Слушания пройдут по адресу Костанай, ул. Тәуелсіздік, 72. Начнутся в первый рабочий час после праздничных выходных, в 09.00.

На очистку русла Тобола в плане предусмотрели более 500 млн тенге /Фото из архива "НГ"

Во время визита главы Минэкологии РК Зульфии Сулейменовой костанайцам рассказали, что комплекс мероприятий должен быть направлен на улучшение экологии нашего региона. Для этого законодательством предусмотрены расходы, они формируются от платы промышленных предприятий за негативное воздействие на окружающую среду.

До 2022 года эти средства направлялись в республиканский бюджет. После принятия Экологического кодекса последовали изменения в налоговом законодательстве, согласно которым вся сумма остается в местном бюджете. Ее и должны распределить на организацию «мероприятий по охране окружающей среды». В Костанайской области в этом году впервые утвердят такой план.

В нем предусмотрено финансирование в размере 11,7 млрд тенге. Их поделили на три года, в 2023-м планируют потратить более 5 млрд тенге. С содержанием плана можно ознакомиться на сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования в разделе «Общественные слушания».

На охрану атмосферного воздуха за 3 года направят около 5 млрд тенге при этом на онлайн-информирование населения о состоянии воздуха - более 3 млн. Далее средства распределили на 14 проектов по внедрению альтернативных источников энергии, в том числе российского газа. Газопроводы и газораспределительные сети, блочно-модульные котельные на газовом топливе построят в селах Айет, Береговое, Новоильиновка, (р-н Б. Майлина), Аулиеколь, Кушмурун, Черниоговка, Аманкарагай, Новонежинка (Аулиекольский р-н), Гурьяновское (Карабалыкский р-н), Камысты, Адаевка, Ливановка, Карабатыр, Арка (Камыстинский р-н), Фрунзенское (Денисовский район), Тогузак (Карабалыкский р-н), Житикара (Житикаринский р-н).

Комплекс мероприятий по охране водных ресурсов предусматривает трехлетние расходы в размере 2,3 млрд тенге. Самая большая часть - более 500 млн тенге - пойдут на очистку русла реки Тобол, проект рассчитан на два года. В этом году запланировано техническое обследование дамб в селах Шокай и Свердловка Алтынсаринского района (на общую сумму 1,4 млн тенге).

Также в 2023 году на р. Тюнтюгур в Карасуском районе проведут техническое обследование первого порога плотины и восстановят второй порог водохранилища реки (общая стоимость проектов - чуть больше 93 млн тенге). Жители прибрежных сел регулярно подвергаются подтоплению во время весеннего паводка.

Текущий ремонт плотины системы лиманного орошения Бижан в Амангельдинском районе ожидается также в 2023 году (6,1 млн тенге). На разработку ПСД по капитальному ремонту дамб №№ 3 и 4 в с. Буревесник Наурзумского района потратят 15,5 млн тенге.

Остальные бюджетные средства из этого раздела пойдут на проекты по строительству и ремонту различных инженерных сетей.

Больше 13 млн тенге запланировали на разработку ПСД по усилению ограждающей дамбы в г. Тобыл Костанайского района. Этот проект - единственный в разделе «Охрана от воздействия прибрежные и водные экосистемы».

На охрану животного и растительного мира запланировали более 3,7 млрд тенге, большую часть средств получит профильное управление. Здесь будут отвечать в том числе за посадку леса (локацию не указали, стоимость - всего лишь 488 млн тенге) и отдельным пунктом прописали «приобретение посадочного материала», на которое планируют потратить 586 млн тенге. В этом году предусмотрели создание новых временных питомников (99,7 млн тенге).

Для недопущения лесных пожаров, которые произошли в нашем регионе в прошлом году, установят систему круглосуточного видеонаблюдения с автоматическим определением системы координат очага возгорания. На эти мероприятия запланировали больше 162 млн тенге.

Есть и пункт по озеленению в городах и районах. Ответственными за исполнения назначили МИО. Расходы здесь расписали на три года, в этом году потратят 121,4 млн тенге, а всего запланировали более 188 млн тенге.

Обращение с отходами вывели в отдельный раздел. Отметим, что министр Сулейменова в вовремя беседы с «НГ» сделала акцент на теме сокращения их образования. И это является приоритетным направлением для минэкологии, где и план нужно будет согласовать. Например, представленную одним из регионов страны редакцию плана не утвердили, потому что в ней не былм предусмотрены подобные проекты. «Инсинерация и полигон - наименее приоритетные», - сказала на брифинге Зульфия Сулейменова.

Посмотрим, расходятся ли региональные планы с министерскими. Вот что предложили местные чиновники в этом разделе: обезвреживание пестицидов (ядохимикатов), приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора, ликвидация несанкционированных свалок на территории области, проведение работ по сбору и утилизации ртутьсодержащах приборов. Реализация всех этих мероприятий - в течение ближайших 3-х лет, общие расходы по ним, по расчетам разработчиков, составили 387,5 млн тенге.

Разработчики плана не предвидели ситуаций в части негативного воздействия на землю и недра, потому что охранные мероприятий в этом направлении не предусмотрены, как и в разделах «Радиационная, биологическая и химическая безопасность» и «Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий». При том, что Костанайской области имеется большое количество объектов по добыче полезных ископаемых.

Кроме этого, за последний месяц "НГ" опубликовала два материала, где люди просят власти предусмотреть меры по ликвидации последствий деятельности нерадивых недропользователей. Неужели МИО рассчитывает на их совесть, либо на административные рычаги? Хотя второе вряд ли возможно, ведь местные чиновники в свое оправдание всегда ссылаются на правительство.

Зато в областном управлении запланировали более 17 млн тенге только на информационную работу в виде печатных брошюр и экологическую пропаганду. Включили в план и разработку целевых показателей качества окружающей среды и их мониторинг (простите, разве это не рутинная задача уполномоченных ведомств? - "НГ").

В 2024 голу ученые будут исследовать 559 резервных водоемов региона. По крайней мере, 85 млн тенге на это предусмотрели. Иных научных изысканий в области не предвидится...

Отметим, Зульфия Сулейменова утверждала, что население может поставить и «вето» во время общественных слушаниях. Так что жителям Костанайской области нужно принять активное участие завтра, 2 мая, в обсуждении плана, реализации которого особенно ждут в промышленных регионах.