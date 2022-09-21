Земляные работы, в результате которых 17 сентября весь город остался без горячего водоснабжения, строительная компания проводила без согласования с энергетиками. В акимате Костаная подтвердили «НГ» эту информацию.

Авария на ТЭЦ произошла из-за повреждения линии, питающей станцию. При обследовании обнаружили место повреждения. Этот участок кабеля находится на балансе городского отдела ЖКХ.

- При выезде на место повреждения было выявлено, что ТОО «Елена Д» производило земляные работы по замене канализационной трубы, повредила два основных питающих кабеля и один резервный в районе ТД «Парус». Данный вид работ не был согласован с балансодержателями - ТОО «ЭПК-forfait» и ТОО «МРЭТ», - уточнили в акимате города.





Сейчас в отделе ЖКХ подсчитывают нанесённый ущерб.

Кроме этого, в КТЭК сообщили, что намерены взыскать с ТОО «Елена Д» упущенную выгоду.

В 2021 году ТОО «Елена Д» начало строительные работы по улице Темирбаева - тоже с нарушением требований законодательства. А совсем недавно компания была привлечена к административной ответственности за нарушения при строительстве 19-этажного дома по ул. Толстого, суд назначил выплату штрафа в размере более 1,8 млн тенге.

Фото Ксении РЕБИК

