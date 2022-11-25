Уголовное дело в отношении Ольги ТРОПАНЕЦ, обвиняемой в создании финансовой пирамиды Antares, продолжили рассматривать в суде №2 Костаная 24 ноября. Сначала на скамье подсудимых были еще двое — Гульшат Жетписпаева и Шынгыс Кемельбаев, но на досудебной стадии они перешли в статус свидетелей за помощь следствию.

Всех потерпевших 24 ноября допросили по видеосвязи. Сания УСАБАЕВА рассказала, что подсудимую лично не знает, и отказалась назвать фамилии тех, кто позвал ее в пирамиду.

- Это мои родственники, которые тоже вложились в пирамиду, потеряли деньги, но не стали подавать иски и не хотят, чтобы я их называла, - пояснила суду Усабаева.

- Это ваши близкие родственники? Сестра, брат, родители? Или муж? - уточнила адвокат подсудимой Эльмира САНКАЕВА. - Если нет, то вы обязаны назвать их фамилии суду.

Потерпевшая пояснила, что это не близкие родственники, но называть их фамилии она все равно не будет.

- Я вложила в пирамиду около 1,4 млн тенге, - уточнила Усабаева. - О том, что это пирамида и что она рухнула в России, я узнала еще до того, как вложила в нее деньги. Почему вложилась? Потому что поверила родственникам. Все вкладчики пошли на родню, на заверения о том, что можно заработать...

Еще одна потерпевшая, профессор КинЭУ Раиса ПРИТУЛА, сообщила, что тоже доверилась своей коллеге Алтын Халитовой, которая убедила ее, что это хороший заработок. В офисе потерпевшая была один раз, там и увидела Ольгу Тропанец.

- Я вложила в Antares 600 000 тенге, - пояснила Притула. - Конечно сомневалась, но меня убеждали, что это не пирамида. Когда пришло видео, что деятельность компании приостановлена, я поняла, что меня пролохотронили. Коллега сообщила, что подозревала это, поэтому успела вывести деньги. Но я никого в этом не виню, потому что сама совершила ошибку. Претензий к Тропанец нет, иск подавать не буду.

- Какую информацию предоставила вам Халитова, что вы решили вложить деньги в Antares? - поинтересовался государственный обвинитель Дюсен ШАКИРОВ.

- Она давно занимается бизнесом, все красиво преподнесла, - ответила потерпевшая. - Я сказала, если ты будешь меня вести, я согласна. Но повторяю: я никого не виню, сама виновата.

Потерпевшая Светлана ПИРНАЗАРОВА напротив рассказала, что все претензии у нее только к Ольге Тропанец, хотя в пирамиду позвал знакомый.

- Позвонил знакомый Виталий, сказал, что это хороший заработок. Я его давно знаю и знаю, что он очень щепетильный человек, несерьезными делами заниматься не будет, поэтому поверила. Но деньги я перечисляла Тропанец, поэтому все претензии к ней. Я ее несколько раз спросила: «Это точно не пирамида?» Она заверила, что нет. При этом знала, что у меня двое маленьких детей, что я снимаю квартиру в Костанае. Я ей настолько поверила, что вяла кредит, чтобы вложить в пирамиду...

- Вы знали, что бонусы за вас получает знакомый Виталий, а не я? - спросила Ольга Тропанец.

Потерпевшая ответила, что «бонусы — это не деньги», а деньги она перечислила именно подсудимой, поэтому хочет с нее их взыскать. Пирназарва вложила в пирамиду около 1000 долларов.

Всего в деятельность Antares было вовлечено 97 человек, по делу проходит 33 потерпевших. Общая сумма вкладов составила более 46 млн тенге. Главный офис фирмы находится в Гонконге.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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