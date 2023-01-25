Дело о взрыве и пожаре в магазине "Оружейная палата" начали рассматривать сегодня, 25 января, в суде № 2 Костаная. Виновником ЧП прокуратура считает Сергея БЕСКРОВНОГО, директора ТОО "Сатурн-2012". Эта фирма торговала оружием в магазине.

Сергей Бескровный (в центре)

Бескровному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неострожности смерть двух и более лиц). Если вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, материальный ущерб от пожара, по оценке прокурора, составляет 395 185 099 тенге.

Всего по делу признано 20 пострадавших, в основном это родственники погибших и владельцы близлежащих зданий. Из них на заседание пришли только 14. Представитель владельца "Оружейной палаты" обратился к суду с ходатайством, чтобы признать ТОО "Сатурн-2012" в лице учредителя Вячеслава Кима еще одним потерпевшим, так как ему также нанесен материальный ущерб.

ЧП произошло 3 сентября 2022 года. Огонь тогда охватил 8 частных домов и СТО. Погибли четверо сотрудников магазина: продавцы-консультанты Юрий Ефимов, Александр Неводничий, Темирлан Мурзабеков и оружейный мастер Вячеслав Кравченко.

Прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА зачитала обвинительное заключение, согласно которому Бескровный "отдавал преступные распоряжения подчиненным, должным образом не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности и требования правил оборота гражданского и служебного оружия". Как отметила гособвинитель, Бескровный, являясь директором, не только управлял магазином, но и нес полную ответственность за соблюдение правил безопасности в ТОО "Сатурн-2012". Он же отвечал за покупку, реализацию оружия и патронов к нему.





- 1 сентября 2022 года ТОО "Сатурн-2012" в лице Бескровного заключило договор с ТОО "FORTIS & K" на поставку продукции в виде охотничьих патронов 12-го и 16-го калибров в количестве 500 штук, пороха охотничьего, бездымного в объеме 500 кг и гильз капсулированных в количестве 50 штук, - сообщила Сулейменова. - Для исполнения договора водитель ТОО "FORTIS & K" Ахметов на машине марки "мерседес бенц" доставил компоненты боеприпасов из Темиртау в Костанай.

2 сентября 2022 года Ахметов по дороге в Костанай позвонил Бескровному, чтобы уточнить адрес доставки. Бескровный, "игнорируя действующее законодательство", ответил, что ящик с порохом встретит Неводничий. Продавцу директор Оружейной палаты "дал незаконное поручение" - встретить ящик и хранить у себя в машине до открытия магазина. Тем самым, по мнению следствия, грубо нарушил правила перевозки опасных грузов. Бескровный был обязан перевозить порох в специально оборудованном транспорте с вооруженной охраной, уведомить о перевозке боеприпасов департамент полиции.



- Неводничий, действуя во исполнение прямого поручения Бескровного, встретил порох на автозаправочной станции "Гелиос" на собственном автомобиле "Лада", - продолжила прокурор. - Вместе с Ахметовым перегрузили оцинкованный ящик с порохом из одного автомобиля в другой. 3 сентября, около 10 часов утра, привез порох к магазину "Оружейная палата", где в нарушение правил вместе со своим коллегой, продавцом рыболовно-туристического отдела Ефимовым, занес порох в подвал магазина. Ближе к 11 часам в магазин приехал Бескровный, знавший о запрете хранения в подвалах легковоспламеняющихся жидкостей. Он дал заведомо неправомерное поручение занести ящик с порохом в хранилище в том же подвале.

Место не было оборудовано для хранения взрывчатых веществ. В частности, толщина стен была недостаточной, чтобы выдержать взрыв.



Что именно произошло в подвале, из обвинительного заключения понять сложно. По версии прокуратуры, в 11.22 "при неустановленных обстоятельствах произошло горение пороха, приведшее к взрыву". Прокурор заявила: Бескровный нарушил правила, "в результате чего произошел взрыв 40 кг пороха с последующим возгоранием, что повлекло по неосторожности смерть 4-х лиц и различный вред здоровью 6 лицам".



Сергей Бескровный сам пострадал во время пожара - еще заметны оставшиеся от огня следы на его руках. На первом заседании он не давал показания, но, отвечая на вопрос судьи, заявил: "Вину не признаю в полном объеме". Его адвокат Виктор Овсянников пока воздержался от комментариев для прессы.

Подсудимому 41 год, он женат, имеет двоих детей. Сейчас находится под подпиской о невыезде.



Следующее заседание назначили на 1 февраля, его начнут с допроса потерпевших и свидетелей.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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