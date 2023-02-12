Угрозы для энергобезопасности в Костанайской области нет - об этом заявил журналистам вице-министр энергетики РК Жандос НУРМАГАНБЕТОВ 11 февраля в ходе рабочего визита в наш регион.

Энергосистемы России и Казахстана спланированы так, что их регулирование сосредоточено у северных соседей. При этом наша сторона эти услуги оплачивает. В целом в Минэнерго говорят о планомерном сотрудничестве в этом направлении.

Схема газификации Костанайской области до 2030 года

- Если посчитать баланс производства и потребления электроэнергии и газа, то мы все свои потребности сами закрываем, - отметил он. - Да, мы работаем, например, по электроэнергетике в единой системе с РФ и у нас есть ежесуточные отклонения на границе - в вечерние часы принимаем из России, в ночные часы отдаем - но в целом, если по прошлому году, объем потребление в Казахстане закрыли наши станции. Поэтому речь о зависимости не идет, угроза энергетической безопасности не просматривается.

Газ идет в наш регион из России по магистральному газопроводу Карталы – Рудный – Костанай. Правительство приняло комплексный план до 2026 года, где рассматривают возможность строительства магистрального газопровода от Актюбинской области до станции Тобол для газификации населенных пунктов и обеспечения газом промышленных предприятий. Но это один из вариантов развития газоснабжения в стране.

Вице-министр уточнил - в первом полугодии будет ясна картина по маршрутам и протяженности будущих газовых сетей. Минэнерго рассматривает вариант газопровода с севера - из России через Петропавловск до Кокшетау и Астаны, либо с юга - из Шымкента до Астаны и далее в Костанай. В любом случае проекты дорогостоящие. Когда приступят и приступят ли вообще к реализации, сказать трудно - прослеживалась неуверенность в глазах чиновника (возможно, только показалось).

- Достаточно дорогое мероприятие, надо взвесить все финансовые экономические модели. Главный вопрос - это экономическое обоснование, как это отразится на тарифе на газ, - сказал Нурмаганбетов.

Вице-министр энергети РК Жандос Нурмаганбетов обсудил с региональными коллегами по отрасли вопросы развития газоснабжения

В Костанайской области самые высокие тарифы в газовой отрасли.

- Цена на товарный газ составляет 25,3 тенге/м3, - отметил вице-министр, - что в общем-то выше, чем в среднем по стране.

Одна из мер по сдерживанию роста цены газа для рядовых потребителей - увеличение тарифа для энергоемких предприятий.

- Для них будет работать новая формула цены, - рассказал представитель Минэнерго. - Те, кто много потребляет, будут платить по более дорогой цене.

Вот в чем уверенно звучал голос вице-министра, так это в сообщениях об уже реализуемых проектах. В 2023 году завершится строительство подводящего газопровода от с. Аулиеколь до п. Кушмурун. Подключиться к нему смогут жители с. Черниговка. В районе Беимбета Майлина продолжат строительство газораспределительных сетей в с. Береговое.

В августе вновь пройдет плановый ремонт на участке магистральной трубы Карталы-Рудный с двухнедельным ограничением потребления для предприятий. Но в областном акимате рассматривают возможность сокращения сроков отключения газа.

- Очень хотим, чтобы доступ к газу получили больше людей, но все это нужно увязывать с объемами поставки газа, - сказал Нурмаганбетов. - В акимате области направили заявки, мы их в рабочем порядке готовы рассмотреть. В ближайшее время проработаем с министерством финансов, чтобы больше поселков газифицировать.

Фото Сауле КУАНБЕК