В зоне затопления остается с. Карамырза. В 07:00 утра 6 апреля в пресс-службе департамента ЧС сообщили, что за последние сутки уровень воды в реке Тюнтюгур поднялся еще на 23 см, спровоцировав очередной подъем воды в селе Карамырза. Ранее здесь затопило 35 домов и 60 подворий.

Село Карамырза располагается в низине, является самой низкой точкой в Карасуском районе



За прошедшую ночь в зоне риска оказалось и соседнее с. Молодежное, где подтоплен один жилой дом. Спасатели экстренно эвакуировали население. В ДЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет.

Утром 6 апреля в с. Карамырза наблюдается снижение уровня воды. К 13 часам - на 40 см, - уточнили в ДЧС. Всего же за сутки спасатели отмечают спад воды в реке на 110 см.

Зоны подтопления в Карасуском районе

Объем воды в реке увеличился из-за активного таяния снега в степи, где он еще до конца не сошел. В чем убедились корреспонденты «НГ», которые 5 апреля посетили зону бедствия в ходе визита акима Костанайской области Кумара Аксакалова в Карасуский район.

4 апреля поток воды разлившейся р. Тюнтюгур направился сначала в с. Железнодорожное, где подтопил 6 двухквартирных домов. После вода ушла вниз - к селу Карамырза. Талая вода нанесла большой ущерб жителям тех домов, которые располагаются близко к реке, в самой низкой части села. Всего затопило 35 домов и 60 дворовых территорий.

В последний раз наводнение в этих селах было в 2021 году. До этого - в 2020-м и 2017-м. В областном акимате уточнили, что сильное наводнение здесь было и в 1994 году, затем в 2009 году.

- Самое странное, что каждый год стало топить, - задается вопросом жительница одного из пострадавших домов в с. Железнодорожное. - По 20 лет не топило, а тут каждый год. В прошлом году не топило, потому что была засуха. Нынче опять. И снега-то такого нет, чтобы...

с. Железнодорожное Карасуского района, 05/04/23 г.



5 апреля талой воды в с. Железнодорожное уже не было. Накануне спасатели откачали здесь более 50 тысяч куб. м воды. 33 жителя вернулись в свои дома. Сельчане открыли окна и двери в своих домах и придомовых постройках, моют и сушат мебель.

Пострадавшие же из с. Карамырза еще в ожидании своего возвращения домой. К обеду 6 апреля в ДЧС сообщили, что талая вода ушла из 26 жилых домов. Спасатели приступили к откачке воды из домов с помощью 6-ти переносных мотопомп. В работе задействовано 10 сотрудников личного состава.

- В зоне подтопления остаются 9 домов и 12 дворовых территорий, - уточнили в пресс-службе департамента.

Встреча главы региона К. Аксакалова с пострадавшими в с. Карамырза



Кумар Аксакалов встретился с пострадавшими в селах Железнодорожное и Карамырза. Он пояснил, что материальный ущерб будет компенсироваться единовременной выплатой за счет госбюджета. Кроме того, привлекут спонсорские средства. Например, в селе Карамырза, работники одноименного ТОО перечислили однодневную заработную плату в поддержку пострадавшим односельчанам.

Но жителей сел в большей степени волнует будущее - ожидать ли им снова на следующий год повторения данного сценария.

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- Нам с 2017 года обещают что-то сделать - или дамбу, или отвод. Но ничего этого нет, - сказала в разговоре с акимом пострадавшая от затопления жительница с. Железнодорожное Алефтина ВОРОШКОВА.

Судя по словам и настроению главы региона, построить дамбу - достаточно дорогой проект, который бюджет области не осилит, а в министерствах, скорее всего не одобрят. Поэтому жителям предложили в качестве альтернативы переселится в новые дома, которые возведут выше того уровня, где расположены нынешние. Предполагается, что половину затрат возьмет госбюджет, вторую - сельхозпроизводители. Мнения сельчан по этому поводу разошлись.

В с. Железнодорожное пострадавшие поддержали инициативу. Александр Королев решительно настроен на переезд. Хотя с трепетом говорит о своем доме (отметим, подтопленные дома располагаются у реки).

- Летом здесь красота. Выйдешь на лавочку, сядешь, посадка зеленая... Как весна - сидим на пороховой бочке, - говорит Королев.

Его соседка Алефтина Ворошкова обраилась к Кумару Иргибаевичу:

- А можно еще такое - мы же привыкли, чтобы у нас огород, сарай был, мы питаемся из огорода, у нас соленья, картофель, все свое.

Скептически отнеслись к предложению жители с. Карамырза. Кстати, в областном акимате в разговоре с «НГ» уточнили, что жителям неоднократно предлагали переехать в пустующие в селе дома, но люди всякий раз отказывались от любых вариантов - якобы им выгодно близкое расположение к реке.

Пострадавшая одного из подтопленных домов в с. Карамырза - о возможном переезде в новые дома



- Как я перееду, если у меня там ремонт и все сделано? Конечно, я там родилась, я не перееду! - прокомментировала свое отношение к предыдущим предложениям одна из сельчанок.

- А сейчас готовы к переезду?

- Не знаю, будет зависеть от...

Фото Сауле КУАНБЕК и Олега ПАКА

