Очередное заседание по уголовному делу о создании финансовой пирамиды Antates прошло в суде № 2 Костаная 10 ноября. На этот раз потерпевшие заявили, что поверили в деятельность "инвестиционной компании" и рекламу пирамиды, потому что вкладчиками были их проверенные друзья и знакомые.

До этого они уверяли, что лично знали подсудимую Ольгу ТРОПАНЕЦ, как честного человека, и если бы не инцидент с деньгами, никогда не подумали бы о ней плохо.

- Я узнал о компании от своей коллеги, она сказала, что уже получает хорошую прибыль, - рассказал потерпевший Молахмет ЖАКИШЕВ. - Мы проехали с ней в Бизнес-центр, где меня встретила Тропанец, которая и открыла мне личный счет. Документами фирмы я не интересовался, потому что доверял своей коллеге - раз она уже зарабатывает, значит все нормально. Вложил в пирамиду 212 000 тенге, потом узнал, что она рухнула.

Гражданский иск на сумму ущерба Жакишев адресовал компании Antares, но уже в суде сообщил, что сделает ответчиком Тропанец, так именно ей ушли его деньги.

- Тропанец оказывала на вас какое-то воздействие, чтобы вы приносили деньги? - спросила адвокат подсудимой Эльмира САНКАЕВА.

- Нет, но она активно рекламировала пирамиду, я поверил, - ответил потерпевший.

Рекламой Antares заинтересовалась и потерпевшая Татьяна БУРЦЕВА. Правда, сначала ее зазывала не Тропаец, а ее соседка.

- Когда она начала расписывать, какую прибыль получает, я сразу сказала: "Да это вранье!" - сообщила суду Бурцева. - И напомнила, что соседка уже вкладывала деньги в какую-то сомнительную фирму. "То было вранье, а это нет!" - вот так она мне ответила. Ну я и положила 100 долларов. Соседка стала говорить - мол, клади больше, я миллион вложила, не бойся. Когда пришла в офис, увидела много знакомых врачей, предпринимателей, все вкладывали деньги, не боялись. Ну я и поверила.

Потерпевшая пояснила, что в офисе видела еще Гульшат Жетписпаеву, но деньги перечисляла Тропанец, поэтому иск адресовал ей.

- То есть, деньги вы вкладывали в компанию, а взыскать хотите с меня? - спросила Ольга Тропанец. - Я ведь точно так же вкладывала деньги, а вы хотите сделать меня козлом отпущения?

Татьяна Бурцева ответила - раз она отдала деньги Тропанец, та и должна их вернуть.

Другие потерпевшие и вовсе заявили, что лично не знакомы с подсудимой. Регистрировали и брали с них деньги знакомые, которые, видимо, были сильно вовлечены в деятельность пирамиды и хорошо зарабатывали на привлечении людей. Некоторым даже удалось вывести часть денег, некоторые зарабатывали на наклейках с рекламой пирамиды, за которые полагались бонусы.

- Вы знали, что деятельность Antares пресечена на территории России? - спросил потерпевших прокурор Марат ШАКИРОВ.

Большинство отвечало отрицательно, некоторые говорили, что узнали уже после закрытия пирамиды в Костанае, когда начали узнавать о компании. До этого сомнений не возникало, потому что верили своим друзьям и знакомым, хорошо заработавшим в этой компании.

Согласно обвинительному заключению, в деятельность финансовой пирамиды Antates было вовлечено 97 казахстанцев, которые вложили в нее более 46 млн тенге.

Очередное заседание по этому делу назначили на 15 ноября.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ