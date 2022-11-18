Рассмотрение уголовного дела в отношении Ольги ТРОПАНЕЦ, обвиняемой в создании финансовой пирамиды Antares, продолжили в суде №2 Костаная 17 ноября. На этот раз среди потерпевших оказались пенсионер МВД, директор детского сада «Антошка», бухгалтер Kazguu School и даже госслужащая. Почти все заявили, что не знают Тропанец, а в пирамиду их завлекли либо родственники, либо друзья.

Ольга ТРОПАНЕЦ

- Подсудимую я не знаю, в Antares меня позвала сестра, встречу нам назначили в кафе, где ждала Дана Ермагамбетова, - сообщил суду пенсионер МВД Руслан ХАСЕНОВ. - Сейчас она проходит по делу как свидетель. Она нас убедила, что это не пирамида. Жена вложила 200 000 тенге, а я 1000$. Претензии у меня к Дане Ермагамбетовой.

Потерпевшая Светлана ЕСЕТАЕВА сейчас работает в управлении экономики Костанайской области, но на момент вложения денег в Antares работала в другом месте.

- Тропанец знаю, но считаю ее такой же потерпевшей, как и все мы, - рассказала суду Есетаева. - О пирамиде я узнала из соцсетей, много о ней говорили друзья, знакомые в парикмахерской, на маникюре — да куда бы я не пошла все только и говорили об Antares! В офисе я была один раз, Тропанец называла себя вкладчицей. Деньги я вложила 3 июля, а 5 июля компания закрылась, естественно я ничего не получила.

- Что сыграло решающую роль в том, что вы все-таки вложить деньги в пирамиду? - поинтересовался гособвинитель Марат ШАКИРОВ.

- Заработок в короткие сроки, мне обещали, что уже через месяц получу 60% прибыли, - ответила потерпевшая Есетаева.

Директор детского сада «Антошка» Зоя ИГНАТЕНКО тоже рассказала, что купилась на легкую наживу. Впервые рекламу Antares она увидела в Instagram своей подруги. Заинтересовалась и начала спрашивать, что и как.

- Подруга убедила, что это реально работает и как замечательно получать пассивный доход, - пояснила Игнатенко. - Хорошо ведь: деньги капают, работать не надо. Подсудимую я не знаю, свои первые 100$ я перечислила Гульшат Жетписпаевой. В итоге подруга успела вывести свои деньги, а я нет. Я вложила 438 373 тенге.

Потерпевшая бухгалтер Kazguu School Динара САГИНДЫКОВА тоже сообщила, что подсудимую не знает. Деньги отдавала Гульшат Жетписпаевой и Чингизу Кемельбаеву.

- Когда я узнала, что их вывели из числа подсудимых, написала жалобу в генеральную прокуратуру, - рассказала Сагиндыкова. - Я не понимаю, кто мне будет возвращать деньги, если Тропанец я не знаю, а они уже не подсудимые. Мне ответили: несмотря на статус свидетелей, от ответственности они не освобождаются.

- Ваша жалоба в генпрокуратуру не может быть рассмотрена, но изложенные в ней доводы будут учтены в рамках этого дела, - пояснил судья Мерей АМАНЖУЛОВ.

По словам Сангиндыковой, она вложила в пирамиду около 5 млн тенге. Для некоторых вкладов занимала деньги, поэтому ей пришлось продать квартиру, чтобы рассчитаться с долгами, когда пирамида рухнула.

- Сколько было участников в группе? И к кому у вас сейчас есть претензии? - поинтересовалась адвокат подсудимой Эльмира САНКАЕВА.

- В WhatsApp-группе было 136 человек, но многие набирали свою команду и создавали новые группы, поэтому точно сказать не могу, - ответила потерпевшая. - Претензии у меня только к Жетписпаевой и Кемельбаеву, подсудимую я не знаю. Конечно, по умолчанию все понимали, что это пирамида и что первые вкладчики на ней заработают...

Изначально в уголовном деле по созданию финансовой пирамиды Antares в Костанае фигурировало трое подсудимых: Ольга Тропанец, Гульшат Жетписпаева и Чингиз Кемельбаев. Но последние позже перешли в статус свидетелей за сотрудничество со следствием. Согласно материалам дела, всего в пирамиду было вовлечено 97 граждан Казахстана, потерпевшими по делу проходят 33. Общая сумма вкладов составила более 46 млн тенге.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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