителям, а сам вернулся в Костанай на работу. Вечером 2 сентября мы с ним говорили, но связь была плохая. Когда все случилось, мне позвонила тетя, спросила - где мы и где Санька. Я спросила, что случилось. Она ответила - потом все узнаешь. А позже сказала, что "Оружейка" горит. Я Саньке звонила, другим работникам, но мы не смогли дозвониться. Позже увидели видео в интернете. Были пострадавшие, говорили, что они живые. Мы к 8 часам вечера приехали из деревни, так как не могли найти машину. Сына оставила тете, а сама сидела напротив магазина и ждала результата. Где-то в 2:20 достали Сашу и Юру последними. Мы в больницу ездили, думали, что он просто без сознания.

- Я был на работе, мне позвонила тетя и рассказала про пожар. Сразу начал звонить братишке, но не дозвонился, - рассказал Кажимукан МУРЗАБЕКОВ. - Темирлану было 19 лет, в октябре должно было исполниться 20. Он работал продавцом в рыболовном отделе. О работе много не рассказывал. Последний раз я разговаривал с ним вечером 2 сентября. Я работал за городом, в час дня приехал в Костанай, в горбольницу. Там и узнали о его гибели. Он после 9-го класса поступил учиться в колледж и съехал от родителей, жил в городе, сам зарабатывал на учебу.

Допрос потерпевших продолжится еще несколько заседаний. Позже планируют допросить свидетелей и экспертов.

Подсудимый Сергей Бескровным даст показания последним. Пока известно, что свою вину он не признаёт.