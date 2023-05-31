Прения по делу о взрыве в магазине «Оружейная палата» прошли 30 мая в суде №2 Костаная. Прокурор Мариям СУЛЕЙМЕНОВА выступила с речью, в которой попросила суд признать директора ТОО «Сатурн-2012» Сергея БЕСКРОВНОГО виновным в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. С гособвинителем не согласился не только подсудимый и его адвокат, но и некоторые потерпевшие.

Доказательства и обывательские рассуждения

После допроса Сергея Бескровного под финал судебного разбирательства прокурор Сулейменова выступила с новым обвинительным актом, в котором сумма материального ущерба выросла с 395 млн до 495 млн тенге, зато был исключен эпизод с нарушением правил перевозки пороха. Тем не менее, Сулейменова в прениях подчеркнула: «не смотря на отрицание своей вины, виновность Бескровного в нарушении ч.3 ст. 292 УК РК подтвердилась в суде совокупностью объективных доказательств». Прокурор считает, что Сергей Бескровный, будучи ответственным за пожарную безопасность, не имел права хранить и складировать в подвале магазина взрывоопасные материалы.

- Бескровный дал поручение продавцу магазина Неводничему встретить ящик с порохом и хранить его у себя в машине до утра, - отметила в прениях Сулейменова. – После чего водитель ТОО «FORTIS & K» Ахметов и Неводничий загрузили ящик с порохом весом 40 кг в машину. Это обстоятельство подтверждается показаниями Ахметова, по словам которого он не раз привозил порох в «Оружейную палату». Согласно протоколу осмотра, изъят коврик из машины Неводничего, на котором обнаружены следы частиц пороха. А факт того, что ящик с порохом находился в цокольном этаже, а не на первом, как это утверждает Бескровный, подтверждается показаниями свидетеля. Он видел деревянный ящик возле мастерской оружейного ящика. В ходе досудебного расследования свидетель опознал представленный ему ящик как тот, что находился в подвале магазина. Факт того, что за несколько минут до взрыва Бескровный дал заведомо незаконное поручение Неводничему занести ящик с порохом в хранилище в подвале, подтверждается показаниями потерпевшего Некрасова.

Прокурор в своем выступления ссылалась на экспертизу, согласно которой в подвале при невыясненных обстоятельства произошло дефлаграционное горение пороха, приведшее к взрыву.

- В деле имеется заключение специалиста, в котором указанно, что размещение в подвале хранилища патронов и пороха не соответствует нормам пожарной безопасности, - отметила Сулейменова. – Так как магазин «Оружейная палата» был субъектом малого бизнеса и считался объектом с незначительной степенью риска, магазин не проходил государственный контроль в области пожарной безопасности. Факт размещения хранилища в подвале подтверждается свидетелями.

Отдельно Сулейменова остановилась на свидетелях и экспертах со стороны защиты:

- Прощу дать оценку показаниям псевдоспециалиста Катнова (он говорил о том, что большинство магазинов хранят порох в подвалах – «НГ»), так как суду не представлены данные о его образовании. Его показания о сложившейся практике, а не о требованиях закона. Никто еще не знает безопасна эта практика или нет. Наш пример ярко свидетельствует о том, что нельзя порох хранить в подвале. Позиция потерпевших ТОО «Сатурн-2012» и их учредителя, которые весь процесс пытались представить Бескровного невиновным, при этом не мотивируя свою позицию, сведена к обывательским рассуждениям, как сейчас модно говорить – диванным критикам. Версия об умышленном взрыве не выдерживает никакой критики, так как этому нет доказательств.

Слова о «диванных экспертах» аукнулись прокурору. Адвокаты после прений попросили суд дать оценку этим словам и этике гособвинителя.

Мариям Сулейменова попросила суд признать Бескровного виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет колонии минимальной безопасности с запретом на три года занимать руководящие должности на предприятиях, связанных с оборотом гражданского оружия.



Четверо выступили против

Большинство потерпевших поддержали обвинительное заключение прокурора. Некоторые отдельно подчеркивали, что ни Бескровный, ни учредители магазина не принесли извинений родственникам погибших продавцов.

- Считаем несостоятельными доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимого нарушения норм пожарной безопасности, - сообщила адвокат Наталья КУЛЕШОВА, которая представляла интересы родственников погибшего продавца Юрия Ефимова. – Позиция защиты, что подсудимый в своей деятельности должен руководствоваться только приказом МВД, но требования приказа министра по ЧС не применимы к деятельности ТОО «Сатурн-2012» - являются не просто ошибочными, а преступно ошибочными. В результате такой неосведомленности произошел пожар, унесший жизни молодых ребят.

Четверо потерпевших не согласились с позицией прокурора и усомнились в виновности Бескровного. Среди них учредитель ТОО «Сатурн-2012» Марина КИМ. Она выступила в суде по видеосвязи:

- Почему я сомневаюсь? Потому что свидетель видел ящик с порохом возле комнаты Оружейного мастера, а по словам экспертов эпицентр взрыва был в подвале в туристическом складе, - отметила Ким. – Почему мастерская осталась целой, а плиты перекрытия упали вниз? Почему столько дыма получилось, если взорвался бездымный порох? Я не согласна с обвинением, потому что не могу выстроить причинно-следственную связь обстоятельств взрыва. Я очень сомневаюсь в вине подсудимого!

- Я впервые пребываю в такой ситуации, когда мы с моей доверительницей не можем поддержать обвинение, - продолжила адвокат Снежана ЖУКОВА, представлявшая интересы потерпевшей Ким. – Дело в том, что думающий человек, сопоставив все факты, неминуемо приходит к выводу, что Бескровный не виновен. Чем обвинение подтверждает свои выводы нам не понятно. Да, автомобиль Неводничего был на заднем дворе магазина. Но ящик с порохом, который он якобы привез, никто не видел. Ни свидетели, ни камеры. А частицы пороха на коврике могут свидетельствовать о том, что Неводничий был охотником и успел съездить на открытие сезона. Да и как порох из закрытой емкости мог просыпаться на этот коврик? Кроме того, уверена, ящик с порохом не поместился бы в багажник Неводничего. Почему никто не говорит, что по показаниям свидетелей было два взрыва? Ведь если и была бочка с порохом, то она могла взорваться от нагрева.



"Исследовали только одну версию"

Адвокат Виктор ОВСЯННИКОВ, защищавший подсудимого, в прениях упор сделал на некомпетентной, по его мнению, работе следствия. Он считает, что из-за большого резонанса полицейские изучили только одну версию произошедшего, а 30 томов уголовного дела назвал «макулатурой, которая носит информационный характер». Адвокат отметил, что следствие «искало виноватого, стрелочника, а не устанавливало точную причину взрыва».

- По факту ЧП в «Оружейной палате» было зарегистрировано дело сразу по ст. 292 УК РК и передано в спецпрокуратуру, - отметил Овсянников. – 4 сентября создается следственно-оперативная группа из 25 сотрудников МВД, КНБ, областной и городской прокуратур. И что бы ни запрашивал руководитель этой группы, везде четко указано – дело на контроле в аппарате президента и генерального прокурора. И исходя из материалов дела и регистрации его именно по ст. 292 была выдвинута только одна версия – нарушение правил пожарной безопасности. А так легче! Другие версии как теракт, диверсия, умышленное уничтожение имущества - вообще не рассматривались. При этом в группу входили сотрудники КНБ. А для чего? Если это обычный взрыв и ДЧСники сами могут разобраться, это их статья. Значит версия какая-то была, но это не нужно прокуратуре. Вместо этого стали одну версию подкреплять доказательствами, которые получали с нарушением норм УПК. Я уверен, что прокурор не был на месте ЧП. Поэтому мы просили суд выехать на место, чтобы собственными глазами посмотреть, что произошло, но суду это тоже не надо!

Овсянников отметил, что провести такую сложную экспертизу за короткий срок невозможно, из чего адвокат делает вывод – эксперты дали такое заключение, которое бы устраивало гособвинение. 27 сентября после окончания экспертизы Сергея Бескровного признали подозреваемым.

Адвокат несколько раз повторил, что следствие так и не смогло объяснить, какова связь между возможными нарушениями правил пожарной безопасности и произошедшим взрывом.

- Проводится осмотр места ЧП, ковырялись там все кому не лень. Что эксперты там искали, если ничего не изымали? - говорит Овсянников. - 15 сентября посылают (дознавателей, следователей - «НГ») искать фрагменты контейнера и, что интересно, они находят эти фрагменты. А я хочу сказать, что они их привезли с собой. А пускай опровергнут. Они ссылаются на протокол осмотра, а он составлен с нарушениями. Понятых не использовали, схемы нет, описания, где и что они нашли, тоже нет. Сослались на экономию батарейки в камере. Государство же у нас такое бедное, особенно прокуратура. А вы знаете как СБУшники работают? Они снимают осмотр от начала и до конца, даже если батарейка садится, включают вторую камеру и продолжают снимать непрерывно. Вот так надо делать! А у нас следователи выключили камеру, через час включили и начали изымать фрагменты контейнера.

Сергей Бескровный в прениях был краток. Он подготовил речь, в которой высказал свои сомнения в честности показаний некоторых свидетелей, и отметил, что у него тоже много вопросов к проведенной экспертизе. В частности, он настаивает - взрыв был не в цоколе, а на первом этаже. Их он уже озвучивал в ходе своего допроса.

- Обвинение говорит — я знал, что меня не будут проверять и в нарушение норм построил хранилище в цоколе магазина, - сказал Бескровный. - Но извините, тогда у меня сотрудники органов приняли это строительство в обход всего. Ладно я обошел, но сотрудники в погонах не могли игнорировать такой факт нарушений.

Сергей Бескровный в прениях и в последнем слове просил суд не лишать его свободы и признать невиновным. Решение по этому делу огласят 2 июня.

Фото Георгия ГОВОРОВА