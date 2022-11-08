Уголовное дело в отношении 36-летней Ольги ТРОПАНЕЦ, обвиняемой в создании финансовой пирамиды Antares, начали рассматривать в суде № 2 Костаная 7 ноября.

Согласно обвинительному заключению, Тропанец по предварительному сговору с Гульшат Жетписпаевой и Шынгысом Кемельбаевым открыла в Костанае фирму, зарегистрированную на территории Гонконга и «способствовала ее развитию на территории области». Минимальный вклад участников пирамиды составлял $100, максимальный - $300 000, доход обещали - 2% в день.

- Тропанец по предварительному сговору с Жетписпаевой и Кемельбаевым с января по июнь 2021 года активно рекламировали инвестиционную деятельность компании Antares на территории Костанайской области, - сообщил в обвинительном заключении государственный обвинитель Марат ШАКИРОВ. - Ими был создан офис в здании «Бизнес-Центра» по привлечению инвестиций. Тропанец с целью привлечения людей создала рекламный ролик. Обманутые граждане, не сомневаясь в законности предпринимательской деятельности компании, в целях легкого обогащения, а также мотивированные получением гарантированного бонуса, не сомневаясь в получении вознаграждения, производили выплаты. Тропанец в сговоре с Жетписпаевой и Кемельбаевым, не имея капиталовложений и доходов, не имея лицензии на осуществлении выплат и перевод денежных средств, перераспределяла активы, обогащая одних участников за счет взносов других. Все вкладчики получали бонусы и дивиденды, которые могли реализовать третьим лицам, вовлекая их в деятельность пирамиды, а вырученные средства использовали в личных целях. Тем самым одни участники пирамиды обогащались за счет средств новых вкладчиков.

Шакиров отметил, что в деятельность финансовой пирамиды были привлечены 97 граждан Казахстана. От них на счета Тропанец, Жетписпаевой и Кемельбаева поступило 46 628 428 тенге, что является особо крупным размером. Из этих средств на счет Тропанец в Каспи банке поступил 21 728 473 тенге. Материальный ущерб причинен 33-м жителям Костанайской области.

Ольга Тропанец сразу сообщила суду, что свою вину полностью не признает, и назвала себя такой же потерпевшей, как и все остальные. Она запретила СМИ использовать свое изображение. Такое же ходатайство заявили четверо потерпевших, которые пришли в суд.

- С Тропанец я познакомилась во время психологической игры «Гаражи», - сообщила суду первая потерпевшая Толкын НУРКАЛИНА. - Потом она предложила мне участие в компании Antares, сообщив, что это 100-процентный заработок, что можно заработать гораздо больше, чем на депозите в банке. Сначала я долго сомневалась, но потом положила $100 - минимум, который требовался, потом докладывала еще. Самый большой вклад составил больше 1,5 млн тенге, его я сделала после продажи машины...

Нуркалина пояснила, что втянула в пирамиду почти всех близких родственников: маму, мужа, свекровь и даже несовершеннолетнюю дочь. Они не вкладывали деньги, но благодаря их привлечению потерпевшая получила статус ментора второго уровня, а за это полагались бонусы.

- Тропанец создала группу в WhatsApp, где показала, как много она зарабатывает в компании, - сообщила Нуркалина. - Скидывала видео, как она делает дорогой ремонт в своем доме: кладет теплые полы, устанавливает пластиковые окна. В офисе она при мне и других клиентах демонстративно отправляла строителям по 500 000 тенге, сообщая, как много зарабатывает.

Потерпевшая Сауле ЖУРКЕНОВА рассказала, что ее тоже подкупила красивая жизнь Тропанец, которую она могла себе позволить благодаря Antares. Доверилась она Ольге, потому что знала ее больше 15 лет.

- Мы жили на одной квартирной площадке, ничего плохого о ней сказать не могу на тот момент, но деньги нас рассорили, - пояснила Журкенова. - Я больше 10-ти лет занимаюсь предпринимательством, у меня отдел на Складской, привыкла работать много, честно и хорошо зарабатывать, но даже меня впечатлили заработки, о которых говорила Тропанец. У себя в офисе спокойно доставала из шкафа деньги пачками, говорила, что это бизнесмены ей несут. Чуть ли не за год купила себе столько золота, которое я 30 лет покупала!

По словам Журкеновой, она хотела вложить $100, и если бы эти деньги принесли прибыль, вложила бы еще. Но Тропанец убедила, что нужно вложить больше. Тогда Журкенова принесла ей в офис 1,7 млн тенге, которые сняла со счета «Жилстройсбербанка». Женщина копила на квартиру дочери.

- Тропанец убедила меня, что через три месяца прибыль составит 5,1 млн тенге и я смогу сделать первый взнос для покупки жилья, - уже со слезами на глаза говорила потерпевшая. - Я думаю, что говорила она искренне, она сама в это верила, и я ей доверяла. Когда все рухнуло, я предложила ей вернуть деньги по-хорошему, но она отказалась.

Еще одна потерпевшая Зауре КАРИНА, владелица отдела в ТД «Емшан», тоже плакала, когда рассказывала свою историю.

- Я знакома с Тропанец больше 10 лет, вместе отмечали дни рождения, поэтому я ей доверилась, хотя думала, что уж точно никогда не вложусь в финансовую пирамиду, - сообщила Карина. - Но меня уговорила знакомая, которая там уже зарабатывала, и сообщила, что я не только вложенное верну, но и заработаю. Я вложила деньги, отложенные на покупку товара. Когда приходила в офис, реально видела знакомых предпринимателей, которые уверяли, что закрыли бизнес и вложились в Antares, чтобы заработать. Плюс демонстрация красивой жизни - кому не хочется заработать больше?

- У вас была возможность не вкладывать деньги? - спросила адвокат подсудимой Эльмира САНКАЕВА.

- Видимо, была, - ответила потерпевшая. - Хотя, когда такая реклама идет, что деньги льются рекой, когда люди при тебе вкладывают по $5000-20 000, даже про документацию не спрашиваешь...

Карина убедила вложиться в пирамиду свою родную сестру Гульнару Байгазину, которая тоже проходит по делу потерпевшей. Она, как и другие потерпевшие, заявила - когда пришла в офис, сразу поняла, что главная - Гульшат Жетписпаева.

- А как вы это поняли? У нее что, кресло было дороже? Или одежда богаче? - поинтересовался судья Мерей АМАНЖУЛОВ.

- Да, одевалась она по-другому, вела себя вальяжно, - ответила потерпевшая. - И Тропанец все время повторяла, что Жетписпава ее сюда привела и что это тот самый человек, который привлек к нам в Костанай гонконгское чудо!

Тем не менее судья напомнил: Жетписпаевой и Кемельбаева нет в числе подсудимых. Хотя у некоторых потерпевших гражданские иски о возмещении материального ущерба и морально вреда адресованы всем троим. Это законно, но Жетписпаева и Кемельбаев перешли в статус свидетелей за сотрудничество со следствием, поэтому суд посоветовал потерпевшим уточнить у адвокатов по поводу исков.

Очередное заседание по делу состоится 8 ноября. Суд намерен выслушать всех потерпевших, изучить материала дела и допросить подсудимую.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ