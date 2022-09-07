По 220 000 тенге на семью в качестве единовременной помощи выплатят до 14 сентября через отдел соцзащиты жителям частных домов, расположенных рядом с магазином "Оружейная палата". Об этом сообщил 6 сентября аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на встрече в акимате, куда пришли четыре семьи погорельцев.

Аким Костаная пообещал помочь четырем семьям погорельцев

- В субботу, 3 сентября, произошел большой пожар. К сожалению не обошлось без человеческих жертв - 4 человека погибли, я бы хотел от себя лично, от своего коллектива, от акимата Костаная и от костанайцев выразить слова соболезнования семьям погибших, - сказал Жундубаев. - Пострадали в этом квартале также 4 жилых дома, 6 объектов бизнеса и 6 автомобилей. На месте работает следственная группа, полиция совместно с генпрокуратурой. Когда будут результаты, компетентные органы сообщат.

Возбуждено уголовное дело, так как не соблюдались правила пожарной безопасности.

- У нас есть фонд «Suiikti Qostanai», все средства, которые будут собраны, пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших, бизнесу поможет Палата предпринимателей «Атамекен», - отметил аким. - Материальная помощь из средств фонда будет оказана погорельцам ориентировочно 10 сентября. Юридическую помощь окажет наш юридический отдел, по восстановлению документов, если они утеряны или сгорели, поможем. Там отключили газ в 68 домах. После всех следственных действий газ мы дадим. Пока восстановили телефонную связь, подачу воды и электричества. Предварительно эксперты сказали, что дома подлежат восстановлению. Какие-то повреждены больше, какие-то меньше.

Пришедшие на встречу погорельцы сообщили, что сейчас живут на съемных квартирах.

- Сейчас считают виновным владельца «Оружейной палаты» и он должен нам компенсировать убытки. А что нам делать, если у него не хватит средств? На улице стоять?! - спросила жительница дома № 119 по пр. Назарбаева Улпан АМИРОВА.

- Из бюджета, к сожалению, мы не можем выделить деньги, - ответил Жундубаев. - Давайте дождемся окончания следственных мероприятий и узнаем, кто виноват. В любом случае вас никто не оставит.

После встречи с акимом Улпан Амирова рассказала "НГ" о субботних событиях:

- Мы живем возле «Оружейной палаты», сразу же за соседним автокомплексом «ЮГ». В тот день, 3 сентября, я помогала дедушке на рынке. Дома были дети, у меня их трое, они были с тетей. Мой 15-летний братик купил молоко на базаре и поехал домой. Как только проехал «Оружейную палату», там прогремел взрыв. Это было около 10-ти или 11 часов утра. Он быстро забежал домой. Зять отвез детей в свой дом. Мальчик очень испугался - говорит, как будто землетрясение было! Примерно в 12 часов родные позвонили мне и сказали, что наш дом горит. Огонь перешел с «ЮГа» на нашу мансарду, она полностью сгорела и упала на второй этаж (у нас двухэтажный дом), там все тоже полностью сгорело. Когда тушили, было много воды и у нас полностью залило подвал. Оценщики сказали сегодня, что второй этаж ремонту не подлежит, только первый этаж еще можно сделать. Мы звонили хозяину палаты. Он сказал, что не виноват и тоже пострадавший, но если его признают виновным, то будет платить компенсацию. Он считает, что виноваты газовики, которые находятся рядом с нами. Он считает, что это взорвался газ. Там, в доме № 115, находится машина, которая газ устанавливает. Надеюсь, что аким сдержит свое слово и нам все восстановят.

СТО недалеко от «Оружейной палаты». Сгорел второй этаж.

Корреспондент «НГ» приехал к сгоревшему дому Амировых. На СТО по соседству обгорели второй этаж и крыша. Возле дома Улпан, на тротуаре, лежит куча из шифера, остатков мебели и сгоревших досок. Мужчины из семьи и рабочие убирали все, что еще можно было спасти.

Возле дома Амировых образовалась куча из шифера, сгоревшей мебели и досок

На втором этажи обломками крыши завалило спальню и детскую. Лестница, соединяющая этажи, в обломках.

В детской комнате нетронутой огнем осталась только люстра

Спальную комнату на втором этаже полностью завалило обломками крыши

В здании автокомплекса «ЮГ»полностью сгорел второй этаж. Зато белое здание автомастерской между домом Амировых и «ЮГом» практически полностью уцелело.

Белое здание между домом Амировых и СТО огонь не повредил

Пр. Назарбаева 119. Полностью сгорел второй этаж.

Возле «Оружейной палаты» стояли автомобили полиции и пожарных. Здание оцеплено желтой лентой с надписью «Police». Корреспондента "НГ" остановил полицейский и пояснил, что начальство запретило подпускать к магазину журналистов, а фото- видеосъемку можно делать только за 20 метров от объекта.

Автокомплекс «ЮГ» по соседству с «Оружейной палатой» - полностью сгорел второй этаж

Для тех, кто хочет помочь

Все желающие могут оказать погорельцам и семьям пострадавших при пожаре материальную помощь. Физлица могут отправить деньги через приложение «Kaspi.kz» в разделе «Платежи - Благотворительность», либо через поиск найти «Общественный фонд «Suiikti Qostanai».

Юрилица через реквизиты:

ОФ «Suiikti Qostanai»

БИН 190540005263

Юр. адрес: РК, г. Костанай, пр. Аль-Фараби 90

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