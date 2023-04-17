Эта часть расходов формируется с платы за эмиссию на окружающую среду. Если раньше эти средства проходили мимо местного бюджета, то сейчас всю сумму распределят на организацию мероприятий по охране окружающей среды и улучшению ее качества в регионе.

11,7 млрд тенге - эту цифру назвали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования. Ее поделили на три года, в 2023-м планируют потратить более 5 млрд тенге.

Содержание проекта Плана мероприятий по охране окружающей среды можно прочитать на сайте уполномоченного ведомства в разделе «Общественные слушания» от 29 марта 2023 года.

Разработанный комплекс мер в обязательном порядке подлежит согласованию с местным населением. 2 мая пройдут общественные слушания, об этом сообщил руководитель профильного управления Айдар Хусаинов в субботу, 15 апреля, на встрече министра экологии и природных ресурсов с костанайскими журналистами.

Глава Минэкологии РК Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА добавила - документ проходит согласование и в министерстве, где прежде всего «смотрят на вопросы экологичности».

- Для примера - регион предложил в рамках плана проект по строительству нового полигона отходов. Мы отказали. Согласно законодательству, есть иерархия отходов. Самые приоритетные мероприятия - сокращение отходов, их переработка. А инсинерация и полигон - наименее приоритетные, - пояснила она. - Допустим, если в городе или области отсутствует система сбора и сортировки отходов, соответственно, строить и тратить деньги на новый полигон является нецелесообразным и неэкологичным мероприятием. Эти средства будет приоритетным направить на формирование системы сортировки и переработки отходов. На основании этого в министерстве дали замечания и отказали в согласовании, поскольку мы считаем что нужно решать комплексно. Те деньги, что поступают в местный бюджет, должны расходоваться с учетом этих соображений.

Министр отметила высокий уровень загрязнения в Костанае и Рудном.

- Мы видим определенную динамику в части улучшения ситуации, но вместе с тем ее можно и необходимо улучшать, - сказала Сулейменова.

В регионе есть крупные промышленные предприятия, которые по уровню негативного воздействия на окружающую среду входят в 1 категорию. Также есть компании, включенные в Топ-50. Указанных в списке субъекты должны к 2025 внедрить наилучшие и доступные технологии, чтобы улучшить экологические показатели своей деятельности.

- Внедрить лучшие техники в части снижения выбросов и загрязнений, очистки. Благодаря этим мероприятиям можно улучшить обстановку, - уточнила министр.